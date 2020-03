V Skalici dočasne menia cestovný poriadok

Zmeny začnú platiť od pondelka 23. marca.

20. mar 2020 o 9:18 Martin Žigo

SKALICA. V dôsledku vývoja situácie pri rozširovaní vírusu COVID-19 dôjde v Skalici k úprave platného cestovného poriadku mestskej hromadnej dopravy (MHD).

Zmena sa týka linky číslo 206100 na trase ZOC Max – Veľké Trávniky – ZOC Max.

V období od pondelka 23. marca až do odvolania budú spoje premávať denne v čase od 07:00 do 11:54 h, teda osem doobedňajších spojov (čísla spojov 5,7,9,11,13,15,19,21) a od 13:00 do 16:54, teda osem poobedných spojov (čísla spojov 27,29,31,33,35,37,39,41).

K zmene došlo po dohode dopravcu SKAND Skalica spol. s r.o s Mestom Skalica. Dopravca taktiež cestujúcich žiada, aby si pri cestovaní zakrývali svoj nos a ústa rúškom, šatkou či inou alternatívou.