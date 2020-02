Nad odchodom zo senického klubu nerozmýšľal

Hoci to v záhoráckom klube nevyzerá ružovo, niektorí jej hráči nad odchodom nepremýšľajú. Jedným takým je aj jej odchovanec Denis Baumgartner, ktorý chce v klube nazbierať zápasovú prax.

4. feb 2020 o 7:34 Martina Radošovská

SENICA. Denis Baumgartner sa po piatich rokoch rozhodol vrátiť do materského klubu. Skúsenosti zbieral v zahraničí a pred návratom do Senice strávil jednu sezónu v Dunajskej Strede, kde ho však zabrzdilo zranenie.

Do známeho prostredia sa vrátil s jasným cieľom, ktorým je získať hernú prax a zbierať zápasovú minutáž. „Hlavným zámerom je nabrať zápasovú prax a odohrať čo najviac minút, čo by mi pomohlo vo futbalovej budúcnosti, ako aj v mojom napredovaní. Keď sa ozvala Senica, rozhodol som sa vrátiť naspäť domov,“ popísal dôvody Baumgartner.

Zároveň však dodáva, že práve tento cieľ sa mu zatiaľ nedarilo príliš napĺňať. „Začiatok nebol ideálny, chvíľku mi trvalo, kým som sa do toho dostal a rozbehal, ale ku koncu jesennej časti to už išlo. Preto sa pokúsim v jarnej časti čo najlepšie nadviazať na záver jesene.“

Hektické obdobie

Senica zimuje na deviatom mieste s devätnástimi bodmi na konte. Ako hodnotí jesennú časť mladý stredopoliar? „Príprava na sezónu bola náročná, mužstvo sa skladalo ešte týždeň pred ligou a aj počas súťaže prichádzali hráči. V rozbehnutej sezóne odišiel z klubu investor a aj ďalší ľudia či hráči z kabíny. Toto obdobie vnímam ako hektické a keď mám povedať pravdu, myslím si, že vzhľadom na okolnosti sme obstáli dobre.“

Ako už Denis Baumgartner spomenul, väčšiu príležitosť dostával až v zápasoch na konci jesennej časti. Spomedzi jesenných stretnutí sa mu vryl do pamäte zápas s Michalovcami. „Ide o naše najvyššie víťazstvo doma, kedy sme súpera porazili s výsledkom 4:0, čo bolo obzvlášť na domácom štadióne pekné. Vyzdvihol by som však aj zápas so Žilinou, ktorý sme podľa môjho názoru mali vyhrať, no nepodarilo sa nám to, aj keď bola naša hra veľmi dobrá.“

Prípravný kemp s reprezentáciou

Koncom roka prišla pre Denisa Baumgartnera nominácia do reprezentácie SR 21 na prípravný januárový kemp v Turecku. „Každého hráča to poteší, pretože reprezentácia je jedna z najväčších vecí, ktoré môže futbalista v kariére zažiť. Na zraze sme sa viac-menej spoznávali s novým trénerom Jaroslavom Kentošom, pretože prišlo k obmene realizačného tímu. Myslím si, že to bolo vydarené sústredenie,“ zhodnotil Baumgartner.

Počas kempu absolvovali slovenskí reprezentanti dva zápasy, a to s druholigovým Istanbulsporom, s ktorým vyhrali 2:0, a s rovesníkmi z Dánska prehrali 1:3. Jediný gól v zápase s Dánmi strelil Denis Baumgartner.

„Tímovo sa nám vydaril viac prvý zápas s Istanbulsporom. Bolo cítiť, že to bol prvý duel po pauze. Dlhšie sme sa rozbiehali, ale napokon to dobre dopadlo. Zápas proti Dánsku sa mne osobne vydaril viac, keďže som dal gól. Dáni mali veľkú kvalitu, boli silní na lopte. My sme v prvom polčase zaostávali, bohužiaľ, dali nám tri góly. V druhom polčase sme sa snažili niečo urobiť s výsledkom, skorigovali ho a skončilo sa to 1:3. Ale ako som povedal, bolo to skôr o spoznávaní sa s trénerom a jeho štýlom hry, ktorý preferuje,“ dodal ku kempu Baumgartner.

(zdroj: FK Senica)

Komplikovaná situácia v klube

Pri návrate z kempu sa Denis Baumgartner vyjadril, že situácia v senickom klube je neistá a nevie, do čo ho sa vráti.

„Odkedy som sa vrátil, situácia sa prakticky vôbec nezmenila. Stále sa k nám dostávajú iba informácie, že čakáme na uzavretie dohody, no nič viac nevieme.“

Spomínaná situácia dosť výrazne ovplyvňuje aj prípravu. „Káder je oklieštený a je v ňom veľa hráčov z dorastu. Z jesennej časti sme zostali piati, maximálne šiesti hráči a tréningy prebiehajú v menšom počte. Hráči, ktorí sme sa rozhodli zostať, veríme, že situácia sa otočí, niekto príde a do začiatku ligy sa zloží káder na to, aby sme mohli hrať súťaž,“ zhodnotil Baumgartner.

Nad odchodom nerozmýšľal

Po tom, ako investor ohlásil utiahnutie finančných kohútikov v klube, odišlo zo Senice viacero hráčov. Pár ponúk dostal aj Denis Baumgartner, no do ničoho konkrétneho sa nepúšťal. „Každému som povedal, že som sa rozhodol pokračovať v Senici. Ako som spomínal, potrebujem nabrať hernú prax a verím tomu, že príde nový investor a všetko bude v poriadku. Určite by som nechcel odísť v tomto momente, práve naopak, cítim, že by som mal zostať. Zbaliť sa a odísť by bola tá najľahšia cesta, no voči Senici som to nechcel urobiť,“ vysvetlil dôvody mladý stredopoliar.

Denis Baumgartner si v klube pochvaľuje aj spoluprácu s trénerom Michalom Ščasným. „Sadli sme si a rozumieme si čoraz viacej. Preferuje herný štýl, ktorý mi teraz vyhovuje a je s ním veľmi dobrá komunikácia, čo si vážim najviac.“

Seničania zatiaľ odohrali štyri prípravné zápasy, v ktorých sa stretli s druholigovými mužstvami. V prvom zápase Záhoráci remizovali s Petržalkou 0:0, s Dubnicou zvíťazili 1:0, s Komárnom sa rozišli za bezgólovej remízy a Banskú Bystricu zdolali s výsledkom 3:0. „Prípravné zápasy boli viac-menej rovnaké, súperi sa nedostávali do šancí a bolo skôr otázne, či sa nám podarí dať gól alebo nie. Ako som však už spomínal, káder je oklieštený a s mužstvom, ktoré bolo v Senici počas jesene, by boli tie výsledky iné, takže treba brať ohľad aj na to,“ uzavrel Baumgartner