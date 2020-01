Roman Haša zaznamenal svoj osobný rekord

V dávaní gólov chce pokračovať aj na jar.

22. jan 2020 o 11:58 Martina Radošovská

SKALICA. Hráči MFK Skalica už naplno zarezávajú v zimnej príprave. Minulý týždeň klub avizoval prvú posilu, ktorou sa stal trenčiansky odchovanec Michal Ranko. Dvadsaťpäťročný stopér pôsobil aj v klube FK Senica.

Skaličania strácajú na čelo tabuľky len tri body, pričom doma boli počas celej jesennej časti nezdolateľní. Okrem toho sa môžu pýšiť aj titulom najlepšieho strelca jesennej časti vďaka štrnásťgólovému Romanovi Hašovi, s ktorým sme sa rozprávali.

Najviac ich mrzí prehra v Dubnici

„Myslím si, že jesenná časť dopadla celkom úspešne, no zároveň musím dodať, že sme mohli mať na konte aj viac bodov. Domáci zápas s Liptovským Mikulášom sme remizovali, aj keď sme mali vyhrať a najviac nás azda mrzí prehra v Dubnici nad Váhom,“ v krátkosti zhodnotil jesennú časť Haša. Práve pri prehre s Dubnicou bol tréner Jozef Kostelník skúpy na slovo.

„Ako som povedal, prehra s Dubnicou nás mrzí, no stretnutie bolo ovplyvnené aj inými faktormi a s výsledkom sa nedalo nič robiť. Mrzí nás aj prehra s rezervou Slovana Bratislava hneď v druhom kole. Bola to však pre nás zároveň poučná prehra, pretože od nej sme sa odpichli a ťahali šnúru výhier,“ pokračoval úspešný strelec.

Roman Haša pôsobí v Skalici od roku 2017 a s trénerom Jozefom Kostelníkom sa tak nestretol po prvýkrát. „Spolupracuje sa mi s ním veľmi dobre. Je to tréner, ktorý má určitý herný štýl a mne to vyhovuje. Zároveň je to typ, ktorý chce víťaziť, takže ku každému zápasu pristupuje stopercentne a to isté vyžaduje aj od hráčov. Vždy je naším cieľom vyhrať, nielen v lige, ale aj v prípravnom zápase. Môžete mať niečo natrénované, ale nemusíte to v zápase ukázať. Vtedy je to úplne zbytočné a zbytočne to aj trénujete,“ zhodnotil Haša.

Slovnaft Cup: Horná Krupá - Skalica (zdroj: Martina Radošovská)

Osobný rekord

Roman Haša po jesennej časti kraľuje tabuľke strelcov 2. ligy. Ako dodáva, na dávanie gólov nemá žiadny špeciálny recept. „Dôležité je byť na správnom mieste a v sľubných šanciach zachovať pokoj a rozvahu. Potom už stačí loptu umiestniť kam chcem, to je celé. Myslím si, že recept na dávanie gólov ani neexistuje, pretože niekedy sú góly aj o šťastí,“ prezradil Haša.