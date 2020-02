Skúsenosti žiakov s drogami odhalil dotazník

Ukázalo sa, že deti skúsili alkohol i cigarety pomerne zavčasu.

26. feb 2020 o 16:24 Monika Hanigovská

SENICA. Projekt Protidrogového vlaku v Senici prezradil mnoho o mladých ľuďoch a ich nerestiach. Študenti v dotazníku prezradili, kedy sa po prvýkrát dostali k cigaretám, k alkoholu alebo marihuane. Výsledky sú alarmujúce.

Projekt mapoval aj dôsledky samotného užívania omamných látok. Mesto Senica pred niekoľkými dňami uverejnilo výsledky dotazníka.

Svoje skúsenosti a dojmy spísali návštevníci vlaku do pripraveného dotazníka, ktorý mal tri časti. V Senici ho vyplnilo 309 žiakov a študentov. Ako informuje mesto na svojom webe, väčšina z nich (230) bola vo veku 13 až 15 rokov. 156 (50,49 %) bolo dievčat a 148 (47,9 %) chlapcov.

Návštevníci sa v dotazníku zdôverili napríklad s prvými skúsenosťami v otázke požitia návykových látok, pričom dotazník smeroval aj k využitiu voľného času.

Aj množstvo emócií

„Návštevníci protidrogového vlaku videli reálny príbeh drogovo závislých mladých ľudí, ktorý cez množstvo emotívnych situácií vytváral priestor na premýšľanie o nebezpečenstve legálnych a nelegálnych drog. Účastníci preventívneho projektu si prostredníctvom filmu vypočuli klamstvá "feťákov" aj pravdy o živote na drogách, po vysunutí plátna bol reálne zobrazený drogový brloh, väzenská cela, či autohavária,“ opisovalo mesto priebeh projektu.

Prečítajte si tiež Výbuch plynovej fľaše zranil dvoch ľudí Čítajte

Vyplňovanie dotazníka sprevádzali aj emócie. Tie zažili návštevníci v druhej časti dotazníka. „Cieľom tejto časti bola väčšia angažovanosť účastníkov, teda vtiahnutie do deja. Tu bolo snahou organizátorov zapôsobiť na pamäťové stopy dieťaťa, upozorniť na situácie z bežného života a na to, aké následky môže mať jedno rozhodnutie, že jediné rozhodnutie môže stačiť k tomu, aby sa zmenil jeho život a život ľudí okolo neho,“ informovalo mesto.

Posledná časť dotazníka sa vypĺňala až po skončení programu. Projekt získal spätnú väzbu na to, čo práve žiaci a študenti prežili. Vybrali sme niekoľko informácii získaných prostredníctvom dotazníka.

Prvá cigareta

Dotazník mapoval skúsenosti s fajčením. „Z celkového počtu 309 respondentov 201 (65,05 %) uviedlo, že majú skúsenosť s fajčením. Títo respondenti zároveň poskytli informácie o veku, v ktorom skúsili prvýkrát tabakový výrobok,“ pričom „po prvýkrát“ si to vyskúšali v 14-tich rokoch.

Z odpovedí vyplýva, že respondenti prvýkrát najčastejšie skúsili cigaretu, a to v 151 (75,12 %) prípadoch (na výber mali cigareta, vodná fajka, e-cigareta).

Zohnať marihuanu je vraj jednoduché

Žiaci a študenti majú skúsenosti aj s marihuanou. „Respondenti odpovedali, ako by bolo ťažké zohnať marihuanu, ak by mali o ňu záujem. Celkovo 105 (33,98 %) z 309 respondentov označilo dostupnosť marihuany za ľahkú až veľmi ľahkú.“ Podľa výsledkov dotazníka s ňou prišli do styku v 14 rokoch.

Návštevníci vlaku mali skúsenosti aj s alkoholom. “256 (82,85 %) študentov uviedlo, že má skúsenosti s alkoholom. Najčastejšie ju získali vo veku 13 rokov.