Oblastný futbalový zväz Senica hodnotil aj oceňoval

Prioritou je dôslednejšia práca s mládežou.

3. feb 2020 o 9:28 Martina Radošovská

SENICA. Počas januára sa v Senici uskutočnila hodnotiacia konferencia ObFZ Senica, na ktorej bol zhodnotený posledný rok práce oblastného futbalového zväzu.

Po úvodnom príhovore a otvorení konferencie, na ktorú prišlo 36 delegátov zo 45, boli odovzdané ocenenia. Z rúk predsedu ObFZ Senica Miroslava Gučeka a predsedu ZsFZ Ladislava Gádošiho si prevzali ocenenie Jozef Kudláč z TJ Radošovce (80 rokov), Ján Novák z TJ Vrádšte (70 rokov) a Štefan Daniš, rozhodca ObFZ Senica (70 rokov).

Miroslav Guček vidí pozitívne výsledky, ale aj rezervy

Delegátov konferencie privítal predseda ObFZ Senica Miroslav Guček. Od jeho nástupu do funkcie prešiel ďalší rok, ktorý delegátom v krátkosti zhodnotil. Vo svojej správe poukázal na veci, ktoré sa zväzu podarilo splniť, no aj na oblasti, v ktorých má ešte stále nedostatky a rezervy.

Medzi veľké pozitíva patrí úspešné realizovanie projektu sponzorov pre všetky súťaže dospelých od 6. po 8. ligu. Zväz od súťažného ročníka 2019/2020 rozbehol pohárovú súťaž ObFZ Senica pod názvom Sportika Cup, ktorú sponzoruje firma Sportika. Firma Archeus zas sponzoruje najlepšieho strelca pohárovej súťaže.

„Príjemne nás prekvapil záujem klubov a verím, že táto súťaž bude pokračovať aj v nasledujúcom období. V súčasnosti sme dospeli do semifinále a môžeme očakávať zaujímavé zápasy,“ zhodnotil predseda zväzu Miroslav Guček.

Ďalším dôležitým krokom pre zväz bol prechod rozhodcov pod ObFZ Senica. Zároveň firmy Felber a Sportika zabezpečili pre všetkých rozhodcov kompletný výstroj.

„Z dôvodu nedostatku rozhodcov sme zaviedli nový hrací systém zápasov dospelých. Po ukončení jarnej časti tento systém prehodnotíme a rozhodneme, či ho budeme aplikovať v nasledujúcej sezóne,“ pokračoval Guček, ktorý zdôraznil, že by boli radi, ak by aj kluby písomne zasielali pripomienky a návrhy k problematike rozhodcov.

Predseda ObFZ Senica Miroslav Guček. (zdroj: Martina Radošovská)

V komisiách nastali personálne zmeny

Miroslav Guček vyzdvihol pozitívnu zmenu od predchádzajúceho obdobia, ktorá spočíva v lepšej spolupráci komisií so sekretariátom zväzu, vďaka čomu sú lepšie informované aj kluby.

S prácou výkonného výboru ObFZ Senica ako aj s prácou komisií vyjadril predseda spokojnosť. „Boli témy, pri ktorých mali niektorí členovia odlišné názory, vždy však prišlo k dohode, ktorá bola v prospech futbalu,“ zdôraznil Guček.

V priebehu minulého roka nastali v niektorých komisiách určité personálne zmeny, nie z hľadiska odbornosti, ale z časového hľadiska. K prvej zmene prišlo v športovo-technickej komisii ObFZ Senica, kde práve pre časovú zaneprázdnenosť Jozefa Rosu prišlo k obmene predsedu komisie, do ktorej bol zvolený Ján Cigánek.

Svoju prácu zlepšila pod vedením Ľuboša Štoru disciplinárna komisia ObFZ Senica. „Komisia pravidelnejšie zasadá a je dôslednejšia, jediné, čo jej možno vyčítať, sú časté zmeny trestov na nepodmienečné, čím sa stráca výchovný charakter trestu. Pociťujeme to v niektorých zápasoch, ktoré sú plné vulgarizmov a urážok. Pevne verím, že v priebehu tohto roka sa tieto nedostatky odstránia a komisia bude dôslednejšia pri posudzovaní a vynášaní trestov,“ zhodnotil Miroslav Guček.

Spomedzi komisií pre neho bola sklamaním komisia mládeže a školského futbalu ObFZ Senica. „V tejto komisii boli mladí ľudia, od ktorých sme očakávali nové impulzy a nápady. Predseda komisie Vladimír Rehák sa bez udania dôvodu vzdal funkcie. Práve preto bola komisia dočasne zlúčená s ŠTK. Naše výbery dosiahli vzhľadom na prípravu dobré výsledky. V tomto roku musíme zmeniť systém práce komisie, venovať sa výberom, organizovať tréningové jednotky v priebehu roka a vytvoriť realizačné tímy,“ pokračoval predseda zväzu.

Zamerať sa na mládež

Za prioritu do ďalšieho roka si uložil Miroslav Guček dôslednejšiu prácu s mládežou, vytvorenie realizačných tímov pre jednotlivé vekové kategórie, organizáciu turnajov a tréningových zrazov. Okrem toho sa chce zamerať na získanie nových mladých rozhodcov a priviesť nových sponzorov do súťaží.

V oblasti budovania infraštruktúry rozhodla vláda SR o pridelení finančných prostriedkov na rekonštrukciu ihrísk a štadiónov.

„Z nášho zväzu uspelo osem klubov, a to Rohov, Rybky, Sobotište, Cerová, Stráže, Oreské, Radošovce a Radimov, ktoré získali finančné prostriedky na realizáciu svojich projektov. Verím, že v nasledujúcom období pribudnú ďalšie kluby, ktoré splnia podmienky a budú im pridelené finančné prostriedky, aby sa postupne na všetkých štadiónoch vytvorili lepšie podmienky,“ pokračoval Guček.

V závere svojej hodnotiacej správy sa poďakoval všetkým hráčom, funkcio-nárom, sponzorom, rozhodcom, delegátom, zamestnancom zväzu ako aj predsedom a členom komisií za odvedenú prácu.

Predseda ZsFZ Ladislav Gádoši (vľavo) a predseda ObFZ Senica Miroslav Guček (vpravo). (zdroj: Martina Radošovská)

Ladislav Gádoši načrtol reorganizáciu súťaží

Slovo dostal aj predseda ZsFZ, ktorý sa počas svojho príhovoru venoval viacerým témam. Jednou z nich bola personálna zmena vo funkcii generálneho sekretára SFZ, kde Jozefa Klimenta vystriedal Peter Palenčík, doterajší riaditeľ medzinárodného a organizačného úseku SFZ.

Personálne zmeny sa nevyhli ani Západoslovenskému futbalovému zväzu. Predseda Ladislav Gádoši predstavil svojich nových spolupracovníkov sekretára Ľubomíra Zábojníka a sekretárku Máriu Bartošovú.

„V priebehu minulého roka nastali na zväze viaceré zmeny, a to v komisii ženského futbalu, v trénersko-metodickej komisii a v športovo-technickej komisii, kde máme nových predsedov. Všetky zmeny sa udiali len v prospech futbalu. Snažili sme sa omladiť vedúcich funkcionárov v jednotlivých komisiách,“ popísal zmeny Gádoši.

Predseda ZsFZ Ladislav Gádoši (zdroj: Martina Radošovská)

Predseda ZsFZ naznačil klubovým funkcionárom aj pripravovanú reorganizáciu tretích líg, ktoré by od sezóny 2021/2022 mali prejsť pod riadenie SFZ. „Najvyššími súťažami v rámci regiónu budú 4. ligy, nasledovať budú 5. ligy a najnižšie budú 6. regio-nálne ligy. Následne budú pokračovať vaše oblastné súťaže, kde bude najvyššou súťažou 7. liga, pre lepšie pochopenie, terajšia 6. liga. O tom, ako to bude schválené a či to bude schválené, sa bude rozhodovať na konferencii SFZ 28. februára v Senci,“ pokračoval predseda ZsFZ.

„Na záver by som vám rád poďakoval za spoluprácu v uplynulom období a dovoľujem si vám popriať úspešnú jarnú časť, čo najviac športových úspechov a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vaším oblastným futbalovým zväzom,“ uzavrel Gádoši.