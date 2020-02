Krajský participatívny rozpočet má uzávierku začiatkom marca

Participatívny rozpočet pripravuje TTSK opäť v spolupráci s občianskym združením Utopia.

23. feb 2020 o 12:00 TASR

SENICA. Sedemnásť stretnutí pripravila trnavská krajská samospráva pre záujemcov o vstup do participatívneho rozpočtu 2020. Pre jeho druhý ročník vyčlenila sumu 250.000 eur, uzávierka podania projektov je 6. marca.

Úvodné stretnutia sa uskutočnili podľa koordinátora participatívneho rozpočtu Mareka Krnáča vo všetkých okresoch Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

V spolupráci s občianskym združením

Participatívny rozpočet pripravuje TTSK opäť v spolupráci s občianskym združením Utopia.

"Oproti pilotnému ročníku 2019 sme absolvovali o päť mítingov viac, boli sme v obciach i mestách. So záujemcami sme sa rozprávali o možnostiach, podnetoch i priebehu vlaňajška," povedal Krnáč.

Začínali na Záhorí v Skalici, Šaštíne Strážoch, Senici, nasledovalo Vrbové, Piešťany, Hlohovec, Trnava, Sereď a cez Galantu a Šamorín končili vo Veľkom Mederi. Dohromady prišlo na stretnutia podľa Krnáča viac ako dvesto záujemcov, najviac v Piešťanoch, Trnave a Trsticiach. Niektorí účastníci už mali konkrétne predstavy, iní sa prišli poinformovať, ako na to. Námety sa týkali zväčša skvalitňovania životného prostredia, kultúrnych, športových aktivít a akcií pre deti.

Prečítajte si tiež Čaro dedinských štadiónov: Na čele klubu v Smolinskom je mladý predseda Čítajte

Formuláre na podanie projektov sú na webstránke www.tvorimekraj.napady.hlasobcanov.sk, zapojiť sa môžu, ako upozornil Krnáč z referátu dotácií, grantov a občianskej participácie TTSK, i predkladatelia, ktorí sa úvodného kola stretnutí nezúčastnili.

Po prvom kole prejdú projekty kontrolou realizovateľnosti, nasledovať budú od 1. do 22. apríla stretnutia v siedmich okresných mestách, kde sa už budú záujemcovia prezentovať pripravenými projektmi. Verejné online hlasovanie, ktoré najlepších posunie do realizácie, bude od 30. apríla do 13. mája.

Iba jeden

Projekt môže podať podľa štatútu participatívneho rozpočtu fyzická osoba, občianske združenie, nezisková organizácia či nadácia so sídlom v TTSK, pričom každý predkladateľ iba jeden projekt.

Musia sa týkať oblasti revitalizácie verejných priestranstiev, rozvoja komunít a susedských vzťahov alebo vytvorenia či priblíženia verejných služieb. Zároveň musí mať žiadateľ súhlas majiteľa pozemku, na ktorom má byť projekt realizovaný. Vlani bolo podporených 60 projektov.