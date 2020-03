Z bicykla spadol do rybníka, skončil podchladený

Nedokázal sa dostať na breh a uviazol na ostrove zarastenom rákosím.

4. mar 2020 o 11:10 Martin Žigo

SKALICA. Mladý muž išiel na bicykli vo večerných hodinách domov z práce.

Išiel cez Skalické rybníky, avšak nešťastne spadol do vody. Keďže bola tma, nevedel sa zorientovať, nedokázal sa dostať na breh a uviazol na ostrove zarastenom rákosím.

Rybári, ktorí v okolí chytali ryby, začuli volanie o pomoc, no nevedeli nikoho nájsť, preto privolali políciu.

Policajti Obvodného oddelenia v Skalici začali prepátravať okolie. Neskôr prišli na pomoc aj mestskí policajti.

"Situáciu v okolí rybníkov sťažovala rozmanitosť terénu, tma a silný vietor, pre ktorý nebolo muža volajúceho o pomoc dobre počuť. Asi po pol hodine sa policajtom podarilo nadviazať s ním kontakt, pričom uviedol, že pre silný chlad sa nemôže hýbať," uviedla hvorkyňa Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová,

To už zistili, že muž je uviaznutý na ostrove, preto privolali na pomoc hasičov s člnmi. Policajná hliadka do ich príchodu udržiavala s podchladeným

mužom kontakt. Napokon sa ho podarilo v ťažkom teréne úspešne nájsť a naložiť do člna.

Na brehu odovzdali 22 ročného mladíka do rúk lekárom.