Skalicu čaká zápas pravdy

Play off sa pomaly blíži.

25. feb 2020 o 12:24 Stanislav Cibulka

Do konca nadstavbovej časti chýbajú dve kolá. Skalickí hokejisti vstupovali do nadstavby z piateho miesta, klesli aj na šieste, ale dve kolá pred koncom sú na želnom štvrtom mieste a sú tak veľmi blízko k tomu, aby play off odštartovali doma.

Zápas pravdy ich však čaká v stredu, kedy privítajú na svojom ľade Spišskú Novú Ves. Aj Spišiaici chcú ísťdo play off zo štvrtého miesta, na to však musia vyhrať v Skalici, zvládnuť aj posledné kolo s Martinom a pritom veriť, že sa nepodarí získať viac bodov Dubnici, ktorá si v poslednom dvojkole zmeria sily s Bratislavou a Topoľčanmi.

Momentálne má Skalica tak najbližšie k štvrtému miestu. Ak vyhrá nad Spišskou Novou Vsou a Dubnica nezaboduje proti Bratislave, Záhoráci sa môžu tešiť. K tomu by im mala dopomôcť aj vysokádivácka návšteva.