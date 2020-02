Výstraha pred povodňami pre Skalicu

Na Slovensku dnes bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. Ojedinele, v severnej polovici miestami snehové prehánky, v nižších polohách aj dážď so snehom.

6. feb 2020 o 8:53 SITA

BRATISLAVA. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke.

„Najvyššia denná teplota bude 2 až 7, v severnej polovici územia väčšinou -2 až +2 st. Teplota na horách vo výške 1500 metrov dosiahne okolo -6 stupňov," uvádzajú meteorológovia.

Fúkať bude severozápadný až severný vietor 10 až 30 km/h, v nárazoch ojedinele okolo 45 km/h. Nad pásmom lesa možno očakávať búrlivý vietor, prechodne až víchricu.

Výstraha 1. stupňa platí dnes doobeda aj pred povodňami z trvalého dažďa v okresoch Skalica a Bánovce nad Bebravou, pričom v okrese Michalovce potrvá až do soboty do 08:00.



Predpokladané množstvo zrážok je do 3 mm / do 5 cm snehu.