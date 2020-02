Senicu čaká náročný zápas s Dunajskou Stredou

Na prvé jarné kolo vycestujú so zazmluvnenými hráčmi a dorastencami.

15. feb 2020 o 20:23 Martina Radošovská

SENICA. Napriek problémom, ktoré v klube nemožno popierať, sa štart FK Senica v jarnej časti Fortuna ligy nezadržateľne blíži.

Aj keď sa včerajšia tlačová konferencia klubu nekonala, mnohé médiá sa na Záhorie dostavili. Dôvodom zrušenia konferencie mal byť ešte stále nedoriešený prevod vlastníckych práv. Z nových majiteľov v Senici nikto nebol, dokonca ich zatiaľ nemali možnosť vidieť ani hráči.

V senickom klube však prebiehal tréning a preto sa podarilo vyspovedať aspoň nového trénera Jozefa Olejníka, ktorý na začiatku týždňa nahradil odvolaného Michala Ščasného. Ani ten sa však k mnohým otázkam zo strany médií nevedel vyjadriť a viackrát upozornil na fakt, že je tréner a nie funkcionár klubu. „Mne sa k týmto veciam vyjadruje ťažko, skôr sa poďme baviť o športovej stránke,“ zazneli slová od Jozefa Olejníka.

„Na tréningu je 20 hráčov, trinásť z nich je našich a zvyšných by sme chceli papierovo dotiahnuť. Čo sa podarí legislatívne vybaviť neviem, nie som veštec. Momentálne sa to rieši na Slovenskom futbalovom zväze a verím, že sa podarí vybaviť drvivú väčšinu hráčov,“ povedal k otázke zloženia kádra tréner.

Nálada v kabíne je výborná

Na tréningu u Záhorákov bolo vidieť viacero nových tvárí, medzi ktorými sa nachádzajú aj mená ako Erik Otrísal či Tomáš Brigant.

„Nálada v kabíne je výborná. Chlapci sa tešia na zápas, idú si s chuťou zatrénovať, takže ja to vidím pozitívne. Určité problémy sú, ktoré ani nezastieram. Nie všetky veci sú v poriadku, ale ja sa snažím myslieť pozitívne,“ pokračoval Olejník.

Čo sa týka cieľov do jarnej časti, padli slová záchrana v súťaži. „Po turbulentnom období si myslím, že záchrana je reálnym cieľom. Všetko navyše pre nás bude bonusom. My sa budeme snažiť pracovať z týždňa na týždeň, aby to bolo lepšie a lepšie," uzavrel Olejník.

Záhoráci tak zajtra nastúpia proti Dunajskej Strede s hráčmi, ktorí sú aktuálne zazmluvnení a riadne zaregistrovaní a s hráčmi akadémie FK Senica. Navyše by mali byť hráčom v najbližšej dobe vyplatené aj prvé splátky z výplat, ktoré nedostali od októbra. „Bolo povedané, že to bude do zápasu s Dunajskou Stredou, my na to stále čakáme. Ja dúfam, že noví majitelia svoj prísľub splnia a v nedeľu budeme môcť odohrať dobrý zápas,“ povedal Deni Baumgartner, ktorý s novým majiteľom ešte neprišiel do kontaktu.

Sú hrdí na hráčov a realizačný tím

Dnes sa klub po dlhšej dobe ozval aj fanúšikom prostredníctvom webovej stránky. „Vedením mužstva výhradne na zajtrajší zápas bol poverený Eduard Pagáč. Keďže si všetci zamestnanci klubu, majiteľ a hráči vážime našich fanúšikov a takisto fanúšikov súpera, ktorí chcú vidieť plnohodnotný zápas Fortuna ligy, všetci sú odhodlaní nastúpiť, nesklamať svojich priaznivcov a ani širokú futbalovú verejnosť. Hráči sú motivovaní bojovať za seba, za farby klubu a k zápasu pristúpia s plnou vážnosťou a rešpektom k inštitúcii Fortuna ligy, ÚLK a celému futbalovému hnutiu.

Aj napriek medializovanej negatívnej situácii v klube je hráčska kabína a poverený realizačný tím odhodlaný podať čo najlepší výkon a reprezentovať klub v čo najlepšom svetle. Zároveň sme hrdí na hráčov a celý realizačný tím, že aj napriek tejto situácii v klube sú ochotní nastúpiť a bojovať za farby FK Senica.“

FK DAC 1904 Dunajská Streda – FK Senica 16. februára o 15:00

FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava 16. februára o 15:00

MŠK Žilina – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 16. februára o 15:00

AS Trenčín – MFK Zemplín Michalovce 8:1 (2:1)

FC Nitra – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 0:0

ŠKF iClinic Sereď - MFK Ružomberok 2:2 (0:1)