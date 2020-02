S vetrom opreteky! Rozhovor s vyrastajúcou hviezdou zo Stupavy

Hoci len nedávno oslávil deviate narodeniny, má pod kontrolou mašinu ťažšiu ako on sám.

8. feb 2020 o 11:26 Denisa Komíneková

STUPAVA. Neulietava v oblakoch ani pri stokilometrovej rýchlosti za hodinu, zato volant drží vždy pevne v rukách. Dosiahol osemnásť pódiových umiestnení a nie náhodou ho trénuje najlepšia mechanička uplynulých sezón a držiteľka ženského svetového rekordu v prezúvaní kartingových pneumatík Ajka Kontárová. Motokára číslo 519. Vy si však zapamätajte meno Jakub Gašparovič.

S Kubkom a jeho mamou Katarínou som sa porozprávala o tomto netradičnom športe.



Chalani v tvojom veku väčšinou skladajú stavebnice alebo sa hrajú s figúrkami akčných hrdinov... Ako si sa dostal k motokáram?

Priviedol ma k tomu môj bratranec. Najprv sme si chodili spolu zajazdiť do haly, jeho otec mu neskôr našiel trénerku a začal sa motokáram aktívne venovať. Koncom sezóny 2017 prihlásili rodičia aj mňa. Teraz som už registrovaný pilot KF Racing Teamu a reprezentant Slovenskej republiky.

Vznikla okamžite vášeň?

Áno, motokáry som si zamiloval, aj keď moje začiatky boli opatrnejšie.

Katarína: Musím potvrdiť, že zo začiatku bol naozaj veľmi opatrný, pomalý. Aj v bežnom živote sa najprv „oťukáva“, všetko nové spoznáva postupne. Svoju domovskú trať v Dlhej išiel pár mesiacov konštantným a pomerne pomalým tempom, stále rovnako. Jeho trénerka ho nazvala profesorom, lebo všetky zákruty išiel ako robot - stále rovnako, čo je zároveň aj jeho veľká výhoda. Vtedy sme si spolu sadli za stôl...

... a položili otázku, čo ďalej?

Katarína: (smiech) Áno. Spýtali sme sa ho, či chce jazdiť súťažne a pracovať na sebe, alebo si len občas zajazdiť cez víkend. Ako v každom športe, aj pri tomto je dôležité zlepšovať sa, len tak sa dostavia úspechy. Našťastie, po tomto rozhovore sa všetko rozbehlo samo a veľmi rýchlo.

Takže nastal kolotoč pravidelných tréningov. Ako prebiehajú?

Väčšinou trénujeme aj s niekým iným raz do týždňa. Tréningy máme na rôznych tratiach, podľa toho, kde sú preteky. Mimo sezóny je to domovská trať v Dlhej, počas sezóny je to vždy miesto, kde sa preteky konajú. No a v zimných mesiacoch trénujeme v hale.

Katarína: Sezóna trvá od marca do októbra. Ak počasie dovoľuje, absolvujeme tréningy vonku už vo februári. Okrem týchto bežných tréningov má Kubko raz do týždňa aj kondičný tréning a plávanie. Nie je to povinnosť, skôr vôľa a ochota nás, jeho rodiny. Pri motokárach je dôležité, aby mal pilot silné ruky. Jakub v roku 2019 prešiel do vyššej kategórie, kde patrí k tým mladším pilotom. Sila je naozaj potrebná k udržaniu motokáry na ceste, napr. na trati v českom Třinci boli zákruty aj do kopca a ustáť to v tej rýchlosti, ktorú jazdci dosahujú, si vyžaduje skúsenosti a dôraz aj v kategórii seniorov.

Aké sú teda vekové kategórie?

Je ich asi 15. Začínal som v kategórii Baby 50, čo je od 4 do 8 rokov. Kategória Rotax Micro Max, ktorú jazdím teraz, je až do 12 rokov. Okrem toho je napr. ešte kategória Rotax Max od 14 rokov, KZ Master´s od 35 rokov, KZ Senior od 50 rokov... Jazdiť môžu aj dievčatá a ženy.

Katarína: Dôležitá je aj váha pretekára. Vždy je daná minimálna hmotnosť kompletnej motokáry vrátane jazdca vo výstroji, ktorá musí byť dodržaná. V kategórii Baby 50 to bolo 68 kíl, v súčasnej kategórii Rotax Micro Max je to min. 110 kilogramov. Kára váži okolo 70 kg a ak rozdiel netvorí hmotnosť pretekára (čo teda v tomto veku väčšinou nie), tak sa musí dovažovať závažím. Kubkova váha sa pohybuje okolo 35 kíl, teda aj on je vyvažovaný olovami.



Je dôležitá pred súťažou nejaká psychická príprava?

Ja nič také neriešim.

(zdroj: archív K. Gašparovičovej)

Katarína: Je veľmi dôležité venovať sa len konkrétnym pretekom a nerozptyľovať sa. Samozrejme, chalani sa medzi pretekmi jašia, behajú a naháňajú sa, ale v určitom momente je potrebné povedať dosť. Hneď ako sa objaví v kombinéze, ten pobláznený chlapec odchádza preč a stojí predo mnou sústredený pretekár. Našťastie, Jakub sa prejavuje ako flegmatik, nenechá sa len tak rozhodiť. Napríklad aj minule na súťaži ho jeden zo súperov vytlačil z trate a z druhého miesta sa dostal až na posledné (devätnáste), ale Kubko si išiel osem kôl to svoje a ustál si krásne 4. miesto. To skôr ja podlieham stresu. Neviem, po kom to má, lebo ani ja, ani môj manžel takíto nie sme (smiech). Takže sústredenosť je veľmi dôležitá, len on si to v tomto veku ešte neuvedomuje.

Každé preteky sa jazdia osem kôl?

Moravský pohár (MP) sa jazdí osem kôl – kvalifikácia a tri preteky, na Slovenskom kartingovom pohári (SKP) je kôl 10 – kvalifikácia a dva preteky. Jedno kolo má v priemere dĺžku asi kilometer. Na Majstrovstvách zóny strednej Európy sa počet kôl stupňuje – 10, 12, 14.

Katarína: Tých 14 kôl je pre dieťa v jeho veku dosť veľká záťaž, no posledné preteky sú najviac bodované, takže ak chce jazdiť a vyhrávať, musí to ustáť.

Manžela to ešte nechytilo?

Katarína: Nie. Po ňom zdedil perfekcionizmus a pedantnosť, ktorú si zachováva aj v bežnom živote. Rýchla jazda je blízka skôr mne, aj dedko jazdí rýchlo. Môj otec je ten, kto Kubka sprevádza pretekmi, robí mu akéhosi psychického mentora a stojí vždy pri ňom. Máme aj mladšiu dcéru, ktorá si tiež vyžaduje pozornosť.

Akými oceneniami sa môžeš popýšiť?

V roku 2018 som bol z dvanástich pretekov šesťkrát prvý a jedenásťkrát som dosiahol pódiové umiestnenie, mal som tretí najvyšší počet bodov v sezóne. V uplynulom súťažnom ročníku som v septembri vyhral Slovenský kartingový pohár v Trebaticiach, striebro mám zo Slovakia Ringu, dvakrát z rakúskeho mesta Bruck an der Leitha či z Vechca pri Vranove nad Topľou. V seriáli Majstrovstiev Slovenska vo Vysokom Mýte som bol v auguste tretí.

Katarína: Všetky preteky sú bodované a body sa sčitujú, konečný počet bodov na konci sezóny určuje definitívne poradie pretekárov. Na Moravskom pohári a Majstrovstvách Slovenska je Kubko celkovo piaty z tridsiatich pretekárov.

Jakub: A v konečnom poradí Slovenského kartingového pohára som si počas celej sezóny vyjazdil striebro, teda druhé miesto (z 24 jazdcov, pozn. autora), pričom iba desať bodov ma delilo od víťazstva.

Ktorú trofej si najviac ceníš?

Teším sa zo všetkých, ale najviac asi z víťazstva vo Vysokom Mýte v kategórii Baby 50. Boli to moje druhé preteky a ja som ich vyhral. Nečakal som to, lebo na prvej súťaži som skončil predposledný. A veľmi si vážim aj aktuálne druhé miesto v celkovom hodnotení.

Akými predpismi sa riadia preteky? Čo všetko zahŕňa povinná výbava pretekára?

Povinná je integrálna, uzatvorená prilba s homologizáciou pre motokárový šport (príp. cestnú premávku), kombinéza pokrývajúca celé telo, rukavice a vysoká obuv nad členky. Ochranný golier je tiež povinný pre pilotov do 15 rokov. Čo sa technickej stránky týka, motor musí korešpondovať s homologizačným listom, povolené palivo je bezolovnatý benzín. Okrem toho by mal každý pretekár vedieť, čo signalizujú vlajky na trati.

(zdroj: archív K. Gašparovičovej)

Katarína: Seriál súťaží sa riadi všeobecnými ustanoveniami, športovými pravidlami a technickými predpismi organizátora. Každý pretekár musí byť zdravotne spôsobilý (je potrebné potvrdenie od lekára), pri maloletých je, samozrejme, nutný rodičovský sprievod.

Vráťme sa k tým vlajkám. Môžem preveriť tvoje znalosti?

(Skôr ako som sa stihla spýtať na niektorú z vlajok, Jakub spontánne začal menovať.)

Žltá upozorňuje na spomalenie motokár z dôvodu nebezpečenstva na trati, nesmie sa predbiehať. Zeleno-žltá znamená chybný štart, žlto-červená zvýšené nebezpečenstvo šmyku (napr. pri daždi), červená okamžité ukončenie pretekov. Modrou vlajkou sa máva na pretekára, ktorý sa má nechať predbehnúť rýchlejším jazdcom. No a šachovnicová ukončuje preteky, používa sa až pri cieli.

Meria sa aj rýchlosť pretekára?

Bežne nie, ale na rovinke v Taliansku som dosiahol rýchlosť 108 km/hod. V zákrutách to je okolo 70 km/hod.

Katarína: Pri tejto rýchlosti mi naozaj nie je jedno, čo sa na trati deje, každý štart intenzívne prežívam, až mi slzia oči. Štart na pretekoch je letmý, teda nie zo stálej pozície, predchádza mu jedno zahrievacie kolo. Je to ako F1.

Je niečo, čo v súvislosti s pretekmi nemáš rád?

Určite dážď, vtedy jazdím opatrnejšie. Na súťaži v Třinci som bol tretí, kým nepršalo. Keď sa spustil dážď, padol som na predposledné miesto. Ale aj to skúsenosťami a jazdením zlepšujem.

A naopak, nejaké zážitky zo súťaží?

Spoznal som veľa nových ľudí, rovesníkov. Jedným z nich je aj Šimon. Medzi pretekmi sa bicyklujeme, jazdíme na kolobežkách. Sme kamaráti, oslavujeme spolu narodeniny, píšeme si, telefonujeme...

Katarína: Je to naozaj pekné, že hneď ako sa skončia preteky, už nevládne medzi nimi rivalita a konkurencia, zrazu sú to opäť tí chlapci, ktorých spája puto priateľstva.

Jakub s kamarátmi (zdroj: archív K. Gašparovičovej)

Jakub: Mimoriadne silným zážitkom bolo aj októbrové stretnutie so Jeanom Todtom, prezidentom Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA), ktorý oficiálne otváral prvé Kartingové centrum na Slovakia Ringu v Orechovej Potôni.

Nová sezóna už klope na dvere. Na čo sa najviac tešíš?

Určite na kamarátov.