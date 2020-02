Senica v Dunajskej Strede príjemne prekvapila a ukázala silu kabíny

Napriek viacerým stopercentným šanciam sa diváci gólu nedočkali.

16. feb 2020 o 17:31 TASR, Martina Radošovská

DUNAJSKÁ STREDA. V úvodnom jarnom kole Fortuna ligy vycestovala Senica do Dunajskej Stredy, kde Záhoráci naposledy uspeli v roku 2013. Proti Dunajskej Strede sa Senici naposledy podarilo získať bod v roku 2016 po remíze na domácom trávniku 1:1.

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Senica 0:0

Obe mužstvá prešli počas zimnej prestávky výraznou zmenou. Seničania prišli do Dunajskej Stredy s mladým mužstvom, najstarším hráčom Záhorákov bol brankár Vojěch Vorel, ktorý má 23 rokov. Napriek tomu, že jednoznačným favoritom zápasu bola Dunajská Streda, Senica už v prvom polčase milo prekvapila.

Prvý strelecký pokus prišiel zo strany Senice, kedy v 4. minúte Baumgartner mieril vedľa. V 9. minúte sa DAC dostali k nebezpečnému priamemu kopu, Davisova strela z 23 m však skončila v rukách Vorela.

V 18. minúte prišla veľká šanca Seničanov, kedy sa Moses Eneji medzi dvoma obrancami dostal k zakončeniu, Száraz však bravúrne chytil. V 25. minúte to skúšal domáci Fábry strelou z hranice pokutového územia, ale Vorel bol na mieste. V 26. minúte boli Seničania opäť blízko ku gólu, keď Baumgartnerovu strelu musel Száraz poslať na roh. O 3 minúty neskôr Totka minul tesne bránu DAC-u.

V 39. minúte Olanrewaju prešiel po ľavej strane, center však Meliš poslal len do rúk Száraza. V záverečných minútach prvého polčsu Olanrewaju spravil sólový koncert, keď prešiel až okolo troch hráčov domácich. Jeho strelecký pokus však letel nad. V 44. minúte Meliš poslal strelu z 25 metrov, ale aj táto lopta letela nad bránu Dunajskej Stredy.

Druhý polčas začali lepšie DAC, už od úvodných minút zatlačili Senicu do pokutového územia. V 51. minúte Fábry nastrelil pravú žrď, na druhej strane Totkova strela skončila na ľavej žrdi. Obrovskú šancu spálil v 63. minúte Moses Eneji. Po rýchlej kontre mohol postupovať sám na bránu, ale popri vybiehajúcom Szárazovi ju netrafil.

V 74. minúte po centri Davisa zakončil hlavou Šimič, loptu však poslal priamo na Vorela. O minútu neskôr Olanrewaju prešiel po ľavej strane a jeho strelu zblízka Száraz bravúrne chytil.

V 79. minúte Baumgartner poslal strelu vedľa ľavej žrde. V 80. minúte Divković prešiel po pravej strane, po jeho spätnej prihrávke z prvej vystrelil Fábry, ale Vorel opäť bravúrne chytil. V 87. minúte centroval do pokutového územia Davis a loptu Fábry hlavičkoval nad.

V nadstavenom čase Fábry poslal loptu z rohu na hlavu Šimića, ktorý mohol skórovať no poslal loptu nad brvno.

D. STREDA: Száraz - Kružliak, Šimič, Beskorovanyj, Davis - M. Vida - Kalmár, Fábry - Divkovič, Phillips (56. Schäfer), K. Vida (82. Ramirez)

SENICA: Vorel – Addo, Didiba, Mihal – Cascardo, Totka, Baumgartner, Yenne – Eneji – Meliš (90. Buchel), Akinyoola.

Pred 7056 divákmi rozhodovali Pavlík – Hancko, Žákech. ŽK: Kružliak, Šimič, Schäfer - Meliš, Yenne, Didiba, Totka, Baumgartner.

HLASY TRÉNEROV:

Eduard Pagáč (FK Senica): "Dnes na ihrisku ani nebolo vidieť, v akej sme situácii. Za zisk bodu sme veľmi šťastní, je to veľká emócia, ale som presvedčený o tom, že sme mali viac gólových šancí a mohli sme aj vyhrať. Za dnešný výkon si strašne vážim chalanov, aj keď som pri nich iba dva dni, ale to by ste museli zažiť akí sú v kabíne, je to niečo úžasné a tento bod je akési zadosťučinenie za tú prácu, ktorú odviedli. Musím povedať, že v zápase ma potešilo všekto. Chalani sú úžasní a keď si zoberieme, že sme bojovali s vekovým priemerom 19 rokov, keď rátame aj lavičku náhradníkov, proti tak silnému mužstvu ako je Dunajská Streda, je to niečo úžasné. Klobúk dole pred nimi."

Hélder Cristóvao (DAC): "Bol to náš prvý súťažný zápas po zimnej príprave. Vedeli sme, že to nebude jednoduché. V kádri Senice nenastalo veľa zmien. Prvý polčas nebol dobrý, nehrali sme podľa toho, ako sme to plánovali. Druhý polčas bol lepší, prešli sme na iné rozostavenie, vypracovali sme si aj šance. Napriek tomu sa Senica opäť vrátila do zápasu. Mali sme väčšie držanie lopty, snažili sme sa skórovať. Hostia nám robili problémy v defenzíve. Výsledok 0:0 je zaslúžený, nikto si nezaslúžil prehrať alebo vyhrať. Chápeme fanúšikov, ale treba pochopiť, že prišiel nový tréner, priniesol nové predstavy. Potrebujeme viac zápasov a bude to lepšie. Žiaľ, dnes to nevyšlo."