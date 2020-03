Je koniec. Tipsport ligu ukončili, už sa neodohrá ani jediný zápas

Rozhodli kluby.

11. mar 2020 o 12:52 (aktualizované 11. mar 2020 o 13:00)

Správu aktualizujeme.

BRATISLAVA. Ročník 2019/2020 v hokejovej Tipsport lige je ukončený predčasne. Dohodli sa na tom zástupcovia klubov na spoločnom zasadnutí.

Funkcionári sa stretli v stredu vo Zvolene, kde mali rozhodnúť o tom, ako bude priebeh sezóny pokračovať.

Pristúpili k tomu pre šíriacu sa koronavírusovú infekciu. Už v pondelok totiž vláda Slovenskej republiky vydala na riadenie, ktorým zrušila všetky športové podujatia v krajine na najbližších 14 dní. Týmto krokom tiež prerušila rozbehnutú nadstavbu v najvyššej hokejovej súťaži.

Zástupcovia klubov sa dohodli, že najlepším riešením bude ukončiť celú sezónu. Nebude teda pokračovať ani nadstavba, ani plánované play off.

"Kluby po svojom rokovaní oficiálne požiadali Ligovú radu o ukončenie sezóny, v čom im riadiaci orgán vyhovel," referuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Lintner: Neexistuje zrealizovateľný formát

"Všetci sme išli na toto stretnutie s cieľom nájsť riešenia ako ligu dohrať. Zaoberali sme sa úvahou, že ak by sme dlhšie čakali, či by nám okolnosti umožňovali nejakým skráteným formátom ligu dokončiť.

No ako diskusia pokračovala, každým ďalším príspevkom sme dospeli k tomu, že táto úvaha je nerealizovateľná. Dospeli sme k záveru, že v súčasnosti nie je možné dohrať súťaž žiadnym realizovateľným formátom.

Či už z obchodnej, alebo logistickej stránky, je to nereálne. V tomto sa zhodli všetci zástupcovia," uviedol Lintner.

Už istým víťazom dlhodobej časti boli hráči Banskej Bystrice. Najvyššia slovenská hokejová súťaž v ročníku 2019/2020 teda nebude mať majstra.

Koval: Prevláda obrovské sklamanie

"Nedá sa s tým nesúhlasiť. Všetci sme si boli vedomí, že sa to bude musieť ukončiť, takže nie je to žiadne prekvapenie. Prevláda akurát obrovské sklamanie, nakoľko sme si do play off určite veľmi verili a dovolím si povedať, že sme mali najlepšie mužstvo v lige.

Samozrejme, nebola iná cesta okolo a musíme sa s tým vyrovnať," povedal pre agentúru SITA športový manažér majstrovského HC '05 iClinic Banská Bystrica Július Koval mladší.

Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja (SIHPA) v stredu vyzvala zástupcov klubov, aby sezóne predčasne neukončili. Podľa SIHPA prerušenie ligy nedáva dôvod na jej ukončenie.

"Takýto krok by bol zásadným zásahom do práv hráčov, nakoľko by hrozilo, že hráči nedostanú odmeny tak, ako sa s klubmi dohodli v hráčskych zmluvách," uvádza sa v stanovisku SIHPA.

Liga môže mať o rok aj 13 účastníkov

Po predčasnom ukončení sezóny a neudelení titulu zatiaľ nie je známe, aký bude ďalší postup.

Na ťahu je teraz SZĽH, ktorého orgány musia túto správu potvrdiť a rozhodnúť o osude ďalších súťaží. Predmetom rokovania VV SZĽH bude aj systém prípadných postupov a zostup, alebo či Tipsport liga bude mať aj v ročníku 2020/2021 trinásť účastníkov.

"Slovenský zväz ľadového hokeja a Ligové rady budú o osude ostatných súťaží prebiehajúcich pod hlavičkou SZĽH rokovať po ukončení dvojtýždňového prerušenia súťaží," informoval web HockeySlovakia.sk.

Hartmann: Za daného stavu je to najlepšie riešenie

"Osobne si myslím, že je to veľká škoda. Nielen pre nás, ale aj pre divákov. Pripravovali sme sa na play off a teraz prídeme o najzaujímavejšiu časť sezóny. Na druhej strane vzhľadom na situáciu berieme vážne nariadenia a odporúčania kompetentných orgánov.

Je otázne, či bude situácia po dvoch týždňoch lepšia a potom by to aj tak išlo už len ťažko opäť takpovediac naštartovať. Podľa mňa je to za daného stavu najlepšie riešenie, situácia je dosť neprehľadná.

My sme sa v klube ešte v pondelok pred prijatím nariadení bavili o možnosti hrať bez divákov, ale aj bez nich by to nemalo zmysel," povedal pre agentúru SITA manažér pre legislatívu v Dukle Ternčín Eduard Hartmann.

Zástupcovia hokejového klubu HC Košice mali predstavu o dokončení tipsportligovej sezóny, ale rozhodnutie o jej predčasnom ukončení rešpektujú.

Štastný: Je mi to ľúto za fanúšikov aj sponzorov

Športovému riaditeľovi Janovi Šťastnému je ľúto, že nebude zúročená 10-mesačná práca klubu a celého mužstva, zároveň však rozumie argumentom, pre ktoré sa kluby rozhodli ukončiť roční. "Je mi to ľúto aj za všetkých v klube či fanúšikov," priznal.

Košický klub patril k tým, ktoré mali predstavu o dokončení sezóny, ktorá pred pár dňami dostala 14-dňovú "trhlinu" spôsobenú zákazom konania športových podujatí. Napokon však provizórne riešenie nenastane.

"Sme z toho zaskočení, ale rešpektujeme to. Na zvolenské stretnutie zástupcov klubov sme išli s tým, že sa po 14-dňovej prestávke pokúsime dohrať sezónu. Zrejme by sa však aj po tom hralo bez divákov, čo by tiež nebol ideálny stav.

Tie argumenty, prečo ukončiť sezónu predčasne, sú dané a nedá sa s tým nič robiť. Zasiahla vyššia moc. Musíme to prijať ako fakt, rešpektujeme to, ale zároveň sme sklamaní.

Počas predošlých 10 mesiacov sme tvrdo pracovali na tom, aby sme našu snahu zúročili práve v období, ktoré malo onedlho nastať. Je mi ľúto za celú našu organizáciu, za sponzorov, za fanúšikov i za hráčov, že neuvidíme zápasy play off," uviedol Šťastný pre TASR.