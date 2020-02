ŠČASNÝ: Senické mužstvo ukázalo veľký charakter

Krátko pred štartom Fortuna ligy prišlo v FK Senica k zmene na trénerskom poste.

17. feb 2020 o 9:26 Martina Radošovská

SENICA. Krátko po príchode nového majiteľa do klubu FK Senica sa síce nechal počuť, že na trénerskom poste k zmene pred štartom jarnej časti Fortuna ligy nedôjde, nakoniec sa tak nestalo.

Doterajšieho trénera Michala Ščasného, ktorý v Senici pôsobil počas jesennej časti, vystriedal vo funkcii Jozef Olejník. Počas minulého týždňa sa cesty bývalého kormidelníka Spartaka Trnava a senického klubu definitívne rozišli.

S Michalom Ščasným sme sa rozprávali o náročnom období, ktoré v Senici nastalo, čo mu dalo pôsobenie v klube na Záhorí a aké má ďalšie plány v trénerskej kariére.

Kedy ste sa dozvedeli, že pri mužstve končíte? Išlo o rozhodnutie nového majiteľa alebo to prišlo po vzájomnej dohode?

– Nie, dozvedel som sa to v pondelok od majiteľa a rozhodnutie prišlo zo strany klubu. Ja som výpoveď nedával, ale dostal som ju. Všetko sa vyriešilo v stredu ráno, kedy sa naše cesty s klubom rozdelili.

Michal Ščasný (zdroj: TASR)

Prebehli medzi vami a majiteľom aj nejaké rokovania, kde vám bola predostretá vízia klubu? Mali ste možnosť povedať na veci svoj názor?

– Prvé rozhovory sa uskutočnili počas minulého víkendu so zástupcom majiteľa v Trnave. Sedeli sme spolu asi dve hodiny a mal som z toho veľmi dobý pocit, pretože sme našli spoločnú reč. Ako som povedal už aj pre iné médiá, ak sa má tvoriť nejaký tím, stále je za to zodpovedný tréner, pretože on je vo finále odvolaný.

Preto bolo mojou podmienkou, aby každý hráč, ktorý má do mužstva prísť, bol mnou alebo mojím asistentom odskautovaný, ak to je brankár, tak trénerom brankárov. Spoločne sme si k tomu sadli, zo strany nového majiteľa padli nejaké návrhy posíl, z ktorých som niekoľko hráčov odsúhlasil, potom som predostrel nejaké typy aj ja a povedali sme, že na tom ideme spoločne pracovať. V pondelok však prišiel majiteľ a povedal, že sa dohodneme na výpovedi, na čo som mu povedal, že pre mňa to nie je problém.

Krátko po príchode nového majiteľa do klubu prišlo aj vyjadrenie, že zmena na trénerskom poste nepríde aj vzhľadom na krátkosť času, ktorý zostáva pred štartom jarnej časti. Ako to vnímate z trénerského hľadiska, je vhodná takto zásadná zmena v tak krátkom čase?

– Či to bolo vhodné, nie je otázka na mňa a ukáže to až čas. Osobne som s tým zmierený, pretože život prináša aj horšie veci, ako že Ščasný skončil v Senici. Viem, že spoločne s realizačným tímom sme pri mužstve odviedli dobrú prácu, tak ako aj predtým v Trnave. Dokázali sme, že vieme hrať nielen defenzívne, ale aj útočný futbal, čo ma teší. Chalanov, ktorí v Senici zostali, si nesmierne vážim, a čo sa bude odohrávať v klube v budúcnosti, je otáznik. Senici však prajem, aby sa zachránila, pretože je to mužstvo, ktoré mi dalo pred pár rokmi príležitosť trénovať v lige a na klub nepoviem nič krivé. Budem im držať palce, aby to zvládli.

Aj keď vám v Senici už niekoľko mesiacov neboli vyplatené peniaze, zostali ste pri mužstve. Prečo?

– Bolo to iba kvôli hráčom. Aj keď nám cez zimu odišla veľká kvalita ako Klapan, Castaneda, El Moudane či Lovro Cvek, stále v mužstve zostal potenciál a bolo v ňom dosť mladých hráčov, s ktorými bolo potrebné komunikovať. Chalani ukázali, že sú veľmi charakterné mužstvo, pretože trénovali niekoľko mesiacov bez výplat, za sťažených podmienok. To, akým štýlom trénovali a išli na sto percent aj napriek komplikovanej situácii, som ešte nezažil a klobúk dole pred nimi.

Napriek komplikovanej situácii v klube ste v príprave pokračovali podľa avizovaného plánu. Do prípravy ste zaradili aj viacero hráčov z dorastu. Bol u niektorých z nich vidieť progres? Ste z vášho pohľadu spokojný s prácou, ktorá sa odviedla počas zimnej prípravy?

– S prípravou som maximálne spokojný. Z tej stránky, akým spôsobom hráči trénovali, v akých podmienkach, bez regenerácie, vitamínov a celkovo bez všetkého, môžem vyjadriť len spokojnosť. Od momentu, kedy sme prebrali mužstvo, jeho kvalita išla hore. Aj keď začiatok sezóny bol ťažký a prišli prehry, mužstvo ako celok, ale aj jednotlivci urobili veľký progres.

V zime sme absolvovali náročnú prípravu, ktorú sme zvládli aj v oklieštenej zostave. Na hráčoch bolo vidieť, že majú po fyzickej stránke lepšiu a vyššiu úroveň ako na jeseň, z čoho som bol najviac nadšený. Aj napriek situácii som sa každý deň tešil na tréning. Spoločne s realizačným tímom sme chceli hráčov čo najlepšie pripraviť na ligu.

Keby ste mohli celkovo zhrnúť vašu prácu, ktorú ste v Senici odviedli, ako by ste ju zhodnotili?

– Ja si myslím, že na hodnotenie sú tu iní, ja to môžem zhodnotiť iba z môjho vnútorného pocitu. Mužstvu sme dali tvár a urobili sme veľký progres zápasovo aj výsledkovo. Od stretnutia s Trnavou, kde sme ešte hrali defenzívne, sa naša hra rapídne zlepšovala každým kolom. Nemáme sa za čo hanbiť, pretože sme urobili maximum pre hráčov a viem, že tí nechali na ihrisku všetko.

Rovnako viem, že vďaka tomu, ako dobre sme sa o nich starali a boli k nim féroví, aj naďalej trénovali a verili, že celá situácia sa vyrieši a budeme dobre pripravení na ligu. Tak isto viem, že iba vďaka realizačnému tímu a ľuďom, ktorí v klube robia svoju prácu dobre od trávnikárov až po správcu, mal starý majiteľ koho predávať. Ak by sme neboli takí, akí sme boli, hráči by sa rozpŕchli a nový majiteľ by možno kupoval iba mládežnícku akadémiu, pretože v klube by nezostal kameň na kameni.

Michal Ščasný (zdroj: Martina Radošovská)

To znamená, že ste komunikovali s hráčmi aj o situácii v klube?

– Určite áno. So všetkými hráčmi som komunikoval na rovinu a všetko, čo som vedel od majiteľa, som posúval ďalej . Rovnako som ich informoval, aká je situácia v klube pred predajom, čiže v kabíne neboli žiadne tajomstvá.

Viem, že niekomu sa moja úprimnosť alebo vyjadrenia nepáčili, ale je mi to jedno. Tak ako som hráčom hovoril otvorene veci v šatni ohľadom hry, alebo ako som vyjadril svoj nesúhlas s verdiktmi rozhodcov, tak isto to bolo aj v tomto prípade. Všetko, čo som povedal, tak aj naozaj bolo. Prišla reakcia smerom od majiteľa, že moje vyjadrenia pre médiá neboli vhodné, no v tom čase som ešte nevedel, že klub preberá nový investor. Popísal som len situáciu, ktorá tam bola pred jeho príchodom a bola to pravda.

Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Vnímate to tak aj v tomto prípade?

– Presne tak, ako hovoríte. Veci, ktoré vo vašom živote nastanú, vás môžu iba posilniť alebo posunúť ďalej. Všade, kde som skončil, som si povedal svoje, aj napriek tomu, že sa to niekomu nepáčilo. Ja som človek, ktorý povie to, čo si myslí, niekedy mi to v prvom momente uškodí, ale vo finále ma to vždy posunie vyššie a som za to rád. Nebudem klamať a vymýšľať si iba kvôli tomu, aby som sa niekde udržal za každú cenu.

Aké budú vaše ďalšie futbalové plány?

- Keďže som do podpisu výpovede v Senici neriešil nič a všetku energiu som vkladal do mužstva, nemal som čas riešiť svoju budúcnosť. Mal som platný kontrakt v klube a ten som chcel dodržať . Až teraz začnem riešiť, čo bude ďalej.

Momentálne viem, že mi pomôže trochu oddychu od každodennej práce pri mužstve. Chcem sa tiež vzdelávať a plánujem ísť na stáž do Talianska, konkrétne do Interu Miláno, a keď sa mi to podarí, bude to super. Život ide ďalej a čo príde, to ukáže budúcnosť.