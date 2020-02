Mokrý Háj bojuje so zraneniami. Cieľom je stabilizácia kádra

Ďalší účastník piatej ligy za sebou nemá jesennú časť podľa očakávaní.

22. feb 2020 o 12:21 Martina Radošovská

MOKRÝ HÁJ. Mokrý Háj sa v tabuľke nachádza na ôsmom mieste len s deväťbodovým ziskom a na siedmy Holíč stráca až dvanásť bodov. Pod výsledky sa podpísalo viacero zranení hráčov.

O jesennej časti a zimnej príprave sme sa rozprávali s trénerom Štefanom Kolštromom.

Viaceré zranenia

„Celú jesennú časť sme trpeli viacerými zraneniami. Najskôr sa nám zranil brankár Andrej Šipoš, neskôr vypadávali aj viacerí kľúčoví hráči zo základnej zostavy. Niektoré stretnutia sme odohrali v oklieštenej zostave, čo sa pochopiteľne odzrkadlilo aj vo výsledkoch. Jeseň nebola podľa našich predstáv, hlavne čo sa týka skladby mužstva,“ zhodnotil tréner.

Už pred sezónou odišli z kádra dvaja najlepší strelci minulého ročníka, tretí si zlomil kľúčnu kosť a dlhodobo vypadol z hry. Jarná časť však pravdepodobne nebude oveľa lepšia, pretože absencia zranených hráčov trvá aj naďalej. „Cieľom je stabilizovať káder, pretože čo sa týka tabuľkových cieľov, nemáme už príliš o čo bojovať a predpokladám, že skončíme v poslednej štvorke,“ pokračoval tréner.

V mužstve majú na skúšku zopár hráčov, inak budú pracovať s kádrom, ktorý majú k dispozícii. Tréner navyše dúfa, že počas jarnej časti sa postupne budú vracať hráči po zraneniach. V nedohľadne je návrat brankára Šipoša, ktorý sa síce do zimnej prípravy zapojil, no hneď v prvom tréningu sa opäť zranil. Aj preto v mužstve skúšajú úplne nového brankára.

(zdroj: OFK Mokrý Háj)

Model ich nemotivuje

Mokrý Háj je jedným z mužstiev, ktoré už nemajú príliš veľkú nádej prebojovať sa do prvej skupiny o prvé miesto. Preto sme sa spýtali trénera, ako na nich pôsobí model, ktorý bude pokračovať nadstavbou 3-4-3.

„Momentálne je to pre nás demotivujúce, pretože už teraz vieme, že nebudeme môcť hrať o nič. Určite by súťaži prospelo naplnenie a aby sa hralo dvojkolovo. Takýto formát súťaže by vyhovoval všetkým účastníkom, no keďže ich počet klesol, veľa možností nám nezostávalo.“

Tréner Kolštrom síce prezradil, že v mužstve majú na skúške viaceré posily, no o konkrétnych menách zatiaľ nechcel hovoriť. „Nie sme ešte dohodnutí s klubmi, navyše niektorí chalani sa budú rozhodovať, či k nám prídu alebo nie, preto by som nerád hovoril o menách popredu. Skúšame dve, tri posily, pričom ide o hráčov z bratislavských líg a hráča z okresu,“ hovorí k posilám tréner.

Zimná príprava prebieha v Mokrom Háji v domácich podmienkach a mužstvo ju odštartovalo 11. januára. Tréner má zatiaľ k dispozícii okolo 15, 16 hráčov, s ktorými trénuje trikrát do týždňa. V rámci zimnej prípravy využívame telocvičňu v Skalici a náš štadión disponuje umelou trávou.

“Prvý prípravný zápas odohral Mokrý Háj s českými Miloticami, nasledovalo sretnutie s Hlbokým. Na programe majú aj stretnutia s ďalšími mužstvami z okresu, a to s Oreským, Borským Mikulášom či Popudinskými Močidľanmi.

(zdroj: OFK Mokrý Háj)

Vysoká kvalita

Podľa slov trénera sa kvalita súťaže v poslednej sezóne výrazne zvýšila. „Je vidieť, že každé mužstvo sa dobre posilnilo, takže súťaž je oveľa kvalitnejšia. Jediné, čo jej chýba, je doplnenie počtu účastníkov, inak by bola liga bezchybná.

Viaceré naše zápasy boli veľmi dobré, no vo veľa prípadoch sme stratili body až na konci stretnutia, kde nám došli sily a v oklieštenej zostave sme nedokázali udržať priaznivý stav. Práve tu sme postrácali dôležité body,“ uzavrel Kolštrom.

Jeden z takýchto zápasov odohral Mokrý Háj s lídrom tabuľky z Radimova, kde gól na konečných 4:3 utŕžili v poslednej minúte stretnutia. V zápase s nováčikom síce Mokrý Háj viedol po prvom polčase 2:0, no stav nedokázal udržať a Piešťany napokon vyhrali s tesným výsledkom 3:2