V Senici dokončili strechu, ktorú strhla vírchrica

Opravu sa podarilo zrealizovať v polovičnom čase.

21. mar 2020 o 15:37 Martina Radošovská

SENICA. V prvej polovici februára komplikoval počasie na celom Slovensku orkán Sabrine, ktorý narobil veľké škody aj v Senici.

Na ulici Sv. Cyrila a Metoda strhol silný nárazový vietor strechu z bytového domu. Časť strechy spadla na sklenú výplň jedného z bytov a sklo zasiahlo malé dieťa. To bolo s povrchovými zraneniami prevezené do nemocnice a po ošetrení bolo prepustené do domácej starostlivosti.

Mesto Senica okamžite zabezpečilo firmu, ktorá odstránila plech, súčastne začalo hľadať firmu, ktorá by poškodenú strechu opravila.

Dnes (21. marca) informovalo mesto, že strecha je už hotová. Na jej opravu povolal Mestský podnik služieb odborníkov z firmy Kvaššay.

"Mesto Senica ihneď po páde strechy oslovilo túto firmu na opravu havarijného stavu. Tá v priebehu 2-3 dní urobila provizórne zastrešenie, aby neprišlo k zatečeniu objektu. Koncom februára bola podpísaná zmluva o dielo na opravu strechy s firmou Jaroslav Kvaššay s. r. o. z Malaciek, ktorá následne začala strechu opravovať do finálnej podoby, informuje mesto.

Opravu, ktorá mala pôvodne trvať osem týždňov, sa podarilo zrealizovať v polovičnom čase a počas týždňa Mestský podnik služieb hotovú strechu prevzal.