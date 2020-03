S Pohroním sa Senica rozišla za bezgólovej remízy

Stretnutie sa odohralo na ťažkom teréne.

1. mar 2020 o 21:45 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. Futbalisti FK Pohronie a FK Senica sa v nedeľu rozišli po bezgólovej remíze v zápase 21. kola futbalovej Fortuna ligy v Žiari nad Hronom.

FK Pohronie - FK Senica 0:0

Dôležitosť duelu obidvom mužstvám zväzovala ruky aj nohy a najmä v úvode sa hralo mimoriadne opatrne.

Väčšiu motiváciu zvíťaziť malo Pohronie, ktoré túžilo odpútať sa z dna tabuľky a v prvom polčase bolo aktívnejšie. Hostia v prvej štyridsaťpäťminútovke ani raz netrafili priestor medzi žrďami.

Žlto-modrí po prestávke zvýšili svoju snahu a zahrozili hlavne po rohových kopoch. Pätnásť minút pred koncom zachránil bod pre Záhorákov brankár Vorel.

Pohronie sa bodovo dotiahlo na predposlednú Nitru. Senica v kalendárnom roku 2020 stále neprehrala a je ôsma.

Rozhodovali: Glova - T. Vorel, Jánošík.

ŽK: Obročník, Tandir, Pavlík, Chribík – Akinyoola, 1117 divákov.

POHRONIE: Jenčo – Župa, Chríbik, Pavlík, Dzurík - Pellegrini, Obročník - Abrahám (56. Badolo), Gerebenits (66. Mikuš), Mazan (8č. Blahut) – Tandi.

SENICA: Vorel – Mihal, Addo, Lukáčik – de Assis, Eneji, Totka, Baumgartner, Buchel (89. Černák) – Akinyoola, Meliš.

Hlasy trénerov

Mikuláš Radványi, tréner Pohronia: „Mali sme dobrý vstup do zápasu. Vedeli sme ako bude ihrisko po dvadsiatich minútach vyzerať, že sa na tom bude hrať ťažko nejaký kvalitný futbal. Chceli sme dať hneď gól, no bohužiaľ sa nám to nepodarilo. I napriek tomu, že sme si vytvorili šance či pološance. Potom to už bolo o bojovnosti. Hráčom nemám čo vyčítať, celých 90 minút išli na doraz, siahli na dno svojich síl. Terén im žiaľ nepomohol, mali tam situácie, keď nevedeli loptu dokopnúť do bránky. Zápas sa teda skončil remízou, ale chlapcom som povedal, aby pozdvihli hlavy, že keď budú lepšie terény, tak budú môcť predviesť lepší futbal, dať aj góly a dosiahnuť lepšie výsledky.“

Patrik Durkáč, tréner Senice: „Čo sa týka výsledku, s ním sme spokojní, keďže sme sem prišli v oklieštenej zostave, a to ešte viac než po minulé týždne. Škoda toho terénu. Ak by bol lepší, mohli predviesť oba tímy kvalitnejší futbal. Museli sme sa teda prispôsobiť podmienkam, ktoré panovali. Zápas mal však náboj z oboch strán. A aj keď gól nepadol, neustálo panovalo napätie, že niekto môže skórovať.“