FK Senica má nového majiteľa

Stala sa ním spoločnosť Kosmos Invest s.r.o.

5. feb 2020 o 16:16 Martina Radošovská

SENICA. Futbalový klub na Záhorí mal veľmi ťažký vstup do zimnej prípravy. Najskôr sa dozvedeli o utiahnutí finančných kohútikov zo strany investora, ktorý vstúpil do jednaní s cieľom klub predať.

Postupne začali kabínu opúšťať hráči zo základnej zostavy a celá zimná príprava, ktorá prebieha pod taktovkou trénera Michala Ščasného, sa výrazne skomplikovala. Kvôli oklieštenému kádru museli do prípravy začleniť aj viacerých hráčov z dorastu.

Klub sa dlho k otázke nového investora nevedel vyjadriť, všetky jednania viedol doterajší venezuelský majiteľ. Každý týždeň sa však očakávalo uzatvorenie dohody a zlepšenie situácie v klube. FK Senica dnes túto informáciu oznámil prostredníctovm webovej stránky.

"K dnešnému dňu nastala zmena vlastníka v FK Senica, a.s. Hlavný akcionár klubu, spoločnosť Peeble Beach Group, S.L., odstupuje ako kontrolná skupina klub spoločnosti Kosmos Invest s.r.o., ktorá je odteraz novým majiteľom FK Senica, a.s.," píše na stránke klub FK Senica.

Konateľom spoločnosti Kosmos Invest s.r.o. je František Moric, ktorého meno bolo ešte minulý rok spojené s futbalovou rezervou Spartaka Trnava ako aj s trnavským futsalom.

Stránka FK Senica zverejnila aj vjadrenie doterajšieho akcionára:

„Sme presvedčení, že toto rozhodnutie je to najlepšie pre klub, hráčov, zamestnancov a všetkých, ktorí majú radi klub FK Senica. Do klubu sme prišli pred viac ako 2 rokmi a chceli sme pomôcť zachrániť A-team pred zostupom, nakoľko bol na poslednom mieste tabuľky (to sa nám podarilo). Chceli sme odstrániť klubové dlhy vlastnými investíciami (urobili sme tak, pokiaľ sme mohli), chceli sme, aby náš tím súťažil o vyššie pozície v tabuľke. Dostali sme sa tam, ale už sme nemohli ďalej udržiavať krok s dynamikou slovenského futbalu z diaľky, takže sme museli urobiť to, čo bolo najlepšie pre klub. Ak by sme ako majitelia klubu mohli na našej ceste niečo zmeniť, je to ubezpečiť sa, že sme zverili riadenie klubu osobe s rovnakými hodnotami ako sú tie naše, zamestnancov klubu a ľudí zo Senice, ale neurobili sme tak, za čo sa chceme ospravedlniť.

Úprimne cítime, že nová skupina je pripravená a motivovaná posunúť klub na novú úroveň a sme radi, že sme im uvoľnili cestu. Budeme navždy fanúšikmi FK Senica a želáme len to najlepšie pre všetkých, ktorí sú s klubom spätí."