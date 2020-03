Kompas fanúšika: 5. liga Západ

Súťaž na jar čaká nový model.

12. mar 2020 o 15:02 Martina Radošovská

TRNAVA/ZÁHORIE. V 5. lige bude zaujímavý najmä boj o prvé štyri miesta, pretože súťaž sa po základnej časti rozdelí na nadstavbu, ktorá sa bude hrať modelom 4-3-4 a v boji o titul by chcelo byť viac mužstiev ako je miesteniek.

My sme pre vás nahliadli do všetkých mužstiev a prinášame vám prehľad jednotlivých zmien.

Na prvé stretnutia 5. ligy Západ si budeme musieť počkať. ŠTK ZsFZ na základe rozhodnutia krízového štábu Slovenskej republiky plánované stretnutia na dni 10. - 22. marca 2020 odkladá na neurčito. O náhradnom termíne stretnutí budú kluby včas informované.

TJ Družstevník Radimov

Jesenný majster z Radimova má za sebou veľmi úspešnú časť, na ktorú by radi nadviazali aj na jar. Ani Radimov cez zimnú prestávku neobišli zmeny. Z mužstva odišiel historicky najlepší strelec Aleš Foriška, ktorý bude hrávať okresnú súťaž za Šajdíkove Humence, kde momentálne žije. Rovnako aj Michal Rosa si popri štúdiu v Brne našiel nový klub. Smerom dnu prišiel Marián Rehák z Moravských Vacenovíc a Marek Včelka, ktorý je kmeňový hráčom FK Senica, no naposledy pôsobil v Sobotišti. Do prípravy sa zapojil aj Roman Valla, ktorý je odchovancom Radimova a naposledy hral v českých Bukovianoch, a Lukáš Černek, ktorý vynechal jesennú časť.

Ako už býva zvykom, v Radimove sa počas zimnej prestávky zamerali na kvalitnú prípravu, v rámci ktorej absolvovali zápasy prevažne proti mužstvám z vyšších súťaží, a to s Hlohovcom, Jaslovskými Bohunicami, s Malackami. Začiatkom februára absolvovali aj sústredenie v Blansku, kde prehrali proti Ráječku. Následne ich čakali stretnutia s Vrbovým, Trebaticami a Jakubovom. Tréner Tomáš Miša vyjadril s prípravou spokojnosť a dúfa, že formu z posledného obdobia sa mužstvu podarí preniesť aj do súťaže, kde majú tie najvyššie ciele. Radimov chce na jar predvádzať minimálne podobné výkony ako na jeseň, tešiť fanúšikov a vyhrať ligu.

Momentka zo zápasu Zvončín - Holíč (zdroj: Martina Radošovská)

TJ Družstevník Zvončín

Druhý Zvončín stráca na lídra súťaže desať bodov, no aj tu sa pohrávajú s postupovou myšlienkou. Do mužstva pribudol Adam Jurovatý zo Smoleníc, naposledy obliekal dres Zavara, a vrátil sa Maroš Brestovanský, inak dopĺňanie kádra príliš neriešili. Mužstvo aj na jar povedie tréner Rudolf Klenkovič ml. Aj v Zvončíne sa počas zimy zamerali na kvalitnú prípravu, s ktorou tréner vyjadril maximálnu spokojnosť, aj keď výsledky tomu úplne nenaznačujú.