TÓTH: Teraz musíme byť všetci zodpovední

Trnéner FC Fohožníka verí, že keď sa bude opäť hrať futbal, ľudia budú chodiť s chuťou na zápasy.

22. mar 2020 o 14:24 Martina Radošovská

ROHOŽNÍK. Treťoligovému Rohožníku patrí v tabuľke šieste miesto a na prvú Dunajskú Lužnú stráca trinásť bodov. Kým na domácom trávniku sa mužstvu v jesennej časti darilo, vonku zbierali body len ojedinele.

V Rohožníku sa počas zimy zamerali na kvalitnú prípravu, no na štart jarnej časti si budú musieť ešte počkať kvôli situácii, ktorú spôsobilo vírusové ochorenie COVID-19. .

O jesennej časti, zimnej príprave aj nútenej prestávke v športe a jej dopadoch na mužstvo sme sa rozprávali s trénerom Marianom Tóthom.

Rozdielna spokojnosť

Podľa slov trénera Tótha sa dá spokojnosť s jesennými výsledkami rozdeliť na dve časti. V domácich zápasoch bolo mužstvo takmer stopercentné, vonku to bol však skôr opak.

„Až na domáci zápas s Malackami, ktorý sme prehrali 0:1, sa dá hovoriť o spokojnosti, pretože chalani podávali výborné výkony, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch a strelených góloch. Spokojný však nie som so stretnutiami vonku, kde sme vyhrali len jeden zápas, pričom sme hrali najmä s tabuľkovo slabšími súpermi. Práve tu sme stratili veľa bodov, aj keď niekedy nejde ani tak o body, ako o hru, nasadenie a zanietenie hráčov, čo nám v týchto stretnutiach chýbalo,“ zhodnotil tréner.

Zároveň však dodáva, že aj keď so šiestym miestom neprevláda v mužstve spokojnosť, je potrebné podotknúť, že káder je mladý. „Keďže spolupracujeme so Skalicou a chodia k nám hrávať ich hráči, niekedy sa dohadovalo tesne pred stretnutím, kto príde a kto nie, čo bolo sem-tam náročnejšie. Navyše sme mali problém s útočníkmi. Nemali sme žiadneho kľúčového útočníka, ktorý by dával veľa gólov. Najlepším strelcom jesene je stopér,“ pokračoval Tóth.

V mužstve navyše pocítili odchod Zdenka Filípka, ktorý sa cez leto rozhodol pokračovať v Rakúsku a rovnako odstavilo z hry dlhodobé zranenie Filipa Kalanku, čo pre tím znamenalo veľkú stratu.

Výhodná spolupráca

Rohožník spolupracuje so Skalicou už rok a pol, pričom cieľom tejto spolupráce je rozohratie mladých hráčov ako Martin Mášik či Mário Hollý. „Mášik sa vypracoval tak, že hráva v základnej zostave Skalice a Hollý je takisto perspektívnym hráčom, ale potrebuje veľa hrávať. Myslím si, že spolupráca je výhodná ako pre Skalicu, tak aj pre nás. Keď prídu chalani do Rohožníka, sú súčasťou kolektívu, majú výborné vzťahy s našimi hráčmi,“ popísal Tóth. Okrem mladých hráčov sa v Rohožníku rozohrávajú aj skalickí hráči po zranení, ako napríklad Lukáš Švrček.

Rovnaká spolupráca funguje aj medzi FK Interom Bratislava a AS Trenčínom, kedysi aj medzi FC Malacky mi a FK Senica.

Náročná zimná príprava

Aj do Rohožníka priniesla zimná prestávka zopár zmien v kádri. Z mužstva odišli dvaja hráči na hosťovanie, a to Patrik Tomašovič do Báhoňa a Norbert Mihál do Hodonína. Smerom dnu prišli Marek Neštrák z Rakúska a Adam Beňo z Oreského. Mužstvo absolvovalo dvojmesačnú zimnú prípravu, ktorú odštartovalo 10. januára. V príprave sa stretli s ľahšími aj náročnejšími súpermi, medzi ktorými boli Nafta Gbely, Kúty, Brodské, Myjava, Láb, Jakubov či Častkovce.

„Najviac očakávaní som mal od zápasu s Myjavou, kde sme totálne vybuchli a náš výkon bol slabý. Niektorí hráči, s ktorými som počítal do základnej zostavy, nemohli hrať pre pracovné či rodinné povinnosti. Ako najlepšie stretnutie z prípravy hodnotím zápas s Častkovcami, ktorý skončil remízou 3:3. Bolo v ňom veľmi dobré nasadenie hráčov z oboch strán,“ zhodnotil Tóth.

Nové rozostavenie

V zimnej príprave pracovali v Rohožníku aj na novom rozostavení. „Snažil som sa zamerať na to, že ak aj hráme proti slabším súperom a sme dominantní na lopte, aby bola aj obrana konsolidovaná, organizovaná a inkasovali sme čo najmenej gólov. Venovali sme sa aj novému rozostaveniu, kde sme vystužili stred poľa a útočným hráčom sme dali väčšiu voľnosť. Toto rozostavenie sme začali praktizovať v posledných zápasoch a chceli sme si ho ešte vyskúšať, no momentálne sa nemôže hrať, takže počkáme na ligu a uvidíme,“ popísal tréner.

Cieľom je posúvať hráčov

V Rohožníku si do jarnej časti nedávali konkrétne tabuľkové ciele. „V prvom rade chceme posunúť hráčov na vyššiu úroveň po individuálnej stránke. Keď sa budú zlepšovať ako jednotlivci, zlepší sa aj kolektívna hra. V Rohožníku je náročný divák a preto sa chceme prezentovať takým futbalom, na ktorý budú diváci chodiť pozerať a bude ich baviť. To je moja najväčšia priorita, aby futbal bavil divákov, no aj samotných hráčov, ktorí futbalu venujú veľa času. Čo sa týka umiestnenia, na prvé miesto strácame trinásť bodov, takže cieľom je čo najviac znížiť bodový rozdiel,“ pokračoval Tóth.

A ako hodnotí tréner tohtosezónnu kvalitu súťaže? „Povedal by som, že kvalita sa zmenila, mužstvá v súťaži sú vyrovnané a nie je tu nikto takým favoritom, ako boli v sezónach predtým Slovan či Petržalka. Rovnako je v súťaži menej dominantných hráčov, ktorí by vynikali. Bratislava má jednu obrovskú výhodu, že sem prichádzajú študenti z celého Slovenska. Sú to šikovní chlapci, ale sú mladí, často im ešte chýbajú skúsenosti a potrebujú čas.

Je to vidieť aj na Interi Bratislava, za ktorý chodia hrávať v rámci spolupráce hráči Trenčína, čo sú skutočne rozdieloví hráči. Ak by bolo v každom mužstve viac takýchto hráčov, potom môžeme hovoriť o kvalite a porovnávať sa so západom, pretože 3. liga Západ je jednoznačne najlepšia. Aj preto sa v príprave snažím porovnávať sa práve so západnými mužstvami, aby aj chalani videli, na akej úrovni sa robí futbal u nich,“ zhodnotil tréner Rohožníka.

Musíme byť zodpovední

Rovnako ako iné zväzy aj Bratislavský futbalový zväz prijal začiatkom minulého týždňa opatrenia, ktoré majú pomôcť k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID -19. Na základe toho najskôr zrušil všetky futbalové stretnutia v pôsobnosti BFZ na všetkých vekových úrovniach od 9. marca po dobu 14 dní, najnovšie sú však všetky stretnutia odložené až do 31. marca.

„Dva mesiace sme trénovali, následne prišiel výpadok, ktorý dostane hráčov o pár krokov späť. S chalanmi sa nestretávame, no sme v kontakte a dostávajú individuálne plány, aj keď to tréning plnohodnotne nenahradí. Je zatiaľ ťažko hovoriť, ako nás celá situácia ovplyvní. Záleží, ako sa bude vyvíjať, či sa v súťaži bude, alebo nebude pokračovať. Je to niečo, s čím sme sa ešte nestretli a dúfam, že sa už nikdy ani nestretneme, ale, bohužiaľ , sa tomu musíme prispôsobiť, pretože v prvom rade ide o zdravie.

Všetci chceme, aby sa situácia čo najskôr vyriešila, ale či to bude o dva týždne, alebo o tri mesiace, nevie zatiaľ nikto. Musíme rešpektovať nariadenia a opatrenia, ktoré nám dáva vláda a obzvlášť v tomto období musíme byť všetci zodpovední. Verím tomu, že keď sa bude opäť hrať futbal, ľudia budú chodiť s chuťou aj na zápasy tretej ligy,“ uzavrel Tóth.