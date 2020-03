Štefan Kovárik bol ocenený v najlepšej jedenástke

4. mar 2020 o 19:59 Martina Radošovská

MALACKY. Bratislavský futbalový zväz už tradične bilancuje a oceňuje najlepších hráčov a trénerov. Medzi najlepšou jedenástkou roka 2019 sa ocitol aj kapitán treťoligového FC Malacky Štefan Kovárik.

So skúseným kapitánom sme hodnotili jesennú časť. Porozprávali sme sa o jeho individuálnej sezóne aj o zimnej príprave.

Spokojnosť s výsledkami

Malacky sa po jesennej časti nachádzajú na piatom mieste v tabuľke so ziskom 25 bodov. „Prvú polsezónu môžem zhodnotiť len pozitívne, pretože sa nám podarilo získať dosť bodov. Naša štatistika za jesennú časť je sedem víťazstiev, štyri remízy a štyri prehry,“ zhodnotil Kovárik. Mužstvo zároveň disponuje jednou z najlepších defenzív v súťaži.

Spomedzi všetkých jesenných kôl sa kapitánovi malackého tímu najviac vrylo do pamäte prvé víťazstvo Malaciek v Rohožníku s tesným výsledkom 1:0, naopak najviac zamrzí prehra hneď v prvom kole s Bernolákovom (2:0). „Tento ročník je súťaž veľmi kvalitná a hlavne prvých osem mužstiev v tabuľke podáva vyrovnané výkony,“ pokračoval Kovárik. To je zároveň prísľubom, že jarná časť prinesie ešte množstvo zaujímavých momentov.

S kapitánskou páskou na ruke

A aká je individuálna sezóna Štefana Kovárika? „Moju sezónu a rok 2019 hodnotím veľmi pozitívne. Vďaka kvalitným spoluhráčom v FC Malacky som sa dostal ako prvý hráč klubu v histórii medzi 11 najlepších futbalistov za rok 2019, čo je pre mňa veľká česť a ocenenie mi urobilo veľkú radosť a dodalo chuť do ďalšej časti sezóny.“

Štefan Kovárik si svoje ocenenie ako aj galavečer nepochybne užil. „Celá udalosť bola zorganizovaná na výbornej úrovni, začo patrí vďaka predstaviteľom Bratislavského futbalového zväzu. Ocenenie ma veľmi potešilo a znamená pre mňa veľa, nakoľko sa futbalu venujem od deviatich rokov a robí mi veľkú radosť,“ popísal svoje pocity stopér, ktorý predstavuje výraznú oporu malackého tímu.

Do zápasov pravidelne vstupuje s kapitánskou páskou na ruke. „Hrať za FC Malacky a nosiť kapitánsku pásku tohto tímu je pre mňa veľkou cťou a som hrdý za každého hráča, ktorý za klub hrá, nechá na ihrisku všetky sily a srdcom bojuje za Malacky. Ako kapitán mužstva pociťujem zodpovednosť, nakoľko mi záleží na reprezentácii nášho klubu a mesta Malacky, pretože aj ja som jeden z viacerých zakladateľov klubu v roku 2013.“

FC Malacky počas zimnej prípravy (zdroj: FC Malacky)

Kvalitná zimná príprava

V Malackách počas zimy aboslovali kvalitnú prípravu, ktorá ide pomaly do finále. K dispozícii mali halu aj umelú trávu a absolvovali aj niekoľko prípravných zápasov s mužstvami ako FK Senica U19, TJ Radimov, FC Petržalka U19, TJ Baník Brodské, MŠK Senec, ŠK Báhoň a 7. marca ich čaká posledný prípravný zápas s MŠK Břeclav.

Ako v rozhovore prezradil Štefan Kovárik, počas zimnej prípravy sa snažili zohnať a zabudovať do mužstva aj nových hráčov, no o konkrétnych menách ešte reč nebola.

A s akým cieľom vstúpia Malacky do jarnej časti? „Ciele sme si zatiaľ s vedením klubu do jarnej časti nestanovili. Predpokladám, že umiestnenie do piateho miesta by bolo veľmi dobrým výsledkom, pretože v tretej lige je veľa kvalitných súperov,“ uzavrel Kovárik.

Malacky odštartujú jarnú časť na domácom trávniku 15. marca o 14:30 a privítajú ŠK Bernolákovo.