Z poslednej Trnavy do bojov v play off

Filip Mrava sa stal jednou z posíl Skaličanov.

11. feb 2020 o 19:51 Martina Radošovská

SKALICA. Hokejová Skalica vystužila svoje útočné rady o dvoch hráčov. Jednou z posíl je 31-ročný odchovanec Zlína Jan Matějka, ktorý prišiel do Skalice z Dubnice nad Váhom.

Druhou posilou sa stal 22-ročný Filip Mrava z HK Gladiators Trnava, ktorí už stratili šancu na postup do play-off. Práve s Filipom Mravom sme sa rozprávali o sezóne v Trnave, prečo sa rozhodol pre Skalicu a s akými cieľmi do mužstva prichádza.

Vyššie očakávania

Predsezónne očakávania boli v Trnave vyššie, v porovnaní s tým, ako pre mužstvo nakoniec dopadla základná časť. Do tímu sa podarilo zapracovať veľa mladých hráčov, no ako zhodnotil tréner Štefan Mega, z prístupu viacerých bol sklamaný.

„Očakávania a ambície boli určite vyššie a odlišné ako realita. Mužstvo vyzeralo v lete veľmi dobre, no nepodarilo sa nám naplno využiť potenciál. Určite sme si to všetci predstavovali inak. Dôvodov je určite viacero, ale podrobnejšie by som to rozoberať nechcel. Jednou z možných príčin je aj to, že nám chýbali skúsení hráči,“ zhodnotil sezónu v Trnave Filip Mrava.

Práve tu patril medzi hráčov s najvyšším počtom strelených gólov. „Čo sa týka mojej individuálnej sezóny, tá zo začiatku nebola úplne ideálna. Takmer každý zápas sme nastupovali v inej zostave a nebolo to jednoduché. V druhej polovici sa mi už darilo viacej a pribúdali aj body,“ zhodnotil svoju sezónu mladý hráč.

Zo zápasov, ktoré odohral v trnavskom drese, spomína na dve úspešné stretnutia. „Prvým zápasom je určite výhra 3:4 na ľade Bratislavy. Pokiaľ sa nemýlim, stále sme jediným tímom, ktorý dokázal v Bratislave zvíťaziť na tri body. Druhým stretnutím je domáca výhra práve nad Skalicou. Prehrávali sme už 1:4 a napokon sme výsledok otočili a vyhrali 6:4. Mne sa v zápase podarilo streliť hetrik.“

Pri ponuke neváhal

Keď sa pre Trnavu skončila možnosť play-off, prišla ponuka zo Skalice, ktorú sa Filip Mrava rozhodol využiť.

"S pánom Lipovským sme v kontakte už dlhšiu dobu a mal som od neho nejaké ponuky aj v minulosti. Teraz som nezaváhal a jeho ponuku som hneď prijal. Mal som ešte jednu ponuku na play-off z prvoligového klubu, ale jednoznačne som sa rozhodol pre Skalicu,“ popísal začiatok spolupráce mladý útočník.

A s akými cieľmi prichádza Filip Mrava do skalických farieb? „Mojím cieľom je čo najviac pomôcť tímu v play-off a naplniť tak ciele, ktoré si klub dáva. Určite je to aj jeden z dôvodov, prečo som si vybral Skalicu.“

Filip neprichádza do neznámeho prostredia, pretože už v minulosti chodil do Skalice vypomáhať juniorke. „Takisto poznám veľa hráčov, či už zo vzájomných zápasov, alebo sme niekedy boli spoluhráčmi. Veľmi sa teším, že si znova zahrám v tíme s Dávidom Okoličánym, s ktorým sme spolu vyrastali a odmalička sa poznáme,“ pokračoval Mrava.

Na profesionálnejšej úrovni

Úvod skalickej sezóny bol trochu rozpačitý a na prvé víťazstvo v riadnom hracom čase museli čakať sedem kôl. Ako dodáva Filip Mrava, sezónu Skalice sledoval

„Ako som už spomínal, s pánom Lipovským sme v kontakte už dlhšie a tak som sa o Skalicu zaujímal. Viem, že mali slabší úvod, ale postupne ukázali, že majú kvalitné mužstvo, ktoré sa len potrebovalo zohrať. Pocítili sme to na vlastnej koži, keď sme v druhom kole zvíťazili v Skalici 3:5 a neskôr sme tam nakúpili 8:0.“

A kde vidí Filip Mrava rozdiely medzi trnavským a skalickým hokejovým klubom? „Rozdielov je veľa, no najväčší je určite ten, že Skalica funguje na profe-sionálnej úrovni, zatiaľ čo v Trnave je to skôr založené na amatérskej úrovni so zameraním na pomoc pre mladých hráčov, aby sa adaptovali na seniorský hokej,“ zhodnotil Mrava.

Zároveň dodáva, že túto sezónu vníma súťaž ako veľmi vyrovnanú. „Je to moja piata sezóna v 1. lige a určite je to jeden z najviac vyrovnaných ročníkov. Momentálne pre nás predstavujú najväčšiu konkurenciu Dubnica a Spišská Nová Ves, s ktorými bojujeme o 4. miesto. Najväčším favoritom súťaže je jednoznačne Bratislava Capitals,“ uzavrel Filip Mrava.

Práve proti favoritovi súťaže odohrá Filip svoj prvý zápas v drese Skalice.