RYBÁR: Na hokej teraz nemyslí nikto

Pre slovenského brankára sa sezóna vo Fínsku skončila tiež predčasne.

25. mar 2020 o 16:14 Martina Radošovská

BRATISLAVA. Podobne ako vo väčšine krajín aj vo Fínsku zrušili pre koronavírus hokejovú ligu a na Slovensko sa tak predčasne vrátil Patrik Rybár. Poslednú sezónu pôsobil slovenský brankár v tíme najvyššej fínskej súťaže Kärpät Oulu, do ktorej prišiel zo zámorskej AHL.

Patrik Rybár po návrate nastúpil do povinnej 14-dňovej karantény, ktorú trávi so svojou snúbenicou v Bratislave. So skalickým rodákom sme sa rozprávali o tom, ako sa mu vo Fínsku darilo, ako vníma predčasný koniec sezóny, ale aj ako si vypĺňa čas v karanténe.

Vo fínskom Kärpät Oulu ste mali veľmi dobre rozbehnutú sezónu. Zamrzí vás, že sa skončila predčasne?

– Určite, že nás to všetkých mrzí. Klub mal tie najvyššie ciele, všetci sa tešili na play- off, pretože je to vrchol sezóny, kvôli ktorému sme tvrdo trénovali. To najdôležitejšie obdobie sezóny malo ešte len prísť. Bohužiaľ, nastala takáto situácia a rozhodli sa pre ukončenie sezóny. Verím, že je to správne rozhodnutie, pretože teraz je prvoradé zdravie. Ja som rád, že môžem byť v tomto náročnom období doma s mojou rodinou.

Ako hodnotíte vašu individuálnu sezónu?

- Hodnotím ju kladne. Myslím si, že sme odohrali množstvo dobrých zápasov, či už ako tím, ale aj individuálne. V klube sa cítim dobre a myslím si, že fínska liga mi veľmi pomohla. Máme výborného trénera brankárov, pod ktorým sa stále zlepšujem a aj trénerský vzťah je výborný. Uvidím, ako zúročím skúsenosti a prácu a dúfam, že sa to odzrkadlí v budúcom ročníku a dokážem sa posunúť ďalej.

Ako sa s odstupom času pozeráte na prestup zo zámorskej AHL do fínskej ligy? Bol to dobrý krok?

- Áno, hodnotím to ako správny krok. Kärpät Oulu je klub, ktorý je v Európe veľmi známy. Čo sa týka ligy, povedal by som, že bola podobná. Ide o rovnakú úroveň, rovnakú rýchlosť, hrá sa na menších klziskách podobných zámoriu, vďaka čomu som si ľahšie zvykol. V budúcnosti by som sa chcel do Ameriky ešte vrátiť, no či to dokážem, záleží hlavne od výkonov, ktoré budem podávať.

Vaša budúcnosť v najbližšej sezóne je už teraz jasná. Ešte v decembri ste podpísali s klubom Kärpät Oulu zmluvu na ročník 2020/2021...

- Áno, je známe, že vo Fínsku začínajú tieto veci riešiť oveľa skôr ako v Čechách či na Slovensku. Začalo sa na tom pracovať už v októbri a v decembri sme podpísali kontrakt na ďalší rok s tým, že som chcel ešte jeden ročník v klube vydržať. Kärpät Oulu je jeden z najlepších klubov v Európe, hráčom poskytujú veľmi dobré podmienky na trénovanie, ale aj celkovo všetko okolo klubu funguje na veľmi vysokej úrovni. Uvidím, ako sa situácia vyvinie, ako sa mi bude v budúcej sezóne dariť a či príde možnosť posunúť sa vyššie.

Ste momentálne v kontakte či už s vedením klubu, trénerom, realizačným tímom, alebo spoluhráčmi?

- Keď padlo rozhodnutie, že liga končí, tak sme pracovali na tom, aby sme sa čo najrýchlejšie dostali domov, keďže sa na Slovensku sa zavádzali rôzne opatrenia a zatvárali sa hranice. Našťastie sa nám podarilo vyriešiť situáciu tak, že sme cestovali domov vládnym špeciálom aj s ďalšími ľuďmi, ktorí sa vracali na Slovensko z Nórska a Fínska. Veľmi nám to pomohlo, pretože ak by sme išli neskôr, možno by sme museli ísť do povinnej karantény v karanténnom centre, čo by nebolo príjemné.

So spoluhráčmi sme v kontakte cez spoločný chat, ale nekomunikujeme príliš o hokeji. Skôr čakáme na to, aká situácia bude vo Fínsku a ako zareagujú kluby na to, že liga skončila predčasne, pretože sa to odzrkadlí aj po finančnej stránke. Ja dúfam, že to bude v poriadku, pretože Kärpät Oulu je stabilným klubom s dobrou finančnou situáciou.

Domov ste cestovali vládnym špeciálom spoločne so slovenskými biatlonistami. Aká bola vtedy situácia s koronavírusom vo Fínsku?

– Keď sa na Slovensku začali riešiť všetky opatrenia, vo Fínsku ešte nebolo nič aj napriek tomu, že mali viacej nakazených ľudí. Brali to odlišne ako v iných európskych krajinách, dokonca ešte nenosili ani rúška. V čase, keď sme odchádzali, začali zavádzať opatrenia aj vo Fínsku a myslím si, že teraz podobne ako my trávia čas doma, nosia rúška a pristupujú k celej situácii zodpovednejšie.

Momentálne máte povinnú 14-dňovú karanténu. Ako si vypĺňate čas?

- Som v Bratislave spoločne so snúbenicou, ktorá išla dobrovoľne do karantény so mnou. Keďže som ju nemal so sebou vo Fínsku, teraz je mi o to vzácnejšie, že môžeme byť spolu každý deň. Zdržujeme sa len doma, pozeráme filmy, čítame knihy, cvičíme, venujeme sa jeden druhému a snažíme sa tráviť čas, ako sa len dá. Online komunikujeme s kamarátmi a známymi, ktorí sú tiež v karanténe.

Aj keď už je po sezóne, snažíte sa udržiavať vo forme? Spomenuli ste, že trávite čas aj cvičením.

- Áno, cvičím, ale nie je to také, ako keď bola sezóna alebo príprava. Do začiatku ďalšej sezóny na ľade zostáva ešte päť mesiacov, takže si myslím, že by to bolo aj zbytočné. Skôr je to cvičenie na udržiavanie sa, ktoré sa dá robiť v byte, aby telo nezlenivelo.

Na internete kolujú rôzne výzvy športovcov, napríklad aj Tomáš Tatar žongloval s kotúčikom toaletného papiera. Nezapojili ste sa aj vy do podobnej výzvy?

– Zatiaľ ma nikto nenominoval a ani si nemyslím, že som správny typ na tieto výzvy. V podstate mi nejdú žiadne loptové hry, takže by to muselo byť skôr niečo, kde by som vedel využiť talent.

Ako vnímate zrušenie majstrovstiev sveta?

O majstrovstvách sveta v hokeji je rozhodnuté, dalo sa to čakať. Myslím si, že momentálne nemyslí nikto na hokej, ale skôr sa sústredí na zdravie a na to, že môže byť s rodinou. Všetci čakáme na to, ako sa bude celá situácia vyvíjať. Dúfam, že sa nám pandémiu podarilo zachytiť v zárodku a na Slovensku ju zvládneme zastaviť a prekonať rýchlejšie ako v iných krajinách.

S akými cieľmi budete vstupovať do budúcej sezóny?

Uvidíme, kedy liga začne a či začne v stanovenom termíne, alebo nie. Momentálne sa sústredím na prítomnosť, ale ak bude všetko v poriadku, budem sa sústrediť na ďalší ročník vo Fínsku, v ktorom by som mal potvrdiť svoju výkonnosť a byť možno ešte lepší. Mojím cieľom je posunúť sa vyššie, ale všetko bude záležať od toho, aká príležitosť príde.