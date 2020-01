V Senici nič nového, Spartak sa za Vorela ospravedlnil

Trnavský klub informoval o angažovaní brankára Vojtěcha Vorela ešte 13. decembra prostredníctvom svojej webovej stránky.

26. jan 2020 o 10:09 Martina Radošovská

SENICA. Táto informácia prišla spoločne s prestupom Petra Boleka, ktorý bol v klube brankárskou dvojkou. Práve Vorel sa mal stať jeho náhradníkom, čím chcel klub opäť zvýšiť konkurenciu na tomto poste.

Informáciu začali preberať viaceré médiá, medzi ktorými sme boli aj my. Po týždni sa však ukázalo, že veci sa majú inak, za čo sa Spartak ospravedlnil prostredníctvom klubovej stránky.

Za všetkým stojí nepozornosť

„Pravda je taká, že medzi oboma stranami prišlo iba k prejaveniu vôle ohľadom budúcej spolupráce, ktorej malo predchádzať hráčove úspešné zvládnutie zdravotných a fyzických testov. Až následne by prišlo k administratívnemu dotiahnutiu celého procesu, k čomu doteraz neprišlo, nakoľko sme si vedomí, že hráč v tomto momente nemôže ukončiť hosťovanie bez súhlasu FK Senica,“ uvádza klub stanovisko k celej situácii. Za celým nedorozumením stojí podľa trnavského klubu nepozornosť, ktorá spôsobila uverejnenie mylnej informácie.

Brankár Vojtěch Vorel a FC Spartak Trnava nepodpísali žiadnu platnú zmluvu, ani nerokovali o konkrétnych podmienkach.

„Uvedomujeme si, že článok uverejnený na našej webstránke ponúkol inú interpretáciu a za jeho chybné znenie sa FK Senica a jeho fanúšikom ospravedlňujeme. Chceli by sme senický klub uistiť, že omyl rozhodne nevznikol s úmyslom uškodiť, ale nedopatrením z dôvodu nepozornosti a nedostatku informácií. Veríme, že toto nedorozumenie nenaštrbí nadštandardné vzťahy medzi FC Spartak Trnava a FK Senica, ktoré sme doteraz mali,“ dodal Spartak.

Vorel s mužstvom netrénuje

A čo na celú situáciu vraví Senica? „Bolo to tak, ako na svojej stránke uvádza FC Spartak Trnava. Hráča zobrali bez nášho súhlasu a nemali na to žiadne povolenie. My sme sa dozvedeli až z médií, že Vojtěch Vorel je v Trnave,“ povedal športový riaditeľ klubu Ivan Tobiáš.

Vorel tak naďalej zostáva hráčom Senice, no akým smerom sa bude celá udalosť vyvíjať, teraz nikto nevie povedať. 23-ročný brankár sa nezapojil do zimnej prípravy v senickom klube a nie je ani súčasťou prípravy v Trnave.

Zároveň Ivan Tobiáš potvrdil, že situácia v FK Senica sa zatiaľ nezmenila. „Ohľadom nového investora nie sú žiadne informácie a nemáme nič nové. Verím, že začiatkom týždňa sa to zlomí a prídu dobré správy.“