Pripravujú projektovú dokumentáciu na cestu Senica - Kunov

Kraj plánoval rekonštrukciu už v minulom roku.

4. feb 2020 o 10:30 TASR

SENICA. Na cestu II. triedy medzi Senicou a miestnou časťou Kunov pripravuje Trnavský samosprávny kraj (TTSK) projektovú dokumentáciu.

Kraj pôvodne plánoval rekonštrukciu už v minulom roku.

Územné rozhodnutie stratilo platnosť

"V okrese Senica vyčlenil kraj v roku 2019 na opravu ciest v rozpočte 700.000 eur. Rekonštrukciou prejdú cesty zo Senice do Kunova a z Jablonice do Cerovej.

Pripravovaná rekonštrukcia cesty medzi Senicou a Kunovom musí získať opätovne platné územné rozhodnutie, keďže pôvodné už stratilo platnosť," informoval vo februári 2019 predseda TTSK.

Kým cesta Jablonica - Cerová je už rekonštruovaná, na cestu Senica - Kunov sa pripravuje projektová dokumentácia.

Cesta sa nedá opraviť iba povrchovo

"Pri tejto ceste treba zobrať do úvahy aj nové skutočnosti. Na výjazdovom rokovaní sme schválili novú prepojku ciest a na túto cestu druhej triedy sa má záujem pripojiť aj developer. Preto sa pripravuje projektová dokumentácia tak, aby sa proces nerobil na trikrát a aby samotná rekonštrukcia cesty mala pri týchto skutočnostiach logiku a nemíňali sa financie zbytočne," vysvetlil Viskupič.

Ako ďalej uviedol, cesta potrebuje hlbšiu rekonštrukciu, nedá sa opraviť iba povrchovo.

"V súčasnosti bežia procesy územného rozhodnutia. Niekde sa riešia stavebné povolenia, niekde už existujú a tie sa musia všetky zladiť, aby sa čím skôr pristúpilo k samotným prácam," doplnil predseda TTSK.

Na základe zistení potom bude vedieť samospráva stanoviť predpokladané náklady a termín rekonštrukcie," spresnil župan.

Oporné múry a spevnenie

"Kraj mal vyčlenené finančné prostriedky na opravu povrchu cesty Senica - Kunov. Takáto oprava by bola iba na niekoľko rokov a dostali by sme sa opäť do pôvodného stavu. Poslanci za okres Senica sme sa preto začali rozprávať o tom, aby sa cesta spravila poriadne a slúžila niekoľko desaťročí. Je potrebné vytvoriť oporné múry a spevniť ju," informoval primátor mesta Senica Martin Džačovský.

Ako ďalej dodal, je preto potrebné doplnenie územného rozhodnutia, aby táto cesta mohla byť urobená podľa súčasných štandardov, či už z hľadiska šírky alebo kvality.

"V rámci prepojenia ciest ide aj o výškové prepojenie a musí sa premyslieť najlepší spôsob napojenia. Treba to všetko skĺbiť do jedného procesu, aby nám do budúcna nevznikali zbytočne ďalšie náklady," uviedol primátor.