V Hlbokom očakávajú náročnú jar

Líder 6. ligy sa snaží čo najlepšie využiť zimnú prípravu. V klube očakávajú náročnú jar, a tak chcú byť na ňu čo najlepšie pripravení. Ich silu preverujú súperi z vyšších líg.

12. feb 2020 o 14:03 Martina Radošovská

HLBOKÉ. Zimná príprava je v plnom prúde, preto pomaly mapujeme, aké zmeny priniesla prestávka do jednotlivých klubov. Tentokrát sme nazreli do 6. ligy Felber, kde je lídrom súťaže Hlboké.

Príchod trénera Karola Fabiana priniesol do Hlbokého viaceré zmeny, no najmä víťaznú mentalitu. Výsledkom je prvenstvo po jesennej časti, počas ktorej nepoznali chuť prehry. Mužstvo vedie v tabuľke s 39 bodmi a na druhé Stráže majú štvorbodový náskok. Aj preto je jasné, že ak si chce Hlboké udržať prvenstvo do konca súťaže, čaká ich ešte náročná jar.

Nazerajú do vyššej ligy

Zimnú prípravu odštartovalo mužstvo 17. januára a tréner mal k dispozícii takmer všetkých hráčov.

„Po absolvovaní troch tréningov sme sa presunuli na zimné sústredene do českého Filipova, ktorého sa zúčastnilo štrnásť hráčov. Podmienky na prípravu boli výborné od tréningov cez stravu až po regeneráciu. Zamerali sme sa najmä na stmelenie kolektívu a pracovali sme na kondícii hráčov,“ zhodnotil zimné sústredenie Karol Fabian.

Ešte pred odchodom do Filipova stihlo Hlboké absolvovať prípravný zápas v Brodskom, ktorý prehrali 6:3. „V prvom polčase sme boli lepším mužstvom a výsledok bol priaznivý – 1:1. V druhom dejstve však domáci prevzali hru a zaslúžene vyhrali,“ zhodnotil tréner.

Začiatkom februára vycestovalo Hlboké na Myjavu, kde odohrali prípravný zápas proti FK Turani Turá Lúka s nerozhodným výsledkom 2:2.