Povodne hrozia na Záhorí aj na viacerých ďalších miestach Slovenska

Ohrozený je najmä okres Skalica.

5. feb 2020 o 16:50 TASR

BRATISLAVA. Hydrológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred povodňami z trvalých dažďov, ktorá platí na Záhorí v okrese Skalica od stredy do štvrtka (6. 2.) 10.00 h. "Druhý stupeň výstrahy upozorňuje na jav, ktorý nie je bežný, môže ohroziť ľudskú činnosť, spôsobiť škody na majetku a môže sa vyskytovať zriedkavo," uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webovej stránke.

Pre ďalšie oblasti na Slovensku SHMÚ vydal výstrahy prvého stupňa, upozorňujúce na povodne spôsobené trvalým dažďom, pri ktorých hrozí relatívne malé nebezpečenstvo a škody na majetku menšieho rozsahu. V okrese Košice-okolie platí výstraha do stredajšieho večera 20.00 h a v okresoch Turčianske Teplice a Martin do 23.00 h. Na dolnej časti rieky Bodrog v okrese Michalovce je riziko povodní do štvrtka 8.00 h a na ďalších tokoch v okresoch Senica, Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Nové Zámky-sever do 10.00 h.

"Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní výstrahy na nebezpečenstvo povodne neodporúčame využívať tok na rekreačnú plavbu," upozorňujú hydrológovia.