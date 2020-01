Spartak Trnava je pre neho veľkou výzvou

Jakub Krč odišiel z FK Senica.

24. jan 2020 o 10:00 Martina Radošovská

SENICA. FK Senica zažíva počas zimnej prestávky veľké zmeny, ktoré sa dotkli aj kádra.

Odchod z klubu ohlásilo viacero hráčov zo základnej zostavy. Jedným z nich sa stal aj senický odchovanec Jakub Krč, ktorý na jar bude obliekať dres trnavského Spartaka.

Turbulentné obdobie, ktoré zasiahlo klub na Záhorí, však nestojí za jeho rozhodnutím odísť. Dvadsať-dvaročného ľavého obrancu si vyhliadol tréner Ricardo Chéu, ktorý s ním mal možnosť spolupracovať v Senici počas minulej sezóny. Pre mladého hráča to bola výzva, ktorá sa neodmieta.

„Na začiatku zimnej prípravy nám bolo v Senici povedané, že v klube to nevyzerá najlepšie, pretože sa hľadá nový investor. Vtedy som však túto situáciu neriešil, hlavou som bol nastavený, že som súčasťou Senice a s mužstvom som odštartoval prípravu. Potom však prišla ponuka z Trnavy, ktorú osobne vnímam ako veľkú príležitosť,“ prezradil v rozhovore Jakub Krč.

V drese Spartaka chce odohrať čo najviac zápasov

„Spartak Trnava je veľkým klubom s bohatou históriou a jedinečným štadiónom, ktorý hráčom ponúka vynikajúce podmienky. Hrať za Trnavu je pre mňa výzvou.“

A s akými cieľmi prichádza Jakub Krč do Trnavy? „Určite by som chcel Spartaku pomôcť prebojovať sa do prvej šestky. Mojím osobným cieľom je odohrať čo najviac zápasov v drese Trnavy,“ pokračoval Krč, ktorý ešte minulý týždeň absolvoval v nových farbách svoju premiéru v prípravnom zápase proti SK Sigma Olomouc. Momentálne sa so Spartakom nachádza na zimnom sústredení v tureckom Beleku.

„Nemôžem povedať, že idem do úplne neznámeho prostredia. Z hráčov poznám Marka Tešiju a Filipa Dangubića z ich pôsobenia v Senici a známe mi je aj trénerské duo Chéu – Barbosa.

Viacerých hráčov z kádra poznám aj vďaka vzájomným zápasom,“ pokračoval Jakub Krč.

V rozhodnutí ho podporil aj otec

V Spartaku kedysi pôsobil aj Jakubov otec Peter Krč, a to konkrétne v sezóne 1996/1997 pod vedením Karola Peczeho.

„Otec ma v rozhodnutí prestúpiť do Trnavy podporil a sám mi povedal, že mám využiť šancu, ktorá sa mi naskytla. Drží mi palce, za čo mu veľmi ďakujem,“ pokračoval Jakub.

Na otázku, či mu bude zo Senice niečo chýbať, priznal, že by sa chcel klubu skôr poďakovať.

„V Senici ma futbalovo vychovali, dali mi šancu a možnosť v seniorskom futbale, kde som naberal skúsenosti. V klube som strávil veľa pekných čias, ale keď prišla táto možnosť, chcel som sa posunúť ďalej,“ pokračoval mladý obranca.

Svoje kvality chce ukázať proti Slovanu

A ako Jakub Krč vníma trnavských fanúšikov, ktorí sú veľmi vďačným, no zároveň aj náročným publikom?

„Myslím si, že každý fanúšik je náročný, ale môžem povedať, že tí trnavskí sú najlepší.

Budem veľmi rád, ak nás budú chodiť podporovať aj naďalej, a my sa im budeme snažiť odvďačiť výkonmi na ihrisku.“

Šanca ukázať trnavským fanúšikom svoje kvality možno príde pre Jakuba v náročnom zápase proti Slovanu Bratislava, ktorý na nich čaká hneď v prvom jarnom kole.

„Na zápas so Slovanom sa teším, v Trnave ide o veľké derby a je to zároveň veľká výzva hneď v úvode. Je potrebné sa na stretnutie čo najlepšie pripraviť a vložiť do toho všetko.“

Jakub Krč je odchovancom senického futbalu, za ktorý nastupoval v lige už od roku 2015. Spolu v nej odohral 75 ligových zápasov, počas jesennej časti si ich pripísal na konto sedem.