V Lozorne stoja ľudia na voľby v radoch

Podľa predsedníčky volebnej komisie majú doposiaľ pomerne vysokú účasť.

29. feb 2020 o 10:28 Peter Matula

LOZORNO. Záhorská obec, ktorá je vzdialená 25 kilometrov od Bratislavy sa v tcýhto chváľach teší vysokému záujmu voličov o voľby do NR SR. Ľudia tu v jednom z dvoch okrskov permanentne stoja v radoch.

"Doterajšia účasť je celkom vysoká, predpokladám, že chodí voliť viac ľudí ako v predchádzajúcich voľbách," opisuje priebeh v doobedňajších hodinách predsedníčka okrskovej komisie č. 1 Anna Šedivá. Zároveň hovorí, že zatiaľ voľby prebiehajú pokojne a bez problémov.

Medzi voličmi v obci, ktorá ma necelých 3-tisíc obyvateľov, sa objavujú mladšie i staršie ročníky, voliť chodia aj celé rodiny s deťmi. Všetkých, ktorých sme oslovili očakávajú od volieb zmenu.

Pán Stanislav, 85-ročný dôchodca povedal, že chodí voliť pravidelne a žiadne voľby nevynechá. A ako odhaduje výsledok dnešných volieb? "Myslím si, že konečne nastane zmena. Želám si, aby nám nevládli zlodeji," prezradil svoje prianie a postavil sa do radu na prevziatie hlasovacích lístkov.

Róbert (40) a Dáša (36) prišli voliť aj so svojimi malými deťmi v predškolskom veku. Róbert chce využiť svoje volebné právo, ktoré dokonca pokladá za svoju osobnú povinnosť. "Ak sa chcem na niekoho v budúcnosti sťažovať, tak najskôr musím voliť. A možno budem časom na svoje rozhodnutie aj hrdý," povedal a dodal, že vyjadriť svoj názor je preňho úplne prirodzenou záležitosťou. On i jeho partnerka Dáša tiež očakávajú, že voľby prinesú zmenu. "Veríme, že tomu pomôžeme," vyslovila s úsmevom svoje želanie Dáša.

Slávo (37) a Martina (40) prišli voliť vo dvojici. A ako vnímajú tieto voľby oni? "Boli by sme radi, keby sa spravovanie tohto štátu zlepšilo. Spokojných by nemalo byť len pár ľudí, ale malo by tu všetko fungovať tak, ako má. Chceme skutočnú spravodlivosť, zdravotníctvo pre všetkých, kvalitné školstvo zamerané na výchovu detí a nielen na to, aby v škole strávili určitý čas," prezradil svoj pohľad na budúcnosť Slovenska Slávo. Martina kladie dôraz na podobné oblasti ako Slávo, tiež by chcela mať kvalitnejšie školstvo i zdravotníctvo. "A zamerať by sme sa mali viac aj na ekológiu," uzavrela.