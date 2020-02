Brodské má cieľ v prvej štvorke

V nadstavbovej časti 5. ligy by chceli bojovať v skupine o víťazstvo.

7. feb 2020 o 13:51 Martina Radošovská

BRODSKÉ . U ďalšieho piatoligistu taktiež odštartovala zimná príprava, ktorá istú časť prebiehala bez trénera. Ten sa k mužstvu pripojil až začiatkom februára.

Brodské má za sebou úspešnú jeseň a uzatvára štvoricu najlepších mužstiev. Po Radimove ide o druhé najlepšie umiestnenie pre mužstvo zo Záhoria. O jesennej časti, zimnej príprave aj cieľoch do druhej polovice sezóny sme sa rozprávali s trénerom Vladimírom Váňom.

Po výbornom začiatku prišiel zlom

Prečítajte si tiež: Radimov má v 5. lige tie najvyššie ciele Čítajte

Brodské vstúpilo do novej sezóny výborne a až do zápasu s Radimovom v šiestom kole nepocítili chuť prehry. „V mužstve je po jeseni veľká spokojnosť. Po dobrom začiatku prišlo k zlomu, pretože sa nám zranili traja hráči zo základnej zostavy. Keďže káder nebol dostatočne široký na to, aby sme ich dokázali nahradiť, začalo sa aj prehrávať, no v závere jesene sme sa opäť naladili na víťaznú vlnu,“ popísal jesennú časť tréner.

Najväčšia nespokojnosť je so zápasom v Piešťanoch. „Toto stretnutie nám nevyšlo a Piešťany nás predčili vo všetkých futbalových činnostiach.“ Výsledkovo Brodskému nevyšiel ani zápas so Zvončínom, zvyšné stretnutia boli podľa Váňu vyrovnané.

A ako tréner hodnotí ambiciózneho nováčika súťaže? „Piešťany sa netaja tým, že cez zimnú prestávku chcú rozšíriť káder, ani tým, že časom by chceli hrať až tretiu ligu. V mužstve majú výborných futbalistov a majú ambície na postup. Keď na to mužstvo má, určite by to malo vyskúšať, pretože je to len v prospech futbalu.“

Nízkym počtom trpí aj kvalita

Prečítajte si tiež: Mladý Smolinčan si obliekol reprezentačný dres Čítajte

Kvalita v 5. lige Západ síce stúpa, no súťaž trpí nízkym počtom mužstiev. „Všetko je to, bohužiaľ, ovplyvnené malým počtom účastníkov. Mužstvá nejavia záujem o 5. ligu Západ a radšej zostávajú v okrese. Keď si zoberiem iba senickú oblasť, sú tam Rybky, Hlboké, Radošovce, Stráže či Kopčany, ktoré by sa v tejto súťaži vôbec nestratili. Neviem, či sú dôvody vo finančnej stránke alebo v cestovaní, aj keď osobne by som nepovedal, že na zápasy cestujeme príliš ďaleko. Súťaži by to však pomohlo, pretože náš okres je veľmi silný a je na škodu, že mužstvá nechcú postúpiť vyššie. Zároveň by sme aj my odohrali viac derby zápasov a bolo by to pre nás opäť viac atraktívnejšie,“ zhodnotil tohtosezónnu kvalitu súťaže Váňa.

Ako už bolo viackrát avizované, súťaž bude po základnej časti pokračovať nadstavbou s modelom 4-3-4, ktorý si odhlasovali samé kluby.

„Z našich funkcionárov za tento model nehlasoval určite nikto a absolútne s ním nesúhlasím, pretože súťaž nebude mať náboj a pre väčšinu mužstiev bude nezaujímavá. Štyri tímy budú bojovať o postup a zvyšok čo? Stredná skupina nebude mať žiadnu motiváciu, možno na niektoré zápasy ani nevycestujú, otázne je, či z poslednej skupiny niekto vypadne, keďže je nás v súťaži len jedenásť. O víťazstvo môžu bojovať len štyri mužstvá, pritom je ich v súťaži minimálne šesť, čo majú takú ambíciu,“ poukázal hneď na viacero problémov Váňa.

Výborné podmienky

Prečítajte si tiež: Nad odchodom zo senického klubu nerozmýšľal Čítajte

Cieľ, ktorý si Brodské uložilo pred jesennou časťou, sa im podarilo splniť a po základnej časti by sa radi videli v skupine, ktorá bude bojovať o prvenstvo. „Cieľom zostáva prvá štvorka a hrať dobrý futbal. Nad postupom nerozmýšľame, museli by sme posilniť káder, pretože 4. liga je silná súťaž a keďže som ju trénoval, viem o čom hovorím. Ak by však do 5. ligy postúpili mužstvá, súťaž by sa zatraktívnila, čo by bolo pre Brodské vyhovujúce.“

Klub má pomerne nové vedenie, na ktorého čele je predseda Ľudovít Barkóci. „V klube sa dalo postupne všetko do pohybu. Opravila sa tribúna, šatne, máme výborný trávnik aj tréningovú plochu, sú tam svetlá a môžeme trénovať, aj keď je tma. Podmienky v Brodskom sú veľmi dobré na to, aby sa tu hral kvalitný futbal. Jediným nedostatkom je dorast, ktorý tu chýba. Keď nemáte dorast, nemôžete nikoho vytiahnuť k mužom, ale musíte zháňať hráčov zvonka, čo je dnes aj finančná záležitosť,“ pokračoval Váňa.

Váži si okres

Prečítajte si tiež: V Cerovej pracujú najmä na útoku Čítajte

Zimná príprava sa v Brodskom začala 11. januára a odštartovala s trénerom, ktorý však musel odcestovať. Príprava pokračovala pod taktovkou predsedu klubu Barkóciho, no tréner sa k mužstvu pripojil začiatkom februára.

„V mužstve sa pracuje na kondícii, chalani chodia do posilňovne a behať. Príprava bude prebiehať v domácich podmienkach, ktoré sú v Brodskom veľmi dobré, navyše nám zima umožňuje, aby sme trénovali doma,“ popísal prípravu tréner.

Z prípravných zápasov sa Brodské stretlo s Hlbokým, nad ktorým vyhralo 6:3. Ďalej majú na programe stretnutia s Rohožníkom, Malackami, Závodom, ale aj s mužstvami z okresu. „Čakajú nás Kopčany a Rybky. Všetko sú to kvalitní súperi, ako som hovoril, ja si okres veľmi vážim, pretože sú v ňom skvelé mužstvá.“

Odchody sú známe, príchody ešte nie

Prečítajte si tiež: FK Senica má nového majiteľa Čítajte

Ako tréner Váňa dodáva, momentálne ich začína v kádri tlačiť topánka. V mužstve skončila trojica hráčov pre zdravotné problémy. „Ide o Michala Vrábela, Martina Vrableca a pravdepodobne aj Andreja Kompuša, aj keď pri ňom to ešte nie je stopercentné rozhodnutie. Z mužstva odišiel aj Tomáš Bartal do Lanžhotu, čo je pre nás obrovská strata. Káder plánujeme doplniť, ale konkrétne mená ešte nie sú, hráčov máme len v hľadáčiku. Okrem toho máme v mužstve dvoch mladých hráčov, ktorí sú šikovní, ale chýba im ešte skúsenosť,“ uzavrel Váňa.

Na záver sme sa trénera spýtali, aký tip má na zloženie prvej štvorky v nadstavbovej časti. „Myslím si, že suverénne tam bude Radimov, Zvončín, Piešťany, a, samozrejme, chceli by sme tam byť aj my,“ dodal tréner.