V Lozorne nechcú bytovky v chránenej oblasti

V projekte výstavby sa angažuje aj šéf SFZ Ján Kováčik.

13. feb 2020 o 13:01 Peter Matula

LOZORNO. V obci Lozorno sa vedie spor ohľadom výstavby projektu Zvernica Botanika. Jeho investorom je spoločnosť Moritz, ktorá chce v lese neďaleko obce postaviť desiatky bytov. Pôvodný zámer hovoril o priestore na aklimatizáciu nového druhu danielov s tromi hospodárskymi objektami. Proti zmenenému zámeru dnes bojuje nielen vedenie obce Lozorno, ale aj obyvatelia, ktorí sa angažujú v občianskom združení (OZ) Lozorno pre občanov.

Kritizujú zmenený zámer

Kameňom úrazu je práve zámer investora postaviť na území Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty niekoľko objektov s desiatkami bytov. Obyvatelia obce sa totiž obávajú, že z pôvodne avizovanej aklimatizačnej zvernice pre nový druh danielov, ktorej súčasťou mali byť len hospodársky objekt, skladový objekt a ubytovanie pre správcu s pozorovateľňou, sa po rôznych už schválených zmenách a doplnkoch v stavebnom konaní stane nová obytná zóna na chránenom vtáčom území. Z pôvodných troch objektov je dnes plánovaných už desať budov a osemnásť takzvaných stromodomov. Tie sú opisované ako dvojpodlažné stavby, ktoré sa majú nachádzať 4 – 5 metrov nad zemou. Zmyslom ich výstavby je pozorovanie zveri, stromodomy však majú mať vlastnú kuchyňu, kúpeľňu, toaletu i miestnosť, ktorá by mohla slúžiť na bývanie. Na tieto „pozorovateľne“ investor nežiadal stavebné povolenie, využil len formu ohlášky. Tá sa využíva pre malé stavby, ktoré nie sú spojené základom so zemou. Zástupca starostu Lozorna Ladislav Krechňák to „natvrdo“ označil za podvod.

Neštandardný postup vyvoláva otázniky

Celý proces postupných zmien a doplnkov projektu, ktoré boli potichu schvaľované na Obecnom úrade v Lozorne, budí podozrenie z porušovania zákonov alebo prinajmenšom z ich obchádzania. „Som si vedomý toho, že investor nadobudol práva z týchto povolení. Som si ale tiež vedomý toho, že bude treba skúmať, akým spôsobom tieto práva nadobudol,“ vyhlásil Krechňák, ktorý pracuje ako právnik v jednej z renomovaných bratislavských právnych kancelárií. Neštandardný postup investora nepriamo priznal na rokovaní obecného zastupiteľstva aj konateľ spoločnosti Moritz Pavel Záturecký.

Ten povedal: „Naša slovenská legislatíva má určité obmedzenia a absolútne nepočíta s tým, že by mohol niekto napodobniť nejaký nemecký alebo škandinávsky projekt. Keby sme prišli hneď na začiatku s takýmto projektom, nebolo by to realizovateľné.“