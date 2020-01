Rozbité cesty v kraji vadia aj županovi

Viaceré štátne cesty sú v zlom až havarijnom stave.

22. jan 2020 o 17:37 Martina Radošovská

SENICA. Havarijný stav viacerých úsekov ciest si uvedomujú nielen samotní obyvatelia regiónov, ale aj samosprávny kraj, ktorý na nevyhovujúci stav dlhodobo upozorňuje aj štátne orgány, zatiaľ však neúspešne.

Naposledy kraj poukázal na cestu I/51 medzi Jablonicou a Holíčom, keď v decembri oznámil, že na viacerých úsekoch nebude možné kvôli ich zlému stavebno-technickému stavu odhŕňať sneh, a tak bude zimná údržba prebiehať len chemicky.

Kraj zabezpečuje len údržbu

Údržbu tejto cesty síce zabezpečuje Správa a údržba ciest TTSK, no je vo vlastníctve Slovenskej správy ciest, čiže štátu.

„Na úsekoch, ktoré udržujeme na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest, rea-lizujeme pravidelnú letnú a zimnú údržbu. Ide o kosenie vysokej trávy, opravu výtlkov, opravu dopravného značenia, orezávanie kríkov a stromov, prerezávku stromoradia, čistenie vozoviek a krajníc po zimnej údržbe, osádzanie snehových kolov, odstránenie následkov mimoriadnych udalostí a dopravných nehôd, a ďalšie práce realizované na základe objednávky. Cesty I. triedy vlastní štát, ktorý musí zabezpečiť aj ich opravy, no pri niektorých bolo neskoro už včera,“ ozrejmil župan Jozef Viskupič.

Reakciou bola rýchla úprava

Slovenská správa ciest zareagovala na výhrady kraja a uvedené úseky ešte v decembri vyfrézovala, aby ich bolo možné v zimnom období odhŕňať.

„ Aj keď sa realizovali úpravy, vďaka ktorým je možné mechanické odhŕňanie, stále hrozí, že v dôsledku nepriaznivého počasia môžu na ceste nastať problémy. Do vyfrézovaných častí sa dostane voda, ktorá následne zamrzne a môže prísť ku kolíznym situáciám, ako aj k ďalšiemu poškodzovaniu vozovky,“ pokračoval župan.

Cesta medzi Senicou a Holíčom predstavuje jednu z najdôležitejších dopravných tepien aj pre nákladnú dopravu smerom na Českú republiku. Okrem zlého technicko--stavebného stavu však tento úsek trápi vodičov aj kvôli zvýšenému výskytu lesnej zveri.

Nejde o jedinú cestu

„Ešte minulý rok deklarovala vláda Slovenskej republiky, že do opráv ciest I. triedy je pripravených 200 miliónov eur, ktoré budú rozložené na najbližšie 4 roky. Už vtedy sme apelovali na vládu, aby bol medzi priority zaradený úsek cesty Senica – Holíč, ktorý je vo veľmi zlom stave. Je neprípustné, aby sme takto dôležitý úsek udržiavali len plátaním dier,“ pokračoval Viskupič.

Aj keď patrí úprava cesty medzi Holíčom a Senicou za prioritu Trnavského samosprávneho kraja, nejde o jedinú cestu, ktorú kraj eviduje ako problémovú. Ďalšími úsekmi ciest I. triedy sú časť Biela Hora, Trnava – Madunice, Šamorín – Dunajská Streda či Sereď – Šintava.

Najviac alarmujúce je, že súťaž, ktorú Slovenská správa ciest realizovala, bola neúspešná a musela byť zrušená.

„Momentálne čakáme, ako sa štát s touto situáciou vysporiada. Naďalej budem apelovať na Ministerstvo dopravy SR či už ako trnavský župan, ale aj predseda Združenia samosprávnych krajov – SK8, aby vláda začala systematicky pristupovať k budovaniu a obnove cestnej infraštruktúry. My zatiaľ vynakladáme maximálne úsilie, aby tieto úseky ciest boli udržované a boli pre vodičov bezpečné, a to aj napriek ich zlému stavu,“ vysvetlil župan.

Aj my sme sa obrátili na Slovenskú správu ciest s otázkou, či plánujú v roku 2020 realizovať rekonštrukcie a úpravy ciest I. triedy v Trnavskom kraji, no do uzávierky novín nám neprišla žiadna odpoveď.

Zlý stav ciest eviduje aj polícia

Zaujímalo nás, ako vníma stav cesty I/51 polícia, preto sme oslovili aj krajskú policajnú hovorkyňu Martinu Kredatusovú. Podľa jej slov vykonávajú príslušníci krajského dopravného inšpektorátu kontroly dopravného značenia, ako aj stavebno--technického stavu ciest I. triedy v Trnavskom kraji.

Tieto kontroly sú vykonávané v pravidelných intervaloch, minimálne však trikrát do roka, a to na jar, pred letnou turistickou sezónou a pred zimnou sezónou.

„Na nevyhovujúcom stavebno-technickom stave cesty, ktorý ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bola na rizikových úsekoch cesty I/51, na podnet krajského dopravného inšpektorátu osadená zvislá výstražná dopravná značka „Nerovnosť vozovky“, ako aj znížená rýchlosť na 70 km/h zvislým dopravným značením,“ objasnila Kredatusová.

Polícia eviduje na ceste I/51 viacero rizikových úsekov, konkrétne ide o horský priechod Biela Hora, a to najmä v zimnom období. Patrí sem aj úsek Senica – Radošovce, najmä z hľadiska stavebno-technického stavu cesty a úsek Radošovce – Holíč, taktiež z dôvodu nevyhovujúceho stavebno-technického stavu cesty ako aj zvýšeného výskytu lesnej zveri.

Modernizácia krajských ciest

Trnavský samosprávny kraj má vo vlastníctve takmer 1 600 km ciest, z toho 525 km tvoria cesty II. triedy a vyše tisíc kilometrov cesty III. triedy.

V uplynulom roku sa v okresoch Senica a Skalica rekonštruovali viaceré cesty.

Opravil sa úsek cesty II/501 Cerová – Jablonica, ktorý je výrazne zaťažovaný kamiónovou dopravou a bol značne poškodený. V okrese Skalica kraj rekonštruoval cestu III/1146 Radošovce – Mokrý Háj a v rámci eurofondových projektov sa začala v minulom roku modernizácia cesty II/581 Podbranč – Myjava, ktorú plánuje kraj ukončiť tento rok.

Rovnako má kraj v rozpočte vyčlenené financie na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy aj v tomto roku.

„V roku 2020 budeme v okrese Senica realizovať opravy úsekov ciest III/1151 Prietrž – Osuské a cestu pri obci III/1159 Častkov – spojovacia. V okrese Skalica budú modernizované úseky III/1155 Gbely – Smolinské a III/1131 Skalica – ul. Mýtna, Horská – Zlatnícka dolina.

V spolupráci s mestom Senica pripravujeme projekt prepojovacej komunikácie, ktorá by mala spojiť cesty II/500 a III/1150 a z prostriedkov Európskej únie sme začali pripravovať podklady pre projektovú dokumentáciu opravy úseku cesty II/426 Vrádište – Skalica,“ uzavrel Viskupič.