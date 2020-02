Za prekročenú rýchlosť dostal pokutu 350 eur

Policajti namerali vodiča v Kútoch.

17. feb 2020 o 16:07 Peter Briška

KÚTY. V meste Kúty namerali dopravní policajti vodiča Škody Superb, ktorý jazdil po obci rýchlosťou až 92 kilometrov za hodinu. Povolenú rýchlosť prekročil o 42 kilometrov za hodinu.

"Mimo obce by to bolo ešte celkom v poriadku, v obci je to však veľké riziko, ktoré si stále mnohí vodiči neuvedomujú. Táto cesta je veľmi frekventovaná, je na nej hustá premávka vozidiel, pohybujú sa po nej chodci aj cyklisti," napísala Martina Kredatusová, krajská policajná hovorkyňa. Muž z Kútov dostal na mieste pokutu vo výške 350 eur.