V Holíči museli kvôli nezodpovedným ľuďom uzamknúť kontajnery

Mesto upozorňuje aj na čierne skládky s elektroodpadom a rôznym iným odpadom.

8. feb 2020 o 10:08 Martin Žigo

HOLÍČ. Mesto Holíč uzamklo všetky kontajnery na triedený komunálny odpad.

Je to dôsledkom toho, že v kontajneroch určených len na triedený odpad sa nachádzali vyhodené celé vrecia odpadkov zmesového komunálneho odpadu, textilu, rôznych konárov, lístia či stavebného odpadu.

Poplatky navyše

Súvisiaci článok Čelnú zrážku neprežil ani jeden z vodičov Čítajte

"Práve toto je hlavným dôvodom ich plošného uzamknutia. V častiach mesta, kde tieto problémy boli obzvlášť vypuklé, boli už kontajnery uzamknuté dávnejšie, no musíme pristúpiť k uzatvoreniu aj tých ostatných," uvádza radnica na sociálnej sieti.

Mesto ďalej informuje, že za vývoz nádoby, v ktorej sa nachádza len to čo do nej patrí, neplatí žiadne poplatky. Avšak navyše sa platí za znečistený odpad, ktorý sa stal vlastne zmesovým komunálnym. Môže sa to preniesť do zvýšenia poplatkov pre obyvateľov.

Stále častejšie znečisťovanie separovaného odpadu bolo jedným z dôvodov zavedenia vrecového systému zberu papiera, plastov a kovov v rodinných domoch.

Čierne skládky pribúdajú

"Občanov sme v článkoch usmerňovali a nabádali, nech svoj odpad správne vložia a vyhodia tam, kam ostatní poriadkumilovní občania. Je to smutné a pre nás nepochopiteľné, ale napriek neustálej osvete musíme konštatovať, že je medzi nami stále viac práve tých neporiadnych spoluobčanov," konštatuje mesto.

Upozorňuje aj na pribúdajúce čierne skládky s elektroodpadom a rôznym iným odpadom. Tento odpad môžu občania bezplatne odniesť na Zberný dvor odpadov na ulici Svätojánska.