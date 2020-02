Hokejová Senica chce viac odchovancov aj divákov

Hokejisti HK 91 Senica majú za sebou základnú časť súťaže. Momentálne zvádzajú náročné zápasy v skupine o umiestnenie, ktoré hrajú proti Breznu.

2. feb 2020 o 17:58 Martina Radošovská

SENICA. Súperovi podľahli dvakrát v základnej časti a to s výsledkami 8:0, 4:7.

O spokojnosti so základnou časťou sme sa rozprávali s trénerom Martinom Ondrovičom.

Skončila sa základná časť. Hodnotíte zatiaľ sezónu lepšie v porovnaní s uplynulou?

- Myslím, že áno. Bodov síce mohlo byť o niečo viac, ale nemáme a ani sme nemali veľké oči. K zápasom pristupujeme poctivo, snažíme sa súperom vyrovnať a potrápiť ich. Hlavne v domácich zápasoch sa nám to zväčša aj darí, o čom svedčí aj potlesk tribún, za čo by som aj touto cestou chcel fanúšikom poďakovať.

Odohrali ste viacero vyrovnaných zápasov, ale nakoniec v prospech súpera rozhodovala zrejme aj kvalita. Nemrzí tento fakt?

- Na jednej strane nás to mrzí, no hlavne nás teší fakt, že často hráme vyrovnanú partiu aj s mužstvami z prvej polovice tabuľky, čo je pre naše mladé a neskúsené mužstvo určite plus. Musím povedať, že okrem prvého Púchova nie je mužstvo, ktoré by nás v oboch zápasoch jednoznačne predčilo.

Počas sezóny k vám chodilo viacero hráčov na striedavé štarty. Plánujete do budúcna utužiť viac káder vlastnými hráčmi?

- Veľmi by som si prial, aby sa domov vrátili viacerí odchovanci klubu, ktorí sú v zahraničí, ale je to ťažké, keďže hráme v amatérskych podmienkach. Hráči denne chodia do práce alebo do školy a popri tom hrajú hokej, pretože ich to stále baví. Ale uvidíme, možno sa mi časom niektorého podarí presvedčiť, aby sa k nám pridal.

V skupine o umiestnenie hráte najskôr s Breznom. V základnej časti ste oba zápasy prehrali, ale strelecky ste sa vedeli presadiť. Čo by mohlo na súpera platiť?

- Na každého súpera platí zodpovedný a bojovný výkon podporený dobrým výkonom brankára. Ak sa nám to podarí dodržať, máme šancu si aj z Brezna odniesť jedno víťazstvo.

S akým kádrom a cieľom idete do bojov o umiestnenie?

- Káder sa nám trochu oklieštil, keďže chalani, ktorí k nám chodili vypomáhať z Trnavy sa prepracovali ako stabilní hráči do tímu v Trnave. Na druhej strane, teraz dostanú príležitosť odchovanci, čo v iných kluboch nebýva zvykom. Z mojej strany sú ambície jasné, potrápiť Brezno, vyhrať zápas, aby sme budúci víkend aj my hrali doma dva zápasy a potešili tak verných priaznivcov.

Keď sa obzriete za základnou časťou, ktorý zápas vám najviac rezonuje v pamäti a prečo?

- Najviac asi domáci zápas so Žiarom nad Hronom. Na stretnutí bola výborná kulisa, k čomu prispeli aj fanúšikovia súpera. V zápase prišiel z našej strany nadštandardný výkon, hostia využili každé naše väčšie zaváhanie a gólom do prázdnej brány nakoniec zvíťazili 5:2. A samozrejme, zahrať si proti hráčom ako je Stümpel, Nádašdi alebo Ševela je vždy zážitok.

V Zápase hviezd 2. ligy nastúpili Peter Záviš a Michael Daniel. Akí sú to hráči?

Obaja sú od svojich hokejových začiatkov spojení so Senicou a nie je im tento klub ľahostajný. Peťo je obranca, poctivý smerom dozadu s dobrou rozohrávkou a podporou v útoku. Mišo je naopak silný útočník s dobrým korčuľovaním a tvrdou strelou. Oboch považujem za moju predĺženú ruku v kabíne.

Aká je návštevnosť na domácich zápasoch? Má rastúcu tendenciu?

- Návštevnosť na zápasoch sa pohybuje okolo čísel 100 až 120, ale môžem potvrdiť, že v posledných stretnutiach sme zaznamenali nárast divákov. Na spomínanom zápase so Žiarom bolo okolo 300 ľudí, čo nás veľmi teší. Veľa ľudí zanevrelo na mužský hokej v Senici po tom, ako skončila Dukla. Je ťažké im vysvetliť, že to čo teraz robíme je niečo úplne iné ako bolo v minulosti, a že je to postavené na iných princípoch. 90-percent hráčov sú odchovancami klubu, čo tu veľmi dlho nebolo. V každom prípade sme vďační za každého jedného fanúšika a budem dúfať, že sa nám ich podarí dostať na našu stranu ešte viac.

Ako túto sezónu hodnotíte kvalitu ako aj atraktivitu 2. hokejovej ligy?

- Súťaž je kvalitou veľmi dobrá, v každom tíme sú hráči so skúsenosťami z extraligy alebo 1. ligy. Veľa mladých hráčov, ktorí sa hokeju venujú popri zamestnaní, by sa kvalitatívne nestratili ani vo vyššej súťaži. Taktiež je to ideálna súťaž pre končiacich juniorov, aby pričuchli k mužskému hokeju, pretože tento prechod býva často kritický. Dovolím si tvrdiť, že súťaž je z roka na rok kvalitnejšia a pre divákov zaujímavejšia.