Senica doma podľahla Nitre rozdielom triedy

Oba tímy si zahrajú v skupine o záchranu.

7. mar 2020 o 18:20 TASR

SENICA. Futbalisti FC Nitra zvíťazili v sobotňajšom zápase záverečného 22. kola základnej časti Fortuna ligy na ihrisku FK Senica 3:0.

FK Senica - FC Nitra 0:3 (0:0)

Na striedačkách oboch tímov sa objavili nové tváre. Na senickej tréner Bíreš, na hosťujúcej tréner Nemec. Dôležité stretnutie v prvom polčase prinieslo priemerný futbal, ktorému chýbalo väčšie nasadenie a aktivita.

Domáci mali loptu častejšie na svojich kopačkách, Nitrania sa zameriavali na defenzívu, z ktorej vyrážali do rýchlych protiútokov. Domáci sa snažili o časté zakončenie a v niektorých fázach boli blízko ku gólu. Už v 2. minúte strelu Baumgartnera vyrazil brankár Šipoš a rovnako tak si poradil aj s dorážkou Akinyoolu. V 11. minúte vystrašil brankára Šipoša nepríjemnou strelou Cascardo.

V 23. minúte to skúšal technicky Yenne, tentokrát nitriansky brankár loptu vyrazil spod brvna na rohový kop. O dve minúty vyprášil Šipošove rukavice Akinyoola, ale nitriansky gólman si v prvom polčase udržal čisté konto. Hostia sa snažili hroziť po štandardkách, ale brankára Vorela v prvom dejstve neohrozili.

Seničania zostali hlavami asi v kabíne, keď už po niekoľkých sekundách po Němčaninovej nevydarenej strele loptu usmernil za chrbát brankára Vorela Vrábel. O dve minúty mohol vyrovnať Yenne strelou z roku 16-ky, no našiel pripraveného brankára.

Ďalšia rana do domácej defenzívy nastala v 50. minúte, keď sa Ristovski presadil pomedzi stopérov a zo 16-ky prekonal Vorela. Seničania sa trápili, nevedeli sa dostať cez prehustenú obranu Nitry. Senica prišla v 82. minúte o vylúčeného Adda. Ťažko sa dostávali do šancí. Jedinú vážnejšiu možnosť mal v 83. minúte Akinyoola, keď jeho tvrdú strelu z otočky zneškodnil výborný brankár Šipoš.

V samom závere sa dostali Nitrania do dvoch zakončení, Gataričovu strelu ešte Vorel kryl, no v nadstavenom čase po brejkovej situácii strelu Ristovského brankár Vorel vyrazil a Chobot ju poslal do opustenej brány.

Góly: 46. Vrábel, 50. Ristovski, 90.+3 Chobot.

Pred 783 divákmi rozhodovali Sedlák – Borsányi, Poláček.

ŽK: Eneji, Didiba, Cascardo, Totka, Akinyoola – Faško, Magda, Augusto, ČK: 82. Addo (Senica).

SENICA: Vorel – Mihal, Didiba, Addo – Yenne, Eneji, Totka, Baumgartner, Cascardo – Akinyoola, Meliš (78. Lukáčik)

NITRA: Šípoš – Němčaninov, Podhorin, Augusto, Magda – Faško (90.+ Fabiš), De Jesus, Muleme (76. Kuník), Gatarić, Vrábel (55. Chobot) – Ristovski

HLASY TRÉNEROV

Ján Bíreš, tréner Senice: "Súper sa naozaj veľmi dobre takticky pripravil na tento zápas, bol organizovaný, hral v bloku, cez ktorý sa nám ťažko presadzovalo. Na začiatku druhého polčasu v podstate za päť minút rozhodli zápas."

Miroslav Nemec, tréner Nitry: "V týchto ťažkých dňoch, ktoré máme za sebou, sme sa sústredili na to, aby sme sa takticky dobre pripravili na zápas, čo sa nám aj podarilo. Mali sme jasný zápasový plán, ktorý nám vyšiel. Dali sme pekné góly, i keď musím priznať, že súper mal naozaj dobrú individuálnu kvalitu."