Tréner Skalice Michal Ružička sa chce dostať na štvrté miesto

Hokejisti Skalice vstúpili do nadstavby 1. hokejovej ligy.

2. feb 2020 o 8:06 Stanislav Cibulka

SKALICA. Hokejisti Skalice počas týždňa vstúpili do nadstavbovej časti. Hoci účasťou v hornej časti nadstavby, alebo v prvej šestici, majú už istotu play off, stále je o čo hrať.

Dlho to však vyzeralo, že to bude slabšia sezóna v porovnaní s tými predošlými.

Mužstvu sa nedarilo naladiť na víťaznú vlnu, prichádzalo k zmenám v zostave a miesto strieľania gólov väčšinou zbytočne inkasovalo. Skalický stroj sa však postupne rozbehol.

„Cieľom v základnej časti bolo dostať sa do prvej šesťky, čo sme splnili,“ rozhovoril sa tréner HK Skalica Michal Ružička a pokračoval:

„Rozbeh do sezóny sme nemali úplne ideálny. Mužstvo sa začalo skladať až v auguste a ešte pred prvým súťažným zápasom nebolo kompletné. Postupne, keď prichádzali hráči, sa hra zlepšovala.

Problémom ešte bolo množstvo striedavých štartov s Novými Zámkami, kde hráči chodili na zápasy ale s nami netrénovali.“

V polovici sa rozbehli

Po tom, ako popísal tréner Skalice počiatočné problémy, priznal aj zlepšené výkony. Stále však bolo čo zlepšovať a strata niektorých bodov ho mrzí doteraz. „Zhruba v polovici základnej časti sa zostava úplne stabilizovala, mali sme natrénované nejaké veci a hra sa začala zlepšovať. Škoda bola, že sme postrácali body s tabuľkovo slabšími súpermi, a aj preto sme až do konca základnej časti bojovali o svoju pozíciu. Nakoniec sa nám to podarilo, mužstvo je stabilizované a ideme do nadstavby,“ priblížil.

V hre je štvrté miesto

V hornej časti nadstavby, a teda v prvej šestici, budú Skaličania bojovať s Bratislava Capitals, Topoľčanmi, Martinom, Dubnicou a Spišskou Novou Vsou.

Nakoľko bodová strata na prvú spomínanú trojicu je pomerne obrovská, zaujímavé budú pre Záhorákov najmä súboje so Spišiakmi a s Považanmi.

V hre je totiž štvrté miesto a to zaručuje nielen štart play off na domácom ľade, ale v prípade vyrovnanej série aj rozhodujúci zápas na domácom ľade, čo si v Skalici veľmi dobre uvedomujú.

„Bodový rozdiel je už taký, že asi ťažko sa bude dať dostať vyššie ako na štvrté miesto. Na druhej strane, vôbec by nebolo zlé ani štvrté miesto, čo by znamenalo, že play off začneme doma a potom to bude už o momentálnej forme a stať sa môže hocičo,“ zamyslel sa Ružička.

„Je v našich silách zvládnuť práve tieto dôležité zápasy, ale veľakrát sú zápasy, kedy je mužstvo lepšie, nastavené na víťazstvo a nakoniec prehra. To je šport. Urobíme však všetko pre to, aby sme v prvej štvorke boli.“

Iba rozdielový hráč

A keďže práve zápasy s Dubnicou a Spišskou Novou Vsou by mohli byť pre Záhorákov zlomové, budú potrebovať nielen kvalitu a bojovnosť, ale aj kus športového šťastia. Kým Spišskú Novú Ves zdolali v základnej časti vo všetkých štyroch prípadoch – 5:3 a 6:1 doma a 6:2 a 4:3 na Spiši, s Dubnicou sa im už tak nedarilo.

Prvé dva zápasy na dubnickom ľade prehrali Skaličania 2:5, respektíve 3:8 a na domácom ľade najskôr vrátili Dubnici prehru 5:2 a následne ju zdolali až po predĺžení 5:4. Namieste je otázka, či na Záhorí neplánujú posilniť mužstvo.

„Keby sa niečo naskytlo, tak určite by sme sa chceli posilniť, ale z môjho pohľadu by to mal byť rozdielový hráč, inak si myslím, že nemá cenu zasahovať do mužstva,“ zaujal razantný postoj Ružička.

Ťažko hráčom brániť

Jedným z rozdielových hráčov v takýchto zápasoch mohol byť Dušan Kľučiar, ktorý prišiel do Skalice počas sezóny z Trnavy a hneď sa uviedol niekoľkými gólmi, ale nakoniec ho zlákali ambície lídra z Bratislavy, ktorý chce postúpiť do extraligy. „Je to škoda, že sme neudržali Dušana Kľučiara, ale dostal ponuku z Bratislavy, kde je doma a je ťažko mu v tom brániť. Hlavne ak hrá v mužstve, ktoré má ambíciu postúpiť do extraligy.“

Komplikovanejšie, ale atraktívnejšie

Od svojho účinkovania v prvej lige je to pre Záhorákov štvrtá sezóna a v každej sa dostali do play off. Táto je však iná. Liga je uzatvorená, čo znamená, že z nej nikto nevypadáva, a navyše je obohatená o nadstavbu, čo pre hráčov, väčšinou poloprofesionálov, ale aj amatérov, znamená väčší počet zápasov. Tréner Skalice to však tak nevníma, práve naopak, ligu považuje za zaujímavejšiu a atraktívnejšiu.

„Pre mužstvo je to komplikovanejšie, ale z môjho pohľadu zasa zaujímavejšie. Stále je o čo hrať aj v základnej časti, kde sa bojovalo o prvú šesticu, a teda istotu play off. Zvyšné štyri mužstvá zasa môžu hrať o zvyšné dve miestenky. Stále je o čo hrať a to prináša súťaži väčšiu atraktivitu,“ ukončil Ružička.

Skaličanom sa vstup do nadstavby príliš nevydaril. Hoci vo vloženom kole rozstrieľali slovenskú osemnástku a získali povinné, ale dôležité tri body, jeden bod po prehre v Topoľčanoch 3:4 po nájazdoch sa im máli, navyše keď v ďalšom kole na domácom ľade nezískali ani bod proti hráčom Martina. Počas týždňa však odohrajú šesťbodové zápasy, keď vycestujú v stredu do Dubnice a v piatok do Spišskej Novej Vsi. A práve tieto zápasy môžu veľa napovedať do tabuľky a do boja o štvrté miesto.