Vstup Rovenska do nového súťažného ročníka sprevádzali problémy

Hrozil aj koniec futbalu v obci.

5. mar 2020 o 21:25 Martina Radošovská

ROVENSKO. Krátko pred štartom sezóny klub opustil tréner Silvester Starych, okrem neho prišlo mužstvo aj o tri výrazné mená z kádra. Mužstvo zimuje na 11. mieste v tabuľke so ziskom trinástich bodov a na jar tak bude bojovať o záchranu v súťaži.

Hrajúcim trénerom mužstva sa stal Erik Guoth, s ktorým sme sa o jesennej časti a zimnej príprave rozprávali.

Zlom v zápase s Kútmi

Súvisiaci článok Čaro dedinských štadiónov: V Rovensku postavili nové striedačky Čítajte

„Jesennú časť nehodnotím príliš pozitívne. Aj keď bol náš vstup do sezóny celkom dobrý a v prvých kolách sme aj proti ťažkým súperom uhrali body, situácia sa postupne zmenila. Zlomovým zápasom pre nás bola prehra s Kútmi, kde sme pohoreli s výsledkom 0:9. Odvtedy sa nám podarilo bodovať už len raz. Určite sme mohli mať v tabuľke o šesť až deväť bodov viac a nemuseli sme byť namočení do boja o záchranu,“ zhodnotil prvú polsezónu Guoth.

Za slabšími výsledkami stojí už aj spomínaný odchod troch kľúčových hráčov. „V podstate sa nám rozpadla celá záloha. Odchod trénera Silvestra Starycha ako aj troch záložníkov, ktorí hrávali v základe a chodili poctivo na tréningy, určite ovplyvnil hru a aj výsledky jesennej časti.“

Mužstvo tak vstúpilo do sezóny pod taktovkou nového hrajúceho trénera. Erik Guoth má skúsenosti z vyšších súťaží a papierovo je stále hráčom štvrtoligového Bolerázu. Do Rovenska sa vrátil len na čas, aby pomohol domácemu tímu.

Premýšľal nad odchodom

Prečítajte si tiež: Mário Hollý dal svoj prvý ligový gól na konci jesene Čítajte

„Tréner odišiel z klubu len krátko pred začiatkom súťaže a nebol čas obzerať sa po novom. Keď mám povedať pravdu, mal som v pláne odísť z Rovenska, kde som im pomohol odohrať jednu sezónu a chcel som sa vrátiť do Bolerázu. Nakoľko však v Rovensku nastala taká situácia a nechcel som nechať starostu obce a ľudí okolo futbalu v štichu, zostal som. Musím povedať, že situácia „smrdela“ rozpadom a reálne hrozilo, že futbal v Rovensku skončí a mužstvo sa odhlási zo súťaže. Preto mi svedomie nedovolilo odísť a zobral som funkciu hrajúceho trénera,“ popísal situáciu tréner.

Erik Guoth predstavuje veľkú oporu mužstva a tabuľke strelcov siedmej ligy kraľuje aj túto sezónu. Z celkového počtu 27 gólov Rovenska si pripísal na konto 22.

„Keďže som hráčom z vyššej súťaže, sčasti beriem ako povinnosť dávať góly, aj keď na konci jesennej časti to bolo oproti začiatkom ťažie. Napriek všetkému si myslím, že ich mohlo byť aj viac. Ak by nám z kádra neodišli už spomínaní hráči, naša pozícia v tabuľke by bola určite vyššia,“ pokračoval tréner.

Posledná polsezóna

Prečítajte si tiež. V Kútoch chcú pred jarnou časťou udržať v tíme motiváciu Čítajte

Erik Guoth bude v Rovensku pokračovať aj na jar, no pravdepodobne pôjde o poslednú polsezónu v siedmej lige.

„Do konca súťaže ešte určite potiahnem, keďže sme len tri, štyri body od zostupu do nižšej ligy, kde by sme nechceli skončiť. Dúfam, že sa nám v zime podarí priviesť do mužstva zopár hráčov a zastabilizovať káder, aby sme nevypadli.“Ako ďalej dodáva, zároveň sleduje sezónu Boleráza.

„Nedávno sme si volali. V klube majú výborne nastavené podmienky a je mi svojím spôsobom aj trochu ľúto, že som sa nemohol vrátiť. Dúfam, že sa mi podarí dostať sa ešte do vyššej súťaže a moja futbalová kariéra nebude stagnovať,“ pokračoval Guoth. Okrem Bolerázu mal počas zimnej prestávky aj niekoľko ponúk z iných klubov, nad žiadnou však nepremýšľal, keďže jeho cieľom je pomôcť domácemu tímu.

Káder potrebujú doplniť

Prečítajte si tiež: Mokrý Háj bojuje so zraneniami. Cieľom je stabilizácia kádra Čítajte

Mužstvo odštartovalo zimnú prípravu koncom januára, pričom v klube majú vytvorené dobré podmienky. „Raz do týždňa máme k dispozícii nafukovačku v Senici a raz umelú trávu, takže dvakrát sa vieme stretnúť na kvalitnom povrchu. Podmienky na trénovanie sú veľmi slušné, no opäť sú ovplyvnené rodinnými a hlavne pracovnými povinnosťami hráčov.“

Svoj prvý prípravný zápas absolvovalo Rovensko proti Dubovciam s tesnou prehrou 3:4. Ďalší zápas odohrali s Chropovom.

„V oboch zápasoch sme sa stretli v oklieštenej zostave, čo sa podpísalo pod výsledky,“ pokračoval tréner.

Počas jesene sa Rovensku zranenia vyhýbali, no práve hrajúceho trénera potrápil výron členka. „Tri až štyri zápasy som musel hrať s tabletkami, pretože nás bolo málo a keď sme chceli niečo uhrať, nemal som na výber.“

Prečítajte si tiež: Štefan Kovárik bol ocenený v najlepšej jedenástke Čítajte

Ako už tréner naznačil, počas zimnej prestávky sa pokúšajú doplniť káder, no žiadne konkrétne mená ešte nepadli. „Niečo máme vyhliadnuté, ale zatiaľ nechcem nič konkretizovať. Najideálnejšie by bolo, ak by sa nám podarilo zohnať dvoch hráčov do zálohy a potrebujeme jedného obrancu, najlepšie stopéra. Momentálne na tom pracujeme a dúfam, že sa nám to aj podarí.“

A ako vníma Erik Guoth tohtosezónnu kvalitu súťaže? „Povedal by som, že oproti minulej sezóne sa súťaž skvalitnila, aj keď Štefanov bol veľmi dobrým súperom. Kútom sa vrátil hráči, ktorí priniesli kvalitu, rovnako aj Jablonica je jeden z najlepších tímov v súťaži. Majú mladých hráčov, ktorí hrajú kombinačne. Na špici sú tri, štyri mužstvá, ktoré majú kvalitu okresnej súťaže, od piateho miesta až po posledné sú mužstvá pomerne vyrovnané a každý môže vyhrať s každým,“ uzavrel hrajúci tréner.