Orkán Sabine narobil najviac škody v Senici

V súvislosti so strhnutou strechou začala polícia trestné stíhanie.

11. feb 2020 o 9:35 Martina Radošovská

SENICA. Polícia zasahovala počas včerajšej víchrice najmä na Záhorí. Informuje o tom prostredníctvom sociálnej siete.

Policajné hliadky riešili najmä situáciu na cestách, kde komplikovali dopravu padnuté stromy. Polícia preto na viacerých miestach usmerňovala dopravu a pomáhala pri riešení škodových udalostí.

"Najviac škody na majetku a na zdraví spôsobila víchrica v meste Senica. Na ulici Sv. Cyrila a Metoda strhol silný nárazový vietor približne o 18.30 h strechu z bytového domu. Časť strechy spadla na sklenú výplň jedného z bytov a sklo zasiahlo malé dieťa. To bolo s povrchovými zraneniami prevezené do nemocnice. Po ošetrení bolo prepustené do domácej starostlivosti," informuje polícia.

Vietor v meste poškodil aj tri stĺpy verejného osvetlenia a škody nahlásili aj traja vodiči vozidiel.

Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre podozrenie z prečinu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti.