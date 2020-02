Čaro dedinských štadiónov: Na čele klubu v Smolinskom je mladý predseda

Rekonštrukcia kabíny pre hostí či oplotenie ihriska. Futbalový štadión postupne zveľaďujú.

21. feb 2020 o 18:43 Martina Radošovská

SMOLINSKÉ. Futbalové zázemie dedinských klubov sa nepochybne líši od vyšších líg. Aj malé štadióniky oblastných klubov v Trnavskom kraji majú divákom čo ponúknuť a často ukrývajú rarity, ktoré by sme inde nenašli. My sme sa na niektoré z nich detailne pozreli.

Mladý predseda klubu

V Smolinskom má futbal dlhoročnú tradíciu, keďže svoju históriu začal písať už v roku 1933. Dnes je na čele klubu mladý 23-ročný predseda Matej Masár, ktorý zastáva funkciu približne dva roky.

„Futbal som hrával do svojich 18 rokov, no postupne prišli zranenia, ktoré ma začali výrazne limitovať. Napriek tomu som chcel zostať pri futbale a v klube som najskôr robil ISSF manažéra. Neskôr sa nášmu predsedovi Jurajovi Smolinskému nakopili pracovné aj rodinné povinnosti a nemohol do futbalu investovať už toľko času. Preto sme s chalanmi, ktorí sa tu o to starali, dali dohromady výbor. Bývalý predseda nám s tým však ešte dosť pomáha, pretože sme nečakali, že to bude tak náročné,“ popísal svoju cestu do funkcie Matej Masár

Rekonštrukcia kabíny aj zalievania

Ako v našej rubrike býva zvykom, zaujímalo nás, čo sa naposledy na futbalovom štadióne v Smolinskom rekonštruovalo.

„Najčerstvejšie pribudol hneď pri tribúne prístrešok, ktorý sa používa ako posedenie pri rôznych akciách ako Deň detí, Deň obce a podobne. Na štadióne sa nám podarilo urobiť nové WC a aktuálne sa prerábajú sprchy v hosťovskej kabíne,“ priblížil predseda klubu.

Práve toalety boli v zlom stave a potrebovali čo najrýchlejšie zrekonštruovať, čo sa klubu podarilo. Vyrástli hneď vedľa budovy štadióna, kde pôvodne stála stará hospodárska budova, v ktorej sa hromadili zbytočné veci.

„Preto sme sa toto miesto rozhodli využiť inak, rozšíriť a prestavať na sociálne zariadenie,“ objasnil Masár.

Novinkou na štadióne je aj zmena v zalievaní. Doteraz ihrisko zavlažovali najmä vodou z potoka, v ktorom sa však podľa slov predsedu nachádza aj množstvo nečistôt a ihrisko tým trpelo.

Preto našli náhradné riešenie a hraciu plochu zavlažujú zo studne v školskom areáli, ktorý sa nachádza kúsok od futbalového štadióna. Okrem toho postupne menia aj oplotenie hracej plochy, ktoré je už z polovice hotové.

Využívajú multifunkčné ihrisko

Futbalový areál nedisponuje tréningovým ihriskom, no hneď vedľa sa nachádza viacúčelové športové ihrisko s umelou trávou, ktoré futbalistom slúži aj počas zimnej prípravy.