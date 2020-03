Cieľom Sobotišťa je prvá polovica tabuľky

Napriek dobrým jeseným výsledkom nad postupom nepremýšľajú.

19. mar 2020 o 8:49 Martina Radošovská

SOBOTIŠTE. Účastníkovi najvyššej oblastnej súťaže patrí po jesennej časti štvrté miesto v tabuľke, s ktorým sú v klube nadmieru spokojní.

Kým na prvé Hlboké stráca Sobotište sedem bodov, na druhé Stráže sú to len dva body. Podľa slov predsedu klubu Petra Kadlečíka však nie je cieľom atakovať čelo tabuľky, všetko sa ukáže podľa výsledkov v druhej polovici sezóny, na ktorej začiatok si ešte musíme počkať.

Nastali len minimálne pohyby

„S jesennou časťou sme v klube spokojní. Po minulej sezóne, kedy sme v súťaži pôsobili ako nováčik a chceli sme sa hlavne zastabilizovať, bolo cieľom umiestniť sa v prvej polovici tabuľky, čo sa nám podarilo splniť a so štvrtým miestom je veľká spokojnosť.

Uhrali sme dobré výsledky s Hlbokým, vyhrali sme v Kopčanoch, aj keď nám napríklad nevyšiel zápas v Borskom Svätom Jure, kde sme prehrali 1:0. Bol to pre nás smolný zápas. Okrem toho sme bojovali v Sportika Cupe, kde sme sa dostali medzi osem najlepších tímov, takže môžeme byť len spokojní,“ zhodnotil predseda klubu Peter Kadlečík.

V mužstve počas zimnej prestávky nastali pohyby, aj keď len minimálne. Z kádra odišiel Marek Včelka do Radimova a angažovali srbského brankára Aleksandara Krulja, ktorý naposledy pôsobil v Smrdákoch. Káder je do jarnej časti uzavretý a s ďalšími zmenami už v klube nepočítajú.

(zdroj: Martina Radošovská)

Zimné sústredenie

Sobotište začalo zimnú prípravu na konci januára, kedy sa mužstvo stretlo a povedalo si, ako bude zimná príprava prebiehať.

„Tretí februárový víkend sme boli na sústredení vo Filipove, kde chodíme už tretí alebo štvrtý rok, pretože nám tam vyhovujú podmienky,“ pokračoval Kadlečík.

V príprave absolvovali zatiaľ tri zápasy. Prvý odohrali na umelej tráve v Myjave proti Turej Lúke, kde prehrali 4:3.

Minulý týždeň absolvovali zápas proti rakúskemu SC Karstetten, s ktorým hrala prípravný zápas aj Lakšárska Nová Ves. Zápas skončil tesnou prehrou 3:2. Počas uplynulého víkendu odohralo Sobotište ďalší prípravný zápas proti rakúskemu tímu a generálku absolvujú s Brezovou pod Bradlom na prírodnej tráve.

K mužstvu sa po operácii kolena pripojil mladý stopér Radovan Tomeček, ktorý naplno trénuje a s tímom absolvoval aj prípravné zápasy. Sobotište aj počas jarnej časti povedie tréner Ján Filuš.

Do prípravy zapájajú aj dorastencov

Počas zimnej prestávky sa do prípravy mužov snažili zapojiť aj dorastencov.

„Počas prípravných zápasov vždy zapojíme dvoch, troch dorastencov, aby si vyskúšali hru za A-mužstvo. Do jarnej časti s nimi zatiaľ príliš nepočítam, no keďže ich súťaž začína o niečo neskôr, je možné, že niektorým dáme šancu v úvodných kolách, aby sme ich postupne zapracovávali.

Všetko bude závisieť aj od toho, či nás bude dosť, či pribudnú nejaké zranenia a podobne. Keďže naši dorastenci hrajú krajskú súťaž, chceme aby sa sústredili na piatu ligu a snažíme sa im vytvárať čo najlepšie podmienky,“ objasnil Kadlečík.

Nemajú postupové ambície

Ako už bolo spomenuté, čo sa týka cieľov do jarnej časti, nehodlajú nič siliť.

„V mužstve sme sa o cieľoch ešte príliš nerozprávali, ale určite budeme chcieť zostať v prvej polovici tabuľky. Nemyslím si, že to bude na boj o titul, ale uvidíme, ako sa to všetko vyvinie,“ uzavrel Kadlečík. Keďže v Sobotišti majú budúci rok oslavovať storočnicu založenia klubu, práve nasledujúcu sezónu sa budú snažiť dosiahnuť čo najlepší úspech mužstva.