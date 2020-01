Trdlofest pripraví mesto, o Skalických dňoch rozhodne súťaž

Mesto informovalo, že súťaž na realizáciu Skalických dní 2020 bude vyhlásená v priebehu niekoľkých dní.

24. jan 2020 o 15:58 TASR

SKALICA. Mesto Skalica sa pripravuje na nadchádzajúcu letnú turistickú sezónu. Tá bude spustená 16. mája počas podujatia Trdlofest a jej koniec je spojený so Skalickými dňami, ktoré budú 11. až 13. septembra. TASR informoval hovorca mesta Miroslav Minďáš.

Pôvodne mala obe podujatia zabezpečiť spoločnosť Správa mestského majetku (SMM). Tá už v auguste 2019 vysúťažila zadávateľa na zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní pre zákazky Skalické dni a Trdlofest a v novembri s víťazom podpísala zmluvu.

Usporiada ich mesto

"Nakoniec ich zorganizuje mesto, aby sme to vedeli viac kontrolovať. Zobrala som pripomienku, že nechceme predražovať lístok pre návštevníka o daň z pridanej hodnoty," uviedla primátorka mesta Skalica Anna Mierna.

Ako ďalej doplnila, Trdlofest na rozdiel od minulosti pripravuje mesto úplne vo vlastnej réžii. "To znamená oddelenie kultúry a Správa mestského majetku. Mám za to, že jedno aj druhé máme v rozpočte nastavené a chceli by sme tie doplatky, ktoré boli v minulosti, podstatne znížiť a zabezpečiť kvalitatívnu úroveň, ktorú sme mali," spresnila primátorka. Súčasťou Trdlofestu majú byť ochutnávky trdelníka a vína, pečenie maxitrdelníka a v tomto roku by mal byť program postavený predovšetkým na prezentácii domáceho folklóru.

Menej peňazí

"V plánovanom rozpočte sú náklady na Trdlofest znížené o 50 percent, príjmy sú naopak zvýšené o 30 percent. Na porade poslancov sme sa pýtali, ako to bude riešené, zatiaľ sme odpoveď nedostali," informoval o situácii poslanec mestského zastupiteľstva Vladislav Horňák.

"Ako človek, ktorý sa v minulosti podieľal na tvorbe týchto podujatí a organizoval ich viac rokov, si myslím, že príprava mala prebiehať už minimálne rok dopredu. Vnímam tu isté riziko ohrozenia týchto podujatí," doplnil poslanec.

O výške vstupného a nájmu pre predajcov na oboch podujatiach zatiaľ nie je rozhodnuté. "Bavíme sa o vstupnom aj o predajcoch, ale uvidíme, ako si to vyhodnotíme. Chcela by som sa o tom porozprávať aj s poslancami, ale na prvom mieste je to, aby sme ustáli rozpočet," doplnila primátorka Skalice.