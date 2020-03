Sportika Cup spoznal finalistov. Rozhodne sa medzi Rybkami a Hlbokým

Pohárová púť sa skončila pred bránami finále pre Šaštín a Stráže.

8. mar 2020 o 20:01 Martina Radošovská

SENICA. Cez víkend sme spoznali finálovú dvojicu pohárovej súťaže Sportika Cupu.

Hlboké – Stráže 1:1 (0:0) na pok. kopy 5:4

V Hlbokom sa semifinále hralo na ťažkom teréne. Domáci vstúpili do zápasu nervózne, z čoho plynuli nepresnosti a súperovi dali možnosť vytvoriť si šance, no brankár Hrušecký pohotovo zasiahol. Postupne sa domáci dostali do hry a začali si vytvárať strelecké pokusy, no bez gólového efektu. Pod výsledok oboch mužstiev sa podpísal aj terén, viazla kombinácia a zápas poznačilo množstvo nepresností – 0:0.

Po výmene strán urobili domáci zmenu v rozostavení, vďaka čomu sa hra zlepšila a Hlboké sa ujalo vedenia gólom D. Slovíka – 1:0. Súper tiež viackrát pohrozil, no svoje šance nepremenil. Všetko sa zmenilo v 82. minúte, kedy Stráže z jedenástky vyrovnali T. Polákom na 1:1. Hostia dali aj druhý gól no bol dosiahnutý rukou a rozhodca ho neuznal. O víťazovi museli rozhodnúť penalty, ktoré vyšli lepšie domácemu Hlbokému.

Góly: 67. D. Slovík – 82. Polák (11m).

HLBOKÉ: Hrušecký – Chovanec, Kumančík, Morávek, Pajpach, Pavlík, T. Slovík, Slaný, Vach (72. Šimo), Mráz, D. Slovík.

STRÁŽE: Hladký – I. Letko, Pagáč, Daniel, L. Letko, Herda, Búran, Hubek (70. Krchňavý), Chropovský (55. Zajíček), Slovák, Polák.

Karol Fabian, tréner TJ Družstevník Hlboké

Ako hodnotíte zápas so Strážami?

"Zápas bol náročný, hralo sa na ťažkom teréne, viazla nám kombinácia, či už na jednej alebo druhej strane. Bol to pomerne vyrovnaný zápas. Spartak zahral veľmi dobre, hneď v úvode si vytvorili niekoľko šancí, postupne sa však hra vyrovnala šance boli aj na našej strane, no chýbala nám finálna fáza. Nastrelili sme tyčku, ale podobne na tom boli aj Stráže. Bol to vyrovnaný a bojovný zápas,v ktorom sa potvrdilo, že obe mužstvá sú veľmi kvalitné.

Do druhého polčasu sme urobili zmeny, poposúval som hráčov a konečne sme začali dominovať aj v strede poľa. Dostali sme sa do vedenia po priamom kope Romana Morávka, keď brankárovi hostí vypadla lopta a do brány ju doklepol Dominik Slovík na 1:0. Mysleli sme si, že vedenie si už postrážime, ale v 82. minúte bola odpískaná penalta, ktorú Polák premenil a vyrovnal na 1:1. Rozhodnúť museli pokutové kopy, v ktorých sme si verili, pretože v tíme máme dobrých strelcov. Mali sme aj šťastie, pretože Tomáš Polák zaváhal a trafil tyčku.

Čo hovoríte na Rybky ako súpera vo finále?

Tešíme sa, že sme postúpili do finále a ideme o niečo hrať. Stretneme sa s Rybkami a očakávam dobré derby. Zároveň by som touto cestou chcel apelovať na ObFZ Senica, aby prehodnotili hraciu plochu v Skalici a skúsili sa zamerať na Senicu. Osobne si myslím, že to nie je šťastné riešenie, pretože do Skalice príde omnoho menej fanúšikov ako do Senice, kde by ich možno prišlo aj 1000. Pre hráčov by to bola veľká odmena.

Čo sa týka Rybiek, bude to opäť jeden z výborných zápasov, ktoré mužstvá posúvajú hore, čo sa týka kvality, návštevnosti, aj hry. Myslím si, že to bude veľmi dobrý a vyrovnaný zápas.

Šaštín – Rybky 0:2 (0:2)

Ďalšie semifinálové stretnutie medzi Šaštínom a Rybkami sa odohralo na náhradnej ploche UT FK Senica. Rybky začali lepšie a už v 4. minúte Kuchta strieľal do tyče. Krátko na to Chvála obišiel brankára Buzaya, no obranca Šaštína vykopol loptu z bránkovej čiary. Rybky pokračovali v tlaku a najskôr sa pokúšal Kristián, následne aj Frederik Ravas, no obaja minuli bránu. Aj Mareček vyskúšal Buzaya, ale brankár domácich bol pripravený. V 32. minúte si vymenili loptu F. Ravas s Kuchtom a Ravas otvoril skóre na 0:1. O šesť minút neskôr už na tabuli svietilo 0:2 pre Rybky, keď sa v skrumáži presadil Patka. V 39. minúte K. Ravas poslal svoju koncovku do spojnice brány Šaštína a o minútu neskôr skúsil zakončiť spoza 16-tky, no Buzay pokus opäť zneškodnil a do kabín sa odchádzalo za stavu 0:2.

V druhom polčase sa hra vyrovnala, hostia hrozili zo štandardných situácií, bránu však netrafili a domáci sa zamerali na brejky, pričom Rýzeka výraznejšie neohrozili. Napriek snahe oboch mužstiev sa už skóre nemenilo – 0:2.

Góly: 32. F. Ravas, 38. Patka.

ŠAŠTÍN: Buzay – Šedivý, Tomiš, Formánek, Suchý, A. Mošať, Mach, Stanický, Šághy, J. Mošať, Perička (69. Vach).

RYBKY: Rýzek – Fodor (60. Fábik), Červinka, Mach, Patka, K. Ravas, Mareček (46. Vacula), Kuchta, Chvála (46. Surový), F. Ravas (80. Bojnanský), Bartošek.

Tomáš Duška, tréner FC Družstevník Rybky

Ako hodnotíte zápas so Šaštínom?

Prvý polčas sme hrali ofenzívny futbal dopredu ako sme si aj povedali. Chalani súpera od začiatku napádali, pretože sme chceli rozhodnúť už v prvom polčase, čo sa nám aj podarilo a dali sme dva pekné góly. Prvý polčas bol z našej strany kvalitný, čo sa týka obrannej aj útočnej fázy a Šaštín si nevytvoril žiadnu vyloženú šancu. V druhom dejstve sme prestriedali, postupne sa hralo v strede poľa a šance si vytvorili aj domáci, no brankár Rýzek nás podržal. Aj my sme mali šance na zvýšenie vedenia, rovnako aj brankár Šaštína naše pokusy zneškodnil.

Čo hovoríta na Hlboké ako súpera vo finále?

Hrali sme s nimi doma už na jeseň. Hlboké má vyrovnaný tím, na každom poste majú kvalitu a šikovných hráčov, takže uvidíme. Sú tu šance 50 na 50 a favorit v tomto stretnutí nie je. Očakávam vyrovnaný zápas a uvidím ako to dopadne.