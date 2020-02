Mladý Smolinčan si obliekol reprezentačný dres

Odchovanec Skalice sa zapojil do zimnej prípravy s kategóriou U17.

1. feb 2020 o 15:56 Martina Radošovská

SKALICA. Marcel Masár je rodákom zo Smolinského, no svoje futbalové skúsenosti naberá v MFK Skalica. Okrem toho bol chvíľu súčasťou klubu AS Trenčín a koncom minulého roka mal možnosť obliecť si reprezentačný dres.

S mladým útočníkom sme sa rozprávali o sezóne v Skalici, o jeho futbalových začiatkoch, ale aj cieľoch.

Strácajú dôležité body

Marcel Masár má 14 rokov a v Skalici je súčasťou kategórie U15. „ S rozbehnutou sezónou v Skalici nie som veľmi spokojný, pretože momentálne sme na 10. mieste. Mrzí nás hlavne domáci zápas s Petržalkou, v ktorom sme vyhrávali 3:0, ale nakoniec sme prehrali 4:6. Body sme stratili aj doma proti Karlovej Vsi. Neviem, v čom to je, ale máme veľmi slabé druhé polčasy a potom strácame dôležité body,“ zhodnotil jesennú časť mladý hráč.

S futbalom začínal Marcel v 6 rokoch, kedy hrával za Naftu Gbely. „Mojím prvým trénerom bol pán Polesňák a neskôr pán Baumgartner zo Senice. Obaja tréneri ma veľa naučili, cením si ich prácu a ďakujem im za to. Keď som mal 8 rokov, volal mojim rodičom tréner Nemec a chcel, aby som si šiel zatrénovať do Skalice. V klube sa mi zapáčilo, aj preto som sem prestúpil,“ popísal svoju cestu do Skalice Marcel Masár, ktorý pokračoval pod taktovkou trénerov Nemca a Cingela.

Cenná skúsenosť z Trenčína

Minulú sezónu bol Marcel súčasťou tímu v Trenčíne. „Oslovil ma tréner Marek Ďanovský, s otázkou, či by som nechcel hrávať za AS Trenčín. Chodieval som s nimi na kvalitné turnaje a hrával som s nimi aj prípravné zápasy. Bola to pre mňa nová výzva, preto som sa rozhodol odísť do Trenčína na hosťovanie. Keďže ide o veľkú vzdialenosť, musel som v Trenčíne chodiť do školy a bývať na internáte. V klube boli veľmi dobré podmienky, ako aj výborná partia a skvelí tréneri. Bolo to však pre mňa veľmi náročné a po sezóne som sa rozhodol vrátiť sa späť do Skalice,“ popísal svoju skúsenosť Marcel, ktorý hráva na poste hrotového útočníka, no počas halovej sezóny si vyskúšal aj pozíciu obrancu.

Mladý futbalista má na konte množstvo nastrieľaných gólov, len za jesennú časť si ich pripísal štrnásť. Je však niektorý z nich špeciálnym? „Áno, dal som veľa gólov, ale v pamäti mám gól z priameho kopu v domácom zápase proti Interu Bratislava.“

Marcel Masár v reprezentačnom drese. (zdroj: Marcel Masár)

Reprezentačný dres

Futbalová reprezentácia Slovenska v kategórii U15 odohrala v novembri minulého roka dva medzištátne zápasy so svojimi rovesníkmi z Walesu. V nominácii reprezentačného trénera Martina Žambu sa ocitol aj Marcel Masár.

„Vo futbalovej akadémii v Dunajskej Strede sme odohrali dva prípravné zápasy proti Walesu, ktorý bol kvalitným súperom. Prvé stretnutie sme prehrali 0:1 a v druhom zápase sme remizovali 2:2. Bola to pre mňa nová skúsenosť, spoznal som veľa nových hráčov aj trénerov. V minulosti som bol súčasťou Výberov ZsFZ, ale reprezentácia je už o niečom inom a dúfam, že sa ešte do nominácie dostanem, pretože je pre mňa česť reprezentovať Slovensko,“ popísal svoje pocity mladý futbalista.

Marcel Masár už vo futbale pozbieral niekoľko ocenení. Ktoré z nich je pre neho najdôležitejšie? „Najcennejšie je asi z roku 2017, kde som sa s výberom ZsFZ zúčastnil kvalitného medzinárodného halového turnaja v českom Bruntáli. Vo finále sme zdolali DAC Dunajskú Stredu, stali sme sa víťazmi a ja som bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja. Treba však poďakovať aj vtedajším spoluhráčom, lebo bez nich by som toto ocenenie nedostal.“

Motivuje ho otec

Marcel pochádza z futbalovej rodiny, jeho starý otec Miroslav to ako mládežník skúšal v klube Slovan Bratislava, hrával v Rapide Bratislava, v Brezovej a doma v Smolinskom. Marcelov otec Martin je stále oporou mužstva v Smolinskom, ktoré je súčasťou 7. ligy ObFZ Senica.

„K futbalu ma priviedli rodičia, dedo Miro a dedo Jožko. Už ako malý som si s nimi na dvore kopal a pamätám si, že neraz som rozbil okno alebo kvetináč s kvetmi. Pri futbale ma motivuje hlavne otec a dáva mi rady, ako najlepšie hrať. Rodičia sa zúčastňujú každého zápasu, či už prípravného alebo majstrovského, a s otcom ich potom doma rozoberáme a odstraňujeme nedostatky.

Snažím sa však hlavne počúvať trénerov a plniť ich pokyny. V súčasnosti som začal v Skalici zimnú prípravu s kategóriou U17, čo je pre mňa opäť nová výzva. Máme naplánovaných veľa kvalitných zápasov a dúfam, že sa tejto výzvy chytím a tréneri so mnou budú spokojní,“ prezradil Marcel, ktorého futbalovým vzorom je Cristiano Ronaldo.

Láka ho anglická liga

A aké má mladý hráč futbalové ciele? „Nomináciou do reprezentácie sa mi splnil zatiaľ môj najväčší sen. V budúcnosti by som sa chcel dostať niekde do zahraničia, láka ma najmä anglická liga. Samozrejme, toto všetko je podmienené tým, aby som bol zdravý, vyhýbali sa mi zranenia a aby som podával vo svojom klube čo najlepšie výkony.“

Ak Marcel Masár práve nehrá futbal, rád trávi čas s kamarátmi, hrá florbal, bicykluje alebo hráva Xbox.