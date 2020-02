FK Senica sa v ťažkých časoch zomkla

Fanúšikovia sa mobilizujú na domáci zápas proti Trnave.

22. feb 2020 o 21:18 Martina Radošovská

SENICA. Náročné obdobie, ktorým senický klub prechádza, je známe celej futbalovej verejnosti. K náročnej situácii sa z klubu už nechce takmer nikto vyjadrovať, všetci sú z tohto obdobia unavení a niet sa čo čudovať.

Kým ešte minulý týždeň mnohí dúfali, že v Senici už svitá na lepšie časy a všetky problémy sa onedlho vyriešia, tento týždeň priniesol ďalšie znepokojujúce informácie. Najskôr to bol veľmi rýchly odchod trénera Jozefa Olejníka, následne aj nového majiteľa, ktorým mala byť spoločnosť Kosmos Invest s.r.o, ktorá skončila v Senici skôr ako sa stihla v klube poobzerať.

Počas krátkeho „pôsobenia“ tejto spoločnosti na Záhorí sa v médiách začali šíriť o majiteľovi a jeho spoločníkoch rôzne informácie, ktoré mali skôr negatívny charakter a mnohé otázky zostali nezodpovedané až doteraz.

Napriek tomu, že nový investor už riešil zmeny v realizačnom tíme, či príchod nových posíl do mužstva, zasiahol pôvodný majiteľ Philip Valentiner, ktorý všetkých ľudí, ktorí nemali s klubom platnú zmluvu poslal preč. Keďže spoločnosť Kosmos Invest nesplnila podmienky, v klube skončila a ten sa opäť ocitol na začiatku. Aj keď sa v médiách objavujú informácie o ďalšom možnom investorovi, nič nie je oficiálne potvrdené.

S dorastencami v základe

Senica vycestovala do Dunajskej Stredy s hráčmi pod platnou zmluvou, ktorí boli doplnení futbalistami z mládežníckej základne klubu. V úlohe favorita bola pochopiteľne Dunajská Streda, no túto úlohu vôbec nepotvrdila, práve naopak, Záhoráci mali veľmi blízko k tomu, aby si v prvom jarnom kole pripísali do tabuľky tri body.

Napriek búrlivému obdobiu sa mužstvo zomklo a ukázalo veľkú silu, súdržnosť, odhodlanosť a Dunajskú Stredu na domácom trávniku výrazne potrápilo. V základe nastúpila aj trojica dorastencov Marko Totka, David Meliš a Mário Mihál.

„Som veľmi rád, že sme tento zápas zvládli a ako tím sme ukázali veľký charakter. Som hrdý na to, ako sme ho odohrali, no jeden zápas nič nedokazuje a my budeme naďalej tvrdo pracovať, aby sme takéto výkony podávali aj v ďalších stretnutiach,“ zhodnotil Marko Totka.

Ten po zápase dostal množstvo gratulácii a pozitívnych reakcií. „Napísalo mi veľa ľudí, ktorí mi gratulovali k výkonu a k tomu, akú hru sme v Dunajskej Strede predviedli. Bolo veľmi pekné čítať si tieto správy, no ako som už povedal, jeden zápas nič neznamená. Sme však radi, že sme si týmto výkonom a výsledkom získali väčší rešpekt a hlavne podporu od našich fanúšikov. Dúfam, že v nedeľu ich príde podporiť nás čo najviac,“ pokračoval Totka.

Mnohí predpokladali, že nepriaznivá situácia sa prejaví aj na nálade v kabíne, no podľa slov Marka Totku je opak pravdou. „Nálada je dobrá, pretože sa snažíme myslieť hlavne pozitívne.“

Trnava bude v úlohe favorita

Po zápase v Dunajskej Strede malo mužstvo dva dni voľna a v stredu nabehlo do tréningového procesu, ktorý viedol Patrik Durkáč. Tomu však pri našom rozhovore nebolo príliš do reči. „Nebudem sa vyjadrovať k vnútorným záležitostiam klubu, všetko už bolo popísané v médiách a v podstate neviem viac ako vy,“ bola jeho reakcia na situáciu v klube.

Patrik Durkáč doteraz pôsobil v pozícii asistenta trénera a spoločne s mužstvom absolvoval celú zimnú prípravu. „Napriek tomu, že sme pracovali v úspornom režime, splnili sme všetko, čo sme si naplánovali. Dá sa povedať, že s prípravou sme spokojní a chalani sú pripravení na jarnú časť,“ zhodnotil Durkáč, ktorý na otázku či sa proti Trnave zídu v rovnakom zložení ako proti Dunajskej Strede, nevedel odpovedať.

„Proti Trnave sme stále v tej istej pozícii ako sme išli do Dunajskej Stredy. Spartak je favorit a my sa môžeme pokúsiť sťažiť im zápas a získať u nás body. Myslím si, že je všetko otvorené a uvidíme ako to dopadne,“ popísal šance Senice Durkáč.

„Nálada je rovnaká, všetci sme unavení z toho vývoja nového investora a nevieme čo bude ďalej a kedy sa niečo udeje. Sme aj netrpezliví, ale v podstate nám nič iné ako čakať nezostáva,“ uzavrel Patrik Durkáč.

Podpora fanúšikov

O výkonoch Seničanov v Dunajskej Strede sa toho v médiách popísalo veľa. Zápas sledovali aj fanúšikovia, ktorí po stretnutí vyjadrili mužstvu podporu a obdiv. Reakcie prichádzali z viacerých strán a fanúšikovia sa počas týždňa mobilizovali na domáci zápas proti Trnave.

„Ako všetci viete, náš klub prechádza ťažkým obdobím. Majitelia, nemajitelia sa striedajú, zamestnanci aj hráči sú pár mesiacov bez výplat, budúcnosť je neistá. Napriek tomu hráči ukázali, že vedia hrať futbal a doviezli z Dunajskej Stredy bod. Práve teraz je správny čas vyjadriť náš vzťah ku klubu, k mestu, k Záhoriu a podporiť FK Senica v zápase s Trnavou.

Áno nie sme tradičný, historický a ani veľký klub v rámci Slovenska, ale sme tu a chceme na futbalovej mape aj zostať. Chceme zachrániť ligu, klub, a hlavne našu budúcnosť – mládež,“ bola jedna z reakcií fanúšikov.

Ako informuje klub na webovej stránke, zápas s Trnavou bude pre Senicu zároveň zaujímavým stretnutím hneď z niekoľkých dôvodov.

Na trénerskej lavičke Trnavy sedí dvojica Ricardo Chéu a Nuno Barbossa, ktorá pôsobila v Senici na jar 2019. Vo farbách Sparaka pricestuje na Záhorie aj senický odchovanec Jakub Krč, ktorý prestúpil cez zimnú prestávku. „Bude to pre mňa trochu zvláštny pocit, ktorý som ešte nezažil, lebo proti Senici som ešte nikdy nenastúpil a bude to moja premiéra. Veľmi sa na ten zápas teším a verím, že sa nám podarí zvíťaziť,“ vyjadril sa na klubovej stránke Spartaka.

Zápas FK Senica – FC Spartak Trnava je na programe v nedeľu 23. februára o 15:00 hod.