Na Záhorí sa dejú čudné veci. Bez výplat a s prevahou tínedžerov

Neviem, dokedy budú mať hráči trpezlivosť, priznáva tréner Senice.

5. mar 2020 o 11:10 Pavol Spál

V Senici sa dejú čudesné veci. Pred jarnou časťou došlo k zmene majiteľov klubu, ale akcie sa vraj nepreviedli. Futbalisti sú zmätení z toho, kto je vlastne ich zamestnávateľom. Hráči ani dočasný tréner PATRIK DURKÁČ nedostali výplaty už od októbra. V poslednom ligovom zápase dostalo šancu až sedem tínedžerov, vekový priemer tímu nebol ani dvadsať rokov. Väčšina hráčov súčasného kádra vlani pôsobila iba v dorasteneckej súťaži. Napriek tomu Senica v úvodných troch jarných kolách Fortuna ligy ani raz neprehrala, dokonca nedostala ani jeden gól.

Ako je to možné?

Napriek tomu, že v zime odišlo jedenásť hráčov, kvalita nám stále zostala. Dorastenci sa učia pri hráčoch, ktorí zostali.

Neskúsení tínedžeri sa vyrovnali súperom ako Dunajská Streda či Trnava. Neprekvapilo vás to?

Videli sme, čo v nich je a ako v zime pracovali. Nebudem preháňať, keď poviem, že nie som prekvapený. Káder je pomerne silný, ale úzky.

Stačia na slovenskú ligu iba tínedžeri?

Stačia, ak majú potrebnú kvalitu. V Senici sa stretol zaujímavý mix domácich a zahraničných hráčov. Legionári majú úplne inú mentalitu a prednosti a s našimi sa vhodne dopĺňajú. Je to kombinácia kvality a mladíckej nebojácnosti a dravosti.

Majú mladíci podpísané profesionálne zmluvy?

Dorastenci asi nie, ale do týchto vecí príliš nevidím. Nie je to naša starosť. Je na vedení klubu, komu ponúkli profesionálnu zmluvu.

V úvode sezóny nastupovala Senica neraz so samými legionármi. Teraz dostávajú šancu v základnej zostave aj štyria či piati odchovanci. Nie je to lepšia cesta?

Z dlhodobého hľadiska sa to nedá udržať. Aj preto, že pre mladých hráčov je typická kolísavosť výkonnosti. Pracujeme s tým, čo máme. Bolo by však fajn, ak by sa káder doplnil o skúsených hráčov.

Ako dlho sa dá udržať takáto situácia?

To by som aj ja rád vedel. Je veľmi ťažké predvídať, ako dlho zostane hráčom chuť. Skôr je to otázka na nich, dokedy budú mať trpezlivosť pracovať aj v týchto náročných podmienkach. Momentálne im chuť nechýba.

Je ťažké ich motivovať?

Musím sa priznať, že v tejto neistote je každý deň čoraz náročnejšie sa sústrediť len na futbal. Aj to je úspech, že takto dlho dokážu pracovať bez straty motivácie. Ale už je čoraz ťažšie, aby sa koncentrovali na tréningový proces s čistou hlavou.

Ako by ste zhodnotili situáciu v klube?

Nič sa nezmenilo. Začína sa prejavovať nervozita v rámci tímu.

Sezónu ste začali ako asistent trénera Michala Ščasného, ktorý nedávno skončil. Ako často ste komunikovali s majiteľom, ktorým je stále Kolumbijčan Philip Rojas?

Boli sme v dosť úzkom kontakte, práve preto nás prekvapilo, ako sa vyvinuli posledné mesiace. Majiteľ bol kamarátsky. Vyzeral, že je zodpovedný a myslí to vážne. Teraz prevláda sklamanie.

Komunikuje s vami aj teraz?

Nie.

Hráči sú zmätení z toho, kto je vlastne ich zamestnávateľom. Ako to vyzerá s novým majiteľom?

Netuším. To je otázka na 'akože' vedenie nášho klubu. Momentálne neviem, v akom je to štádiu. Ja ako tréner som posledný, kto sa dozvie niečo nové.

Pred vami bol tri dni vo funkcii trénera Jozef Olejník. Situáciu v klube nazval telenovelou. Ako to vnímate vy?

Pán Olejník vôbec nevidel dovnútra klubu. Je zvláštne, že sa vyjadruje k fungovaniu v klube, v ktorom poriadne ani nebol. Pred sezónou všetko fungovalo tak, ako malo. Toto nikto nečakal. Zlom prišiel v novembri alebo v decembri a odvtedy sa to ťahá. Stále veríme, že sa to zlepší.

Stále platí, že hráči nedostávajú výplatu?

Áno, platí.

Týka sa to aj o vás?

Samozrejme.

Bývalý tréner tímu Michal Ščasný priznal, že niektorým hráčom musel platiť obedy. Aj vy im takto pomáhate?

Zatiaľ im obedy neplatím. Už sa nad niektorými vecami aj usmejeme, lebo inak by sme museli iba plakať.

Majú hráči existenčné problémy trebárs s platením účtov?

Určite im to na pohode nepridá.

Ste optimistom, čo sa týka budúcnosti Senice?

Verím, že sa to obráti na dobré.

Hrozilo, že Senica sa pred jarnou časťou odhlási z najvyššej súťaže. Nebojíte sa, že taká situácia môže nastať?

Verím, že k tomu nedôjde.

Ľahko sa však môže stať, že hráči stratia trpezlivosť a odídu. Nemyslíte?

Je to tak. Ale vidíte - mohli odísť, a predsa zostali. Je pravda, že prvé mesiace počas prípravy sme ich držali v klube. Videli, že môžu v Senici futbalovo rásť. Vidieť, že spravili veľký progres.

Tvrdíte, že vaši hráči patria z hľadiska atraktivity a herného prejavu k elite ligy. Ako to myslíte?

Už som videl na jar hrať všetky tímy. Musíte mi dať za pravdu, že na náš futbal sa dá pozerať. Je živý. Aj cudzinci k tomu prispievajú, lebo nie sú konzervatívni a situácie riešia inak. Netvrdím, že sa máme dlhodobo rovnať Slovanu, ale momentálne spĺňame prísnejšie kritériá.