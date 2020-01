Primátor v Gbeloch vetoval zníženie svojho platu. Bez vysvetlenia

Podľa Transparency International Slovensko by primátor mal svoje rozhodnutia vysvetliť.

30. jan 2020 o 19:20 Peter Matula

GBELY. Primátor mesta Gbely Jozef Hazlinger nepodpísal dve uznesenia, ktoré na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v januári schválili poslanci. Jedno uznesenie sa týkalo zníženia platu primátora o 20 percent a druhé snahy poslancov o audiovizuálne záznamy z rokovaní zastupiteľstiev.

Návrh na zníženie platu primátora predložil na rokovaní zastupiteľstva (15.1.) jeden z poslancov Tomáš Papánek. Dôvodom bola nedostatočná komunikácia primátora s poslancami a ignorácia ich požiadaviek v prípade mokrade Kúcanka. Za zníženie platu Hazlingera vtedy hlasovalo 6 z 10 prítomných poslancov. Dvaja poslanci boli proti a dvaja sa hlasovania zdržali.

Nechce na zastupiteľstve kameru

Druhým uznesením, ktoré primátor odmietol podpísať bola zmena rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva (MsZ), ktorá by mestu ukladala povinnosť zhotovovať z rokovaní MsZ audiovizuálny záznam. Poslanci svoj návrh odôvodňovali snahou o lepšiu informovanosť obyvateľov mesta o dianí v samospráve. Za toto uznesenie hlasovalo 7 poslancov a 3 sa hlasovania zdržali.

Reakcia primátora

Primátora Hazlingera sme sa pýtali na dôvody, pre ktoré sa rozhodol tieto uznesenia nepodpísať. Podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení môže primátor nepodpísať (vetovať) uznesenie zastupiteľstva do 10 dní od jeho schválenia v dvoch prípadoch: ak má podozrenie, že je v rozpore so zákonom, alebo ak je zjavne nevýhodné pre mesto.

Primátora mesta Gbely sme žiadali o argumenty, nie len o konštatovanie, že mu nepodpísanie uznesení umožňuje zákon.

Primátorovi mesta Gbely sme poslali dve nasledujúce otázky:

"V čom je pre mesto nevýhodné zníženie platu primátora, resp. aké sú argumenty na nepodpísanie uznesenia MsZ, teda okrem toho, že to umožňuje zákon?

V čom je pre mesto nevýhodné, ak by sa z rokovaní mestského zastupiteľstva robieval audiovizuálny záznam? Prečo primátor nepodpísal toto uznesenie, ak opäť opomenieme odpoveď, že mu to umožňuje zákon? Zaujímajú nás argumenty, v čom sú tieto uznesenia nevýhodné pre mesto Gbely?"

Odpoveď primátora Hazlingera prinášame v plnom znení:

"Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. umožňuje využiť sistačné právo (právo veta), ktoré som uplatnil. Zákon mi neukladá povinnosť zdôvodnenia."

Komentár k zákonu je iný

Na nepodpísanie uznesenia mestského zastupiteľstva bez zdôvodnenia sme sa opýtali advokáta Petra Baláža, ktorý niekoľko rokov pracoval ako právnik pre samosprávu. Upozornil, že k zákonu, presnejšie aj k paragrafu, ktorý umožňuje primátorovi nepodpísať uznesenie, existuje komentár. Ten vysvetľuje, ako je možné tento paragraf podrobnejšie vyložiť. V komentári sa podľa Baláža píše:

" O zákonnom dôvode nepodpísania uznesenia v tejto lehote z dôvodu uplatnenia jeho sistačného práva b y malo byť obecné zastupiteľstvo bezodkladne informované. Je to dôležité najmä preto, aby obecné zastupiteľstvo mohlo včas uplatniť svoje právo podľa § 13 ods. 8.

Legálny dôvod pre uplatnenie sistačného práva môže byť len ten, ktorý ustanovuje zákon, t. j. nezákonnosť schváleného uznesenia alebo jeho zjavná nevýhodnosť pre obec."

Poslanci to očakávali

Pre poslankyňu mestského zastupiteľstva v Gbeloch Petru Horinkovú nie je takýto postup primátora prekvapením.

"Aj keď sme asi jediné mesto na Slovensku, kde si primátor sám sebe určuje svoj plat, akceptujem to. Po predchádzajúcich skúsenostiach s ním som čakala, že to nepodpíše. Čo ma ale mrzí, je nepodpísanie kamerovania mestských zastupiteľstiev, pretože tým oberáme občanov, ktorí nemajú možnosť sa osobne zúčastniť, aby si to mohli pozrieť aspoň zo záznamu. Myslím si, že by to v tomto storočí mala byť samozrejmosť pre každé mesto. Ten, kto nemá čo skrývať, nemôže byť proti," tvrdí poslankyňa.

Ak by poslanci v Gbeloch chceli prelomiť primátorovo veto, museli by obe uznesenia schváliť až 8 hlasmi poslancov z 12. Zákon totiž hovorí, že na opätovné schválenie uznesenia je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov MsZ. Podľa našich informácií však toľko hlasov opozícia v Gbeloch nemá.

Primátor by nemal mať problém rozhodnutia vysvetliť

Na situáciu, ktorá nie po prvýkrát nastala v meste Gbely, sme sa opýtali aj organizácie Transparency International Slovensko. Chceli sme vedieť, či je takýto postup primátora mesta Hazlingera v poriadku tak po zákonnej, ako aj po etickej stránke.

"Primátorské veto možno vnímať ako súčasť demokratického mechanizmu bŕzd a protiváh, ktorý zabezpečuje rovnováhu pri deľbe moci. Primátor však môže veto využiť iba v prípade, ak sa domnieva, že uznesenie zastupiteľstva odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné. Takáto formulácia zákona vytvára primátorovi určitý priestor na vlastnú úvahu, nie však na svojvoľné využívanie vetovania nepohodlných poslaneckých rozhodnutí. Žiaľ, ako ukazujú aj naše analýzy, tento nástroj je v niektorých slovenských samosprávach značne nadužívaný," reagoval odborník na samosprávu Michal Piško.

Zároveň priznáva, že tento konkrétny prípad z mesta Gbely podrobnejšie nepozná, ale z popisovaných uznesení mu nie je jasné, v čom by mali byť nezákonné alebo zjavne nevýhodné pre mesto.

Presne toto sme chceli vedieť od primátora, ktorého sme žiadali o vysvetlenie jeho rozhodnutí. Nedozvedeli sme sa však nič.

"Ak má primátor naozaj pocit, že uznesenia nezákonné alebo nevýhodné sú, nemal by mal problém svoje veto občanom i poslancom zrozumiteľne vysvetliť. Naopak, mala by to byť jeho povinnosť. V opačnom prípade sa naozaj nemožno čudovať názorom o zneužívaní práva veta na verejnosti neprospešné politikárčenie," uzatvára M. Piško z Transparency International Slovensko.