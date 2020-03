Vložili sme do toho srdce a odhodlanie pobiť sa za klub

Mário Mihál dostal šancu okúsiť Fortuna ligu

6. mar 2020 o 11:09 Martina Radošovská

SENICA. Po náročnom období, ktorým Senica počas zimnej prestávky prešla, ju mnohí stavali do pozície outsidera. Záhoráci sa však zomkli, ukázali silu kabíny a chuť víťaziť, čo očakával asi málokto a najmä ich súperi.

V prvom jarnom kole si Seničania priviezli z Dunajskej Stredy bod, o týždeň neskôr na domácom trávniku porazili Spartak Trnava a následne si body delili aj s Pohroním, navyše Senica na jar neinkasovala ešte ani jeden gól.

Odhodlanie pobiť sa

Pre mužstvo, ktoré funguje už niekoľko mesiacov bez výplat, a dá sa povedať, že aj bez majiteľa, je takýto výkon obdivuhodný. O to viac, že priemerný vek mužstva je 20 rokov a súčasťou základnej zostavy sú viacerí dorastenci.

Jedným z nich je aj 19-ročný senický odchovanec Mário Mihál, ktorý nám v rozhovore prezradil, kde berú hráči motiváciu, ale aj aké ohlasy sa mu dostali od fanúšikov po fantastických výkonoch.

„Po jesennej časti sme mali všetci v tíme a v klube jeden spoločný cieľ a to prvú šestku. Mnohí si povedali, že od nás odišlo veľa hráčov, ale duch mužstva ostal v kabíne. My sme do toho vložili už len srdce a odhodlanie pobiť sa za klub v každej situácii,“ prezradil Mário Mihál, čo ženie senické mužstvo dopredu.

Mnohí hráči sa rozhodli zostať v klube aj napriek zložitej situácii a nevešajú hlavy ani po udalostiach, ktoré sa odohrali v posledných týždňoch. Práve naopak, v kabíne vládne dobrá nálada. „Všetci v klube vieme, aká je situácia a veríme že sa dá čím skôr do správnych koľají. V kabíne je aj napriek tomuto všetkému skvelá atmosféra. Všetci chodia na tréningy s radosťou a chuťou zlepšovať sa,“ pokračoval Mihál.

(zdroj: TASR)

V Dunajskej Strede im chýbalo šťastie

Mário Mihál absolvoval obe stretnutia s Dunajskou Stredou aj Spartakom Trnava, v ktorých si Záhoráci pripísali do tabuľky štyri cenné body. Ktorý zo zápasov však mladý obranca vnímal ako náročnejší? „Oba zápasy boli veľmi náročné. V Dunajskej Strede sme si vybojovali viacej šancí ako domáci, len nám chýbalo šťastie v zakončení. Aj oni mali veľké šance, ale náš brankár vždy pohotovo zasiahol.

Proti Trnave sme chceli potvrdiť výkon z minulého kola. Bol to taktiež špeciálny zápas, pretože nás prišla podporiť Železná únia a na duel si našlo cestu veľa divákov, za čo sme veľmi vďační. V tomto stretnutí sa na nás usmialo šťastie a podarilo sa nám skórovať. Sme veľmi radi za štyri body, ale podľa mňa ich malo byť až šesť.“

Prilákali fanúšikov

Po bojovnom výkone v Dunajskej Strede sa začali na domáci zápas proti Trnave mobilizovať fanúšikovia a Záhoráci tak odohrali stretnutie za pomerne peknej diváckej kulisy. Cestu na Záhorie si našlo 1865 trnavských aj senických fanúšikov.

„Po výkone v Dunajskej Strede sa nám dostali ohlasy aj zo strany fanúšikov DAC-u. Verili sme, že výkonom celého mužstva z Dunajskej Stredy prilákame fanúšikov aj na domáce zápasy. To sa nám podarilo a sme za to neskutočne vďační. Vnímame to veľmi pozitívne, pretože je lepšie, keď vieme, že sú na tribúnach ľudia, ktorí v nás veria,“ zhodnotil Mihál.

Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré a v tomto prípade to platí práve pre mladých hráčov z dorastu, ako je Mário Mihál.

Aj keď je v klube komplikovaná situácia, práve vďaka nej dostali možnosť ukázať svoje kvality za A-mužstvo v základnej zostave. „Je pravda, že ani ja nie som spokojný so situáciou v klube, ale na druhej strane som mohol okúsiť Fortuna ligu. Keď som v prvej polovici sezóny chodieval na striedačku, vždy som si vravel, že raz tu chcem hrať aj ja. Sny sa stali skutočnosťou a ja mám za sebou dva štarty. Som vďačný za to, že som mohol nastúpiť vo Fortuna lige a budem robiť všetko preto, aby som mohol nastupovať aj naďalej,“ pokračoval mladý odchovanec.

Náročná príprava

O tom, že hráči absolvovali náročnú zimnú prípravu ešte pod taktovkou trénera Michala Ščasného, niet pochýb a dokazujú to aj v zápasoch.

„Prípravu sme absolvovali v domácich podmienkach. Tréner Ščasný mal pre nás nachystanú krutú a nemilosrdnú prípravu, ale vedel, že nás musí dobre pripraviť na jarnú časť ligy a myslím, že sa mu to podarilo. Neboli sme v teple v Turecku alebo v Dubaji, ale v domácich podmienkach a možno práve vďaka tomu sme tam, kde sme. Neodohrali sme síce niektoré zápasy v príprave, ale o to tvrdšie sme trénovali. Boli sme kondične a fyzicky pripravení na akéhokoľvek súpera,“ dodal k zimnej príprave Mihál.

Vzhľadom na výsledky, ktoré Senica dosiahla v úvodných kolách jarnej časti, sa možno čoraz viac začína spomínať aj prvá šestka. Hovorí sa o takýchto ambíciách aj v kabíne?

„Prvá šestka je cieľ každého klubu v lige. Jasné, že aj u nás v kabíne sa rozpráva o prvej šestke, ale ostávame nohami pevne na zemi. Ideme od zápasu k zápasu s nasadením a víťaznou mentalitou, ale nikto z hráčov nepremýšľa nad vecami „čo ak“ alebo „keby“. Všetci bojujeme za jeden klub a za jeho budúcnosť,“ uzavrel mladý obranca