Z Ameriky odišiel. Čajkovský patrí medzi najlepších obrancov KHL

Slovenský reprezentant je oporou Dinama.

12. feb 2020 o 15:49 Jakub Benko

BRATISLAVA. Slovenský hokejový obranca Michal Čajkovský zažíva ďalšiu vydarenú sezónu. Momentálne pôsobí v Diname Moskva a je oporou mužstva.

Čajkovský je odchovancom Slovana Bratislava. Svoje juniorské roky strávil v zámorí, počas ročníka 2014/2015 si zahral aj na farme Washington Capitals.

Následne sa však vrátil do Európy a jeden a pol sezóny odohral v drese Sparty Praha. Odtiaľ si to už zamieril do Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), získal ho Jekaterinburg.

Presvedčil na kempe v Caroline

Robustný obranca dokázal v Rusku zaujať aj ofenzívnou hrou. Napriek svojej výške a viac ako sto kilogramom dokáže byť veľmi rýchly.

Do konca sezóny 2017/2018 odohral za Jekaterinburg 63 duelov a získal v nich 34 bodov, keď strelil dvanásť gólov.

Vďaka presvedčivým výkonom si Čajkovského opäť všimli v zámorí. Na skúšku pred sezónou 2018/2019 si ho zavolala Carolina Hurricanes.

V predsezónnom kempe zaujal trénerov a vyslúžil si ročný dvojcestný kontrakt.

Pomohlo mu aj odporúčanie od reprezentačného trénera Slovenska Craiga Ramsayho.

V Moskve si musel vybojovať pozíciu

„Niektorí hokejisti majú zmluvy preto, lebo ich majú predpripravené. Iní si ich musia zaslúžiť. Ty si túto zmluvu zaslúžiš a som veľmi rád, že si súčasťou tímu,“ vravel vtedy Slovákovi generálny manažér Caroliny Don Waddell.

Na farme Caroliny však odohral nakoniec len 23 duelov a do NHL sa neprebojoval. Podľa jeho slov nevidel v zámorí budúcnosť a rozhodol sa pre návrat do Európy.

Dohodol sa s Dinamom Moskva, ktoré odkúpilo jeho práva od Jekaterinburgu. Do konca minulej sezóny stihol odohrať v Rusku ešte 23 zápasov, z toho 11 v play off.

Pozíciu v tíme si postupne vybojoval aj vďaka tomu, že sa nebál zhodiť rukavice.

Počas letného obdobia sa opäť hovorilo o prestupe, v rámci KHL sa mal vrátiť do známeho Jekaterinburgu. K obchodu nakoniec neprišlo a nateraz Čajkovský ostáva v Moskve.

Je nadmieru produktívny

Aktuálna sezóna mu zatiaľ vychádza podľa predstáv - v doterajšom priebehu odohral už 53 duelov, nastupuje v prvej obrannej formácii a je tiež veľmi produktívny.

Získal už 29 bodov za 9 presných zásahov a 20 asistencií. V tíme je medzi obrancami na tom lepšie len jeho kolega z obrannej dvojice, Fín Juuso Hietanen (36 bodov).

Slovák sa nestratil ani v celoligovej konkurencii. Momentálne je v rámci KHL ôsmy najproduktívnejší z obrancov.

Darí sa aj klubu, Dinamo patrí medzi najlepšie tímy Západnej konferencie a momentálne ťahá päťzápasovú víťaznú šnúru.

Nechýbal na olympiáde

Čajkovský sa vďaka kvalitným a najmä vyrovnaným výkonom stal tiež pevnou súčasťou slovenskej hokejovej reprezentácie.

Zúčastnil sa posledných troch majstrovstiev sveta v hokeji. Dovedna na nich odohral sedem duelov a získal päť bodov.

Nechýbal ani na zimných olympijských hrách v roku 2018.

Pozvánku dostal aj do prípravy pred nasledujúcim hokejovým šampionátom. Na domácom Kaufland Cupe sa však pre zdravotné problémy nepredstavil.