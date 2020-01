Chceme len zachovať kus prírody v obytnej zóne

Ani ja a ani poslanci nie sme proti výstavbe, tvrdí aktivista.

21. jan 2020 o 13:12 Peter Matula

GBELY. Na čele iniciatívy za zachovanie umelej mokrade Kúcanka v Gbeloch stojí miestny aktivista MARTIN JAHODKA. Úzko spolupracuje s viacerými mestskými poslancami, ktorí sú stotožnení s jeho postojom k tejto environmentálnej téme. Opýtali sme sa ho teda na dôvody jeho snahy o zachovanie mokrade.

Nie každý vie, čo je to vlastne tá Kúcanka, okolo ktorej sa v Gbeloch vedie spor. Môžete nám to teda priblížiť?

Kúcanka je umelá mokraď. Tak ju zadefinovala Štátna ochrana prírody SR Správa CHKO Záhorie. Obyvatelia mesta Gbely ju predtým poznali najmä ako miesto kde sa kedysi ťažila hlina do miestnych tehelní. Ťažením neskôr vznikla vodná plocha bez prítoku vody, v ktorej sa potom udomácnili obojživelníky a začali tam sídliť aj určité druhy vtáctva. Niektorí ľudia tam dokonca nasadili aj ryby.

Na čo bola potom Kúcanka využívaná?

Mnohí z nás sa tam chodili ako deti v zime napríklad korčuľovať, v lete tam chytali ryby. Z Kúcanky sa stal kus nezvyčajnej prírody, na ktorú si miestni zvykli.

Dnes je Kúcanka zarastená vysokou trávou, je značne zanedbaná. Prečo?

Až donedávna bola súčasťou súkromných pozemkov, takže zásahy do súkromného vlastníctva neprichádzali do úvahy. Teraz je už však vo vlastníctve mesta a máme teda jedinečnú šancu sa o ňu lepšie postarať, vyčistiť ju, vykosiť a následne aj revitalizovať. To je našim cieľom. Chceme tento jedinečný kúsok prírody v rozširujúcom sa zastavovanom území mesta zachovať pre budúce generácie.

Čo by tam malo podľa vás vzniknúť?

Vodná plocha s prirodzeným výskytom tamojších živočíchov, ktoré tam našli vhodné podmienky pre svoj život. Kúcanka stojí v blízkosti cyklotrasy, ktorá vedie z mesta Gbely k Adamovským jazerám a pokračuje na Ostrý vrch. Je to teda vhodné miesto, kde by si mohli ľudia sadnúť na lavičku a odpočinúť. Záležalo by na tom do akej miery úprav by sme sa pustili. V každom prípade o je to vec verejná a mal by sa dať priestor občanom mesta a ich názorom.

Primátor mesta Hazlinger argumentuje tým, že by mesto prišlo zachovaním Kúcanky o desať stavebných pozemkov, a teda aj o peniaze za ich predaj.

Argumentácia pána primátora je postavená výhradne na ekonomickom pohľade, pričom kalkuluje s vymyslenými číslami, nemá žiadnu relevantnú analýzu jednotlivých nákladov a zámerne zavádza obyvateľov polopravdami. Celý zámer mesta na výstavbu pozemkov pre budúcu IBV nemá od začiatku nič spoločné s tým, ako by to malo v slušnej spoločnosti vyzerať. Mesto navyše zatiaľ nemá financie na výstavbu ciest, chodníkov či verejného osvetlenia... Sám primátor na zastupiteľstve priznal, že je možné, že bude potrebný úver na financovanie dopravnej infraštruktúry v tejto lokalite. Miestna materská škola nemá dostatok miest pre všetky deti, ale výstavba má byť určená pre mladé rodiny s deťmi. Takže aj z tohto je vidieť, že mestu pod vedením pána primátora chýba v tomto prípade akákoľvek ucelená koncepcia. Chcem zdôrazniť, že ani ja a ani poslanci nie sme proti výstavbe rodinných domov pre mladé rodiny. V tomto máme s primátorom rovnaký cieľ. Nepáči sa nám však jeho postup pri realizácii tohto zámeru. Jeho arogancia a samoľúbosť. Absolútna svojvôľa, bezcharakternosť a neochota počúvať. To, že nekomunikuje a svojvoľne rozhoduje o veciach, ktoré sa týkajú nás všetkých. Namiesto toho, aby dal v dostatočnom predstihu priestor verejnej diskusii a umožnil ľuďom a poslancom, ktorí majú záujem nielen chrániť prírodu, vyjadriť sa, tak svojou neoprávnenou činnosťou robí všetko preto, aby zničil Kúcanku čo najskôr. Je pre nás neakceptovateľné, aby primátor konal v rozpore s vyjadreniami ŠIŽP a bez potrebných súhlasov zavážal a ničil našu prírodu. Je v našom záujme, aby sme neopakovali chyby z minulosti, ktoré sa stali pri výstavbe iných štvrtí na bývanie. Žijeme predsa v 21. storočí a chceme zachovať kus prírody. Ľudia si jej význam začali viac a viac uvedomovať, len náš primátor akosi nie.

Spomínate aroganciu a postup primátora, s ktorým nesúhlasíte. O čo konkrétne ide?

Zastupiteľstvo v Gbeloch vlani prijalo uznesenie, že by mal primátor Hazlinger informovať o prípadných zásahoch pri Kúcanke. Sme si vedomí toho, že nemôžeme primátorovi dávať úlohy, zákon to poslancom ani neumožňuje. O toto nám teda nejde. Ide nám len o lepšiu komunikáciu. Slušnosť. Informovanosť. O také obyčajné ľudské správanie. A vzájomný rešpekt. Nie je predsa akceptovateľné, aby sa primátor mesta na verejnom zastupiteľstve uchyľoval k osobným verbálnym útokom voči niektorým poslancom. Myslím si, že to nie je tak veľa, čo požadujeme.

Primátor však namiesto informovania poslal ku Kúcanke bagre...

Presne tak. To je to, čo nás nahnevalo. Ľudia, ktorí bývajú v blízkosti tejto mokrade nám volali, že bagre navážajú do Kúcanky hlinu. Viacerí poslanci utekali na mestský úrad, márne. Skupinka občanov a poslancov sme písali sťažnosti a podnety – na slovenskú inšpekciu životného prostredia, na CHKO, na životné prostredie na kraj, do televízie, všade, kde sa dalo... Po pár dňoch práce ustali, z Kúcanky však ostala len slabá polovica. Niekoľko dní na to, koncom augusta, sa konalo zastupiteľstvo, kde poslanci primátora žiadali, aby ich informoval, ak bude plánovať niečo na Kúcanke robiť. Nič také ale neurobil, naopak, deň po Vianociach sa na Kúcanke znovu objavili bagre. Bola zavolaná polícia, ktorá práce stopla, nakoľko mestu chýbalo viacero povolení.

Primátorovi to nevadilo? Ako to vysvetlil?

Tvrdil, že Kúcanku nezaváža, ale iba upravuje brehy, kvôli bezpečnosti ľudí. Takáto odpoveď je typickým príkladom jeho klamania. Na vlastné oči sledujete zavážanie mokrade a on tvrdí, že je to úprava brehov pre bezpečnosť. Takýto argument je smiešny.

Jozef Hazlinger Kúcanku nazýva jamou. Tvrdí tiež, že tam nie je takmer žiadna voda. Aj to je dôvod, prečo ju chce zaviesť.

Opak je pravdou. My sme tam koncom leta fotili a točili video. Máme dôkaz, že tej vody tam je zatiaľ dosť. Napriek tomu pán primátor opakovane verejne klamal ľudí a tvrdil, že v Kucanke žiadna voda nie je. Áno, hladina Kúcanky postupne klesá, ale voda tam je už niekoľko desiatok rokov stále. Pravdepodobne za pokles môže neďaleká ťažba dreveného uhlia -lignitu , ktorá spôsobuje pokles spodných vôd a tiež nedostatok atmosférických zrážok.

Má Kúcanka aj iný význam ako len rekreačný?

Kúcanka a mokrade ako také zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti suchu. Jedným z najefektívnejších spôsobov ako zmierniť dopady sucha na náš každodenný život je práve efektívne využívanie vodozádržných opatrení. Umelé mokrade sú jedným z takýchto opatrení a Európska únia poskytuje financie na ich zachovanie cez eurofondy. Niektoré mestá, ako napríklad Trnava, to už pochopili, náš primátor nie.

Ak napokon Kúcanku zavezú, mesto musí postaviť novú vodnú nádrž. Také je rozhodnutie okresného úradu. Koľko to bude mesto stáť?

To je otázka, na ktorú sme sa pána primátora pýtali. Odpoveď na ňu nepozná ani on sám. Upozorňujem aj na fakt, že podľa vyššie spomínaného rozhodnutia by malo ísť o novovybudovanú vodnú plochu. Teda nie je možné, aby mesto ponúklo akúkoľvek existujúcu vodnú plochu ako riešenie. V neposlednom rade podľa môjho názoru nedáva zmysel budovať ju ani na miestach, kde to nedáva zmysel, napríklad v oblasti Adamovských jazier a pod. Vodu potrebujeme udržať najmä na miestach, kde jej je nedostatok. V zastavaných územiach miest. My dnes máme mokraď priamo „pod oknami“ a stačí ju iba revitalizovať. Pán primátor však robí všetko pre to, aby v čase, kedy sa bude prejednávať návrh na zmenu územného plánu, už nijaká mokraď neexistovala a nebolo čo prejedávať. Pri jeho arogancii, neochote diskutovať a absolútnej absencii zdravého rozumu, kedy ignoruje nielen verejnosť, ale aj úrady, je žiaľ nutné pripraviť sa aj na to.

V takom prípade je stále možnosť zachovať v tých miestach pre ľudí aspoň stromy ako súčasť parku plného zelene.